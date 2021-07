60 tuổi, Lưu Đức Hoa vẫn giữ vững phong độ "thiên vương" làng giải trí

Dân trí Ở tuổi 60 và sau gần 40 năm hoạt động trong làng giải trí, Lưu Đức Hoa vẫn duy trì được vị trí "thiên vương" trong lòng công chúng và giữ được phong độ lịch lãm, điển trai.

Lưu Đức Hoa bắt đầu gia nhập làng giải trí khi tham gia lớp đào tạo nghệ sĩ của TVB vào năm 1981. Hai năm sau đó, anh trở nên nổi tiếng nhờ vai diễn trong Thần điêu đại hiệp và phát hành album đầu tay mang tên Only Know That I Still Love You.

Lưu Đức Hoa sở hữu vẻ ngoài điển trai, cuốn hút thời trẻ.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong nghề và danh tiếng trong làng giải trí, Lưu Đức Hoa lọt danh sách Tứ đại Thiên vương của Canto pop (làn sóng âm nhạc tiếng Quảng Đông) cùng Lê Minh, Quách Phú Thành và Trương Học Hữu và trở thành ngôi sao nổi tiếng nhất nhì của showbiz Hồng Kông.

Lưu Đức Hoa có một lượng fan đáng nể bên ngoài Hồng Kông và là người đàn ông trong mộng của nhiều phụ nữ châu Á. Lưu Đức Hoa được truyền thông Hồng Kông ghi nhận cả kỹ năng ca hát, đóng phim và là một trong những biểu tượng đa tài, đa năng của xứ cảng thơm.

Lưu Đức Hoa là một trong tứ đại thiên vương của làng giải trí Hồng Kông cùng Lê Minh, Trương Ngọc Hữu và Quách Phú Thành.

Nam diễn viên từng lập kỷ lục đóng 50 bộ phim trong vòng 5 năm và ở thời điểm đỉnh cao, anh góp mặt trong 12 bộ phim/năm, mỗi ngày ngủ không quá 2 tiếng đồng hồ. Từ đó, anh trở thành biểu tượng cho sự chăm chỉ, nỗ lực trong lòng khán giả.

Trong giới làm phim Hồng Kông, Lưu Đức Hoa được gọi là "kẻ liều mạng" trên phim trường khi nhiều lần từ chối người đóng thế, đích thân thể hiện những cảnh quay hành động. Năm 2001, Lưu Đức Hoa từng bị thương chảy máu đầu khi thực hiện phân cảnh hành động trong Sát thủ toàn năng.

Ở tuổi 60, Lưu Đức Hoa vẫn miệt mài với sự nghiệp ca hát và đóng phim.

Hai năm sau đó, anh bị chấn thương nặng trong một cảnh lái xe của bộ phim Đại hòa thượng và tới năm 2005, ngôi sao nổi tiếng bị đứt dây chằng chân trái khi quay cảnh nhảy từ bức tường với độ cao tương đương 5 tầng trong Mặc công.

Khi được hỏi về cảm giác đối mặt với các pha hành động nguy hiểm khi không còn quá trẻ, Lưu Đức Hoa cười: "Nếu sợ, tôi đã không đóng, còn đã đóng, thì tôi không sợ".

Trong mắt đồng nghiệp, Lưu Đức Hoa là một người anh khiêm tốn, lịch thiệp và hết lòng giúp đỡ mọi người. Anh chưa bao giờ nghĩ mình là một ngôi sao hay có đặc quyền hơn những người khác.

Ngôi sao 60 tuổi không ngại thể hiện những quay hành động mạo hiểm.

Năm 1997, Trương Vệ Kiện cảm động chia sẻ việc nhận được sự giúp đỡ của Lưu Đức Hoa khi anh gặp khó khăn tài chính. Không chỉ cho Trương Vệ Kiện vay tiền, anh còn tạo điều kiện cho đàn em có cơ hội làm việc.

Nhiều đàn em như Phan Vỹ Bá hay Tạ Đình Phong đều nhắc đến Lưu Đức Hoa với sự biết ơn sâu sắc. "Anh ấy không chỉ là người anh mà còn là thần tượng của tôi", Tạ Đình Phong nói.

Những năm qua, Lưu Đức Hoa nhiệt tình với những hoạt động thiện nguyện. Năm 2008, anh đóng góp 50 triệu nhân dân tệ cho những nạn nhân của trận động đất ở Tứ Xuyên.

Anh còn có một quỹ từ thiện mang tên mình thành lập từ năm 1994 để giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn trong cộng đồng, cũng như hỗ trợ hoạt động giáo dục thanh thiếu niên.

Lưu Đức Hoa có một nguyên tắc trong công việc là "không sợ hãi".

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 40 năm hoạt động nghệ thuật của mình, Lưu Đức Hoa đã có những chia sẻ rất chân thành với người hâm mộ: "Tôi bắt đầu ra mắt showbiz vào năm 1981. Tôi từng nghe thấy người ta nói với mình rằng "Này Lưu Đức Hoa, anh là một siêu sao!", "Anh thực sự rất đẹp trai!" nhưng tôi nghĩ mình chỉ là một người bình thường.

Tất cả những gì mà mọi người thấy trên màn ảnh hiện nay là kết quả của những nỗ lực mỗi ngày của một người đàn ông rất bình thường mang tên là Lưu Đức Hoa. Đã 40 năm, tất nhiên tôi nên ăn mừng nhưng không phải ăn mừng vì 40 năm nổi tiếng. Những gì tôi đang ăn mừng là dành cho những nỗ lực hết mình mà tôi đã bỏ ra trong 4 thập kỷ qua".

Lưu Đức Hoa vẫn giữ được vẻ ngoài nam tính, trẻ trung ở tuổi 60.

Ngôi sao nổi tiếng nghĩ mình chỉ là một người bình thường.

Lưu Đức Hoa luôn cảm ơn fan vì ủng hộ anh trong suốt chặng đường phát triển sự nghiệp.

Ngày 21/7 vừa rồi, tạp chí Variety đưa tin, Lưu Đức Hoa sẽ góp mặt trong phần tiếp theo của bom tấn Lưu Lạc Địa Cầu (The Wandering Earth) do nhà làm phim Quách Phàm chỉ đạo.

Dự án Lưu Lạc Địa Cầu 2 dự kiến sản xuất vào mùa thu năm nay và quay ở các thành phố Thanh Đảo, Hải Khẩu (Trung Quốc) từ tháng 10/2021 đến tháng 3/2022.

Phim dự kiến ra mắt vào tháng 1/2023. Phần một của phim có sự góp mặt của Ngô Kinh, ra mắt vào năm 2019, thu về tổng doanh thu gần 700 triệu USD toàn cầu, trong khi kinh phí sản xuất là 50 triệu USD. Hiện, chi tiết vai diễn của Lưu Đức Hoa trong phim chưa được tiết lộ nhưng thông tin này khiến fan vô cùng phấn khích.

HÌnh ảnh hiếm hoi của Lưu Đức Hoa và "bà xã" Chu Lệ Thiên.

Lưu Đức Hoa và con gái.

Sự nổi tiếng cũng khiến Lưu Đức Hoa phải đánh đổi khá nhiều. Anh không có cuộc sống cá nhân như một người bình thường, đặc biệt là hạnh phúc cá nhân. Năm 2009, Lưu Đức Hoa lần đầu xác nhận chuyện tình với Chu Lệ Thiên. Anh thừa nhận đã đăng ký kết hôn với "bà xã" từ năm 2008 và ở bên Chu Lệ Thiên từ năm 1986 nhưng không công khai mối quan hệ.

Giải thích lý do giấu kín mối tình với Chu Lệ Thiên suốt 20 năm, Lưu Đức Hoa cho biết, anh không muốn vợ phải chịu sức ép của công chúng. Vợ chồng Lưu Đức Hoa đã có một cô con gái và ngôi sao nổi tiếng không công khai hình ảnh gia đình suốt nhiều năm như một cách bảo vệ vợ con khỏi sự soi mói của dư luận.

Thưởng thức giọng hát của Lưu Đức Hoa

Mi Vân

Theo Sina/Sohu