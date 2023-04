"Bóc đồ hiệu" đắt đỏ của BlackPink tại Coachella 2023

Quay lại Coachella - lễ hội âm nhạc lớn nhất nước Mỹ - sau hơn 4 năm, BlackPink trở thành tâm điểm chú ý khi là nhóm nhạc nữ, nghệ sĩ Kpop đầu tiên trong lịch sử được đảm nhận vai trò diễn chính (Headliner).

Không chỉ đem đến những màn trình diễn đầy cuốn hút, BlackPink còn thể hiện độ chịu chi về mặt trang phục khi diện tổng cộng 12 mẫu thiết kế khác nhau. Trong đó, đa phần đều là những món đồ được chính các thương hiệu cao cấp tùy chỉnh riêng cho cả nhóm.

BlackPink khuấy động khán giả bằng loạt hit tạo nên tên tuổi của nhóm (Ảnh: Pop Base).

Để mở màn cho đêm diễn kéo dài 2 tiếng, 4 cô nàng đã lựa chọn những bộ cánh lộng lẫy, lấy tông chủ đạo hồng - đen như lời khẳng định bản sắc riêng của nhóm.

Điểm nhấn thú vị ở toàn bộ set đồ này của BlackPink là chi tiết bèo nhún với phần vải hồng tua rua được gắn kết, đan xen đầy tinh tế. Khi cả nhóm trình diễn tại sân khấu lớn ngoài trời sẽ tạo nên hiệu ứng bay bổng, đẹp mắt.

Nhìn tổng thể, set đồ nhẹ nhàng nhưng không kém phần gai góc, đậm chất girl-crush vốn có của nhóm nữ Hàn Quốc nổi tiếng.

Bản vẽ trang phục của Dolce & Gabbana dành cho BLACKPINK (Ảnh: Twitter)

Đặc biệt, thương hiệu Dolce & Gabbana đã đứng đằng sau thiết kế và kiểm duyệt trang phục mở màn cho Jisoo, Jennie và Rosé.

Dù tài trợ khá nhiều trang phục cho các nghệ sĩ biểu diễn tại Coachella năm nay, đây mới là những mẫu thiết kế riêng đầu tiên của nhà mốt Ý. BlackPink chính là ngôi sao quốc tế hiếm hoi được thương hiệu "chọn mặt gửi vàng" và nhận được sự ưu ái đặc biệt này.

Với Lisa, mẫu quần ngắn đầy táo bạo với phần dây xỏ 2 bên của cô là sản phẩm "custom made" đến từ nhà thiết kế gốc Việt - Michael Ngô. Nhà tạo mẫu này đã thực hiện riêng trang phục mở màn cho thành viên người Thái Lan.

Trang phục do Michael Ngô thiết kế dành riêng cho Lisa (Ảnh: @imngo).

Bước vào màn trình diễn ca khúc solo You and me, Jennie vẫn lăng xê phong cách thời trang balletcore. Nhưng lần này, phần trang phục được nâng lên một đẳng cấp mới, với phần áo yếm được đính kết tỉ mỉ bởi hàng trăm viên ngọc trai lớn.

Bộ đồ của Jennie được thực hiện bởi thương hiệu Haute Couture nổi tiếng tại Hàn Quốc - Dénicheur.

Cận cảnh trang phục mang phong cách balletcore của Jennie (Ảnh: Twitter).

Giọng ca nhóm BlackPink - Rosé - lại lựa chọn mẫu váy xuyên thấu lấp lánh của Paco Rabanne để khoe thân hình thon gọn của mình khi trình diễn ca khúc Gone và On the ground.

Ngoài ra, nữ đại sứ toàn cầu của Tiffany&Co cũng không quên diện mẫu trang sức mới của hãng. Đó là Graduated link necklace, có giá khoảng 1,7 tỷ đồng.

Set đồ tiền tỷ của Rosé (Ảnh: Twitter).

Diện trên mình mẫu bodysuit của thương hiệu Mugler có giá gần 1.000 USD (khoảng 23,5 triệu đồng), kết hợp cùng chiếc áo được thiết kế riêng đến từ nhà mốt châu Á - Yueqi Qi, Lisa trông như nữ chiến binh với vẻ ngoài tự tin và quyền lực khi trình diễn ca khúc Money.

Lisa trông như nữ chiến binh trên sân khấu (Ảnh: @blackpinks.style4).

Trong khi đó, chị cả Jisoo mang ca khúc Flower đến Coachella 2023 với sắc đỏ quyến rũ. Cô diện mẫu váy hoa nằm trong bộ sưu tập FW 2023 của thương hiệu David Koma, có giá 1.530 USD (gần 36 triệu đồng).

Jisoo trông quyến rũ với bộ cánh màu đỏ (Ảnh: @blackpinks.style4).

Ở phần biểu diễn kết màn cuối cùng, BlackPink diện trang phục lấy tông chủ đạo màu đen cùng những đường cắt xẻ táo bạo.

Lần này, stylist của nhóm muốn mang đến sân khấu hơi hướng rock chic thời thượng nhưng vẫn giữ được tinh thần riêng của mỗi thành viên.

Phong cách rock chic được BlackPink lựa chọn cho set đồ cuối cùng (Ảnh: Coachella).

Nếu như Jennie kết hợp cùng RUi thì Jisoo, Rosé và Lisa lại bắt tay với Grace Elwood để tạo nên thiết kế của riêng mình.

Jennie vẫn thể hiện rõ nét quyến rũ đặc trưng khi diện mẫu bodysuit với những chi tiết cut-out lạ mắt, kết hợp cùng đôi boots đen của Maison Margiela. Tổng set đồ của cô có giá khoảng 43 triệu đồng.

Set đồ cut-out lạ mắt của Jennie (Ảnh: @blackpinks.style4).

Một lần nữa lựa chọn thiết kế riêng đến từ Grace Elwood nhưng Rosé lại nhấn nhá bằng bộ trang sức tiền tỷ đến từ Tiffany&Co và đôi giày da của Dr.Martens.

Rosé chính là thành viên BlackPink chịu chi nhất khi chỉ tính riêng phụ kiện cũng có giá khoảng 1,8 tỷ đồng.

Phụ kiện tiền tỷ Rosé mang đến Coachella (Ảnh: @blackpinks.style4).

Có thể thấy tại Coachella năm nay, BlackPink đã không khiến khán giả thất vọng trước gu thời trang sành điệu. Không chỉ đem đến những màn trình diễn ấn tượng, nhóm nữ Hàn Quốc còn khẳng định được vị trí độc tôn trong giới thời trang quốc tế bằng những sự hợp tác đầy thú vị.

Coachella 2023 là sự kiện giải trí đang được quan tâm nhất tháng 4 này khi quy tụ dàn nghệ sĩ "khủng" như: Bad Bunny, BlackPink, Frank Ocean, Calvin Harris... Lễ hội âm nhạc kết hợp cùng nghệ thuật và ẩm thực được diễn ra vào ngày 14 - 16/4 và ngày 21-23/4.

Mạnh Tiến