9 khoảnh khắc thời trang ấn tượng nhất tại Coachella 2023

Trong suốt 2 tiếng biểu diễn của mình, Bad Bunny đã trình bày liên tiếp các bản hit như "Titi Me Preguntó", "Moscow Mule", "Calláita", "Me Porto Bonito" và "Después de la Playa". Anh đã lựa chọn mẫu áo khoác phao in họa tiết sặc sỡ đến từ ERL để có vẻ ngoài sành điệu (Ảnh: Getty Images).