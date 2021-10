Á hậu Hoàng My kể bị rớt xuống nước khi đi du lịch mạo hiểm sau giãn cách

Dân trí Á hậu Hoàng My kể, cô bị rơi xuống nước hai lần, người lạnh run. Tuy nhiên, Á hậu đã có sẵn kinh nghiệm ứng phó. Thay vì bối rối, cô xử lý nhanh và thích thú với trải nghiệm du lịch mạo hiểm.

Vừa qua, Á hậu Hoàng My đã có chuyến du lịch đầu tiên sau giãn cách nhằm hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch tỉnh Quảng Bình.

Á hậu Hoàng My đi du lịch giữa lòng quần thể Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình. Trong điều kiện vô cùng đặc biệt, Á hậu Hoàng My cùng với 5 blogger nổi tiếng về du lịch gồm: Quỷ Cốc Tử (Ngô Trần Hải An), Trần Đặng Đăng Khoa, Huy Hay Đi, Huy Cung và Thanh Cường là những du khách đầu tiên đặt chân tới Quảng Bình trong chuyến du lịch "mở cửa" này.

Á hậu Hoàng My (thứ 2 từ phải sang) đã có chuyến đi khó quên.

Hoàng My kể, cô và các thành viên có chuyến đi 4 ngày 3 đêm để thưởng thức trọn vẹn các trải nghiệm như khám phá sông Son chảy qua quần thể Phong Nha - Kẻ Bàng, đến với hang Tiên trong mùa mưa với hồ nước trong xanh, khám phá vùng trũng Hung Trâu cùng những trải nghiệm bất ngờ khác.

Á hậu Hoàng My đã có những trải nghiệm thú vị. Cô cho biết, đây là hoạt động du lịch trái mùa, đặc biệt hơn, lại diễn ra khi Quảng Bình đang trong… mùa lũ.

Ban đầu, Hoàng My lo lắng và ngại vì mình đến từ TPHCM, nơi đã trải qua những ngày chiến đấu dịch bệnh căng thẳng. Tuy nhiên khi đến Quảng Bình mọi người đều nồng nhiệt chào đón và vô cùng thân thiện.

Hoàng My nhanh chóng hòa mình cùng thiên nhiên như là một cách để cuốn trôi tất cả những căng thẳng trong thời gian vừa qua.

Cô cho biết, chuyến du lịch mùa dịch của cô cũng không quá khó khăn. Sau khi trải qua chuyến bay từ TPHCM đến Đà Nẵng, đoàn tiếp tục đi xe 300km để đến Quảng Bình. Tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để du khách tận hưởng trọn vẹn chuyến đi của mình.

"Đến đây rồi không cần phải cách ly, không phải xét nghiệm, vô cùng thoải mái", Á hậu Hoàng My cho biết.

Hung Trâu - chèo Sup trong nước lũ

Khung cảnh hữu tình ở Hung Trâu.

"Đi Quảng Bình mùa lũ có nhiều cái thú", Hoàng My kể. Du lịch trái mùa nhưng cảnh sắc của Quảng Bình vẫn đẹp hữu tình. Ngoài việc chiêm ngưỡng cảnh thiên nhiên núi rừng xanh mướt, hít thở không khí trong lành, Hoàng My còn được trải nghiệm các hoạt động thực tế.

Cô bị rơi xuống nước...

Hoàng My cho biết, lạnh nhưng rất vui.

Khi đến khu Hung Trâu, cô đã đi chèo Sup (một môn thể thao dưới nước). Dù tự tin nhưng cô vẫn rơi xuống nước hai lần. Hoàng My đã có kinh nghiệm ứng phó với những tình huống như thế này. Người lạnh run, phải mượn áo bạn để mặc nhưng cô vẫn rất vui.

Cô cho biết, việc trải nghiệm du lịch mạo hiểm có những cái thú riêng. Mùa lũ nhưng nước vẫn trong vắt do chảy từ các ngọn núi đá vôi xuống, khiến Hoàng My vừa thích thú vừa say đắm.

Suối nước Moọc

Sau hoạt động chèo Sup, Hoàng My cùng đoàn lội nước tìm đến ngọn nguồn - Suối nước Moọc. Đoạn đường rừng này ẩm ướt, sình lầy và có nhiều vắt nên cả đoàn phải chuẩn bị kỹ, mang tất cao và thuốc xịt vắt.

Hoàng My đạp xe để ngắm cảnh thôn Chày Lập.

Đặc biệt hơn, suối mùa này không yên ả mà liên tục trào lên sùng sục, cuồn cuộn. Sau đó, Hoàng My đạp xe để ngắm cảnh thôn Chày Lập. Đặc biệt, cô cũng trải nghiệm cảm giác thư giãn khi được xông hơi theo bài thuốc địa phương, ngâm chân nước lá lốt, gừng, muối hột để giảm mỏi cơ.

Hoàng My chia sẻ: "Chuyến đi này vận động nhiều nên chúng tôi ăn cũng rất nhiều. Đồ ăn ở đây rất ngon và hợp khẩu vị".

"Thiên đường" mang tên hang Tiên

Mùa lũ ở Quảng Bình hầu hết các hang đều ngập nước, nhưng riêng Hang Tiên ở trên cao nên vẫn có thể đến thăm. Thậm chí, mùa mưa ở đây còn tạo nên những tuyệt tác vô cùng kinh ngạc mà không mùa nào có được, đó là những thác nước trong hang.

Hoàng My trầm trồ trước vẻ đẹp của Hang Tiên.

Vì vậy, ngay khi đến thăm hang, Á hậu Hoàng My kinh ngạc trước vẻ đẹp bí ẩn và hùng vĩ Hang Tiên đem đến, thậm chí Hoàng My còn thốt lên: "Một nơi thật đẹp để ở suốt đời". Trong Hang Tiên có những thảm thực vật rất đẹp. Kết cấu hình dáng tự nhiên của đá và những "ruộng bậc thang" cũng mang đến vẻ đẹp cuốn hút.

Ngày cuối cùng, cả đoàn đi du thuyền ngắm nhìn quang cảnh yên bình trên sông Chày, sông Son. Cô được thưởng thức món khoai deo đặc biệt của vùng đất Quảng Bình. Khoai mang hương vị bùi bùi, ngon ngọt đặc trưng.

Sau đó, cô ghé thăm Động Phong Nha - một nơi cực kỳ nổi tiếng tại vùng đất với những thạch nhũ, măng đá với nhiều hình dạng vô cùng đẹp mắt.

Khám phá Hang Tiên, Hoàng My thốt lên: "Một nơi thật đẹp để ở suốt đời".

Á hậu Hoàng My hi vọng du lịch hồi phục sau ảnh hưởng của dịch bệnh. Cô cũng mong rằng, chuyến du lịch sẽ là cầu nối, giúp các du khách trong nước quay trở lại với đam mê xê dịch, góp phần phục hồi du lịch nước nhà.

Hiện nay Quảng Bình là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước mở cửa đón khách du lịch ngoại tỉnh.

Các chuyến bay liên tục mỗi ngày từ TPHCM và Hà Nội sẽ được bắt đầu triển khai. Các doanh nghiệp du lịch ở Quảng Bình, khách sạn, homestay đã và đang được ưu tiên tiêm vaccine để sớm đi vào hoạt động đón khách.

Bên cạnh đó, dân cư khu vực du lịch như người dân Bản Đoòng cũng đang được ưu tiên tiêm chủng để khi tuyến du lịch Hang Én, Sơn Đoòng hoạt động thì người dân bản đã được tiêm phòng đầy đủ. Hoàng My kể, Quảng Bình lúc này thời tiết có chút se lạnh, khi đi bộ trong rừng sẽ cảm thấy thoải mái, tràn đầy năng lượng.

Thêm những hình ảnh trong chuyến du lịch của Hoàng My

Á hậu Hoàng My hi vọng du lịch hồi phục sau ảnh hưởng của dịch bệnh.

