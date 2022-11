7 nữ người mẫu, diễn viên Hong Kong bị bắt

Theo truyền thông Hong Kong, sau 6 ngày thực hiện chiến dịch truy quét tội phạm, cơ quan chức năng đã bắt giữ một nhóm phụ nữ 7 người trong độ tuổi 20-30. Đáng chú ý, đây đều là những người mẫu, diễn viên và KOL có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Họ tham gia quảng cáo và tạo điều kiện cho việc tổ chức cá cược trái phép trên mạng.

Người mẫu Bối Y Lâm là một trong số 7 người phụ nữ nổi tiếng vừa bị cảnh sát Hong Kong bắt giữ (Ảnh: HK01).

Đại diện Phòng hình sự khu phía Nam Hong Kong cho biết, những phụ nữ nói trên đều bị tội phạm lợi dụng. Họ được trả giá cao để quảng bá trang web sòng bạc bất hợp pháp và kêu gọi khán giả đặt tiền trên các ứng dụng trực tuyến.

Nếu bị kết tội, 7 người phụ nữ đối mặt với nguy cơ ngồi tù tối đa 7 năm, phạt tiền 5 triệu HKD (gần 16 tỷ đồng) cho tội danh cổ xúy đánh bạc bất hợp pháp. Ngoài ra, nếu quá trình điều tra phát sinh thêm tình tiết phạm tội sẽ tiếp tục được cộng dồn và nâng mức án phạt theo quy định.

Được biết, trong số những phụ nữ bị bắt, có người mẫu kiêm diễn viên Bối Y Lâm. Cô từng tham gia diễn xuất trong Natural Born Lovers, Delete My Love, To Love or Not to Love, All the Crows in the World.

Hiện, Bối Y Lâm và 6 người đẹp bị bắt đã được tại ngoại chờ điều tra. Tuy nhiên, họ phải cam kết không được rời khỏi nơi cư trú và phải luôn có mặt trình diện khi cảnh sát triệu tập.

Ngay khi thông tin nữ diễn viên Bối Y Lâm bị bắt được đăng tải, cộng đồng mạng tại Hong Kong đã nhanh chóng tìm kiếm thông tin về công việc quảng cáo online cho các tổ chức cá cược của các bóng hồng trong làng giải trí.

Zoe So, một người mẫu kiêm DJ nổi tiếng trên mạng xã hội Hong Kong, tiết lộ những cô gái trẻ có nhan sắc và khát khao đổi đời là đối tượng để tội phạm trực tuyến hướng tới.

Trong một bài đăng cách đây nửa năm, Zoe So từng đề cập tới việc nhận được lời mời quảng cáo hậu hĩnh cho các ứng dụng đánh bạc online nhưng kiên quyết từ chối. Mức lương mà phần lớn các cô gái trẻ được đề nghị là từ 80.000 NDT đến 100.000 NDT cho một tháng làm việc (275 triệu đồng đến 344 triệu đồng).