3 người đẹp được bạn trai ủng hộ thi hoa hậu: Ý Nhi, Doãn Hải My gây chú ý

Huỳnh Trần Ý Nhi

Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002, đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 hôm 22/7. Tại họp báo sau đêm chung kết, cô gây bất ngờ khi công khai bạn trai quen 6 năm.

Người yêu của Ý Nhi cùng tuổi với cô, tên Nguyễn Anh Kiệt, là sinh viên Đại học Kiến trúc TPHCM. Tân hoa hậu cho biết đây cũng là mối tình đầu, cả hai bắt đầu khi cô còn ngồi trên ghế nhà trường.

Ý Nhi giới thiệu bạn trai đến khán giả trong họp báo sau đăng quang (Ảnh: Chụp màn hình).

Ý Nhi chia sẻ khi quyết định thử sức tại sân chơi sắc đẹp, cô đã hỏi ý kiến của bạn trai và nhận được sự ủng hộ. Anh Kiệt hỗ trợ Ý Nhi về mặt tinh thần, chở cô đi mua sắm quần áo, học catwalk, học tiếng Anh trước khi nhập cuộc.

Người đẹp khẳng định chính tình yêu đã cho cô động lực, là nguồn động viên rất lớn cho cô tại cuộc thi. Trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Anh Kiệt cũng có mặt cùng người thân trong gia đình Ý Nhi đến xem trực tiếp và cổ vũ cho cô.

Khi kết thúc chương trình, chàng trai nán lại để gặp, tặng hoa cho bạn gái. Hình ảnh Anh Kiệt ôm bó hoa chúc mừng và tấm bảng cổ vũ "Ý Nhi mãi đỉnh" khi bạn gái đăng quang được dân mạng khen "đáng yêu, chân thành".

Ý Nhi là hoa hậu hiếm hoi công khai bạn trai ngay sau khi đoạt vương miện (Ảnh: Hữu Khoa).

Trong cuộc giao lưu trực tuyến với Dân trí sáng 25/7, Ý Nhi khẳng định bạn trai hiện tại cũng chính là hình mẫu lý tưởng của mình.

"Với tôi, anh là một người chân thành, sống tình cảm, trưởng thành và rất thấu hiểu. Tôi tin là trong một mối quan hệ, khi cả hai có sự thấu hiểu thì sẽ đi lâu dài cùng nhau. Bạn trai là người luôn hiểu cho các quyết định của tôi và là hậu phương vững chắc trong cuộc sống", hoa hậu 21 tuổi nói.

Khi được hỏi về việc cân bằng giữa cuộc sống riêng tư và các hoạt động trong nhiệm kỳ hoa hậu, Ý Nhi chia sẻ: "Sau đăng quang, chắc chắn tôi sẽ có nhiều hoạt động, lịch trình dày đặc. Tôi tin bạn trai sẽ thấu hiểu, tiếp tục ủng hộ tôi trên con đường phía trước".

Trên trang cá nhân hôm 25/7, Nguyễn Anh Kiệt cũng lần đầu lên tiếng sau khi trở thành nhân vật được dân mạng chú ý. Chàng sinh viên 21 tuổi nói: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm, dành những lời tốt đẹp cho em".

Bùi Phương Nga

Phương Nga sinh năm 1998, đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018. Thời điểm Phương Nga thi hoa hậu, tin đồn cô hẹn hò với diễn viên Bình An rộ lên mạng xã hội.

Trong đêm chung kết cuộc thi, khán giả phát hiện mỹ nam sinh năm 1993 ngồi hàng ghế đầu khán đài, chăm chú quan sát và cổ vũ Phương Nga. Sau đêm chung kết, cả hai còn chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau trên sân khấu. Đây là lần đầu tiên cặp đôi lộ diện công khai.

Phương Nga chụp ảnh cùng Bình An tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Vào tháng 10/2018, khi Phương Nga tham gia cuộc thi Miss Grand International, Bình An cũng âm thầm sang Myanmar cổ vũ bạn gái trong chung kết. Đến tháng 2/2019, cặp đôi chính thức xác nhận chuyện hẹn hò.

Bình An tiết lộ quen bạn gái từ khoảng năm 2017. Anh "say nắng" vì nụ cười của đối phương ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cả hai "giữ lửa" cho mối quan hệ bằng những hành động, lời nói lãng mạn và luôn ủng hộ nhau trong cuộc sống.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, Bình An cũng chia sẻ đến khán giả những hình ảnh anh ủng hộ Phương Nga trong cuộc thi hoa hậu tại Myanmar. Nam diễn viên tiết lộ trước cột mốc Phương Nga làm Á hậu, anh thường đeo khẩu trang để giấu mặt khi đi chung với cô. Sau này đến lượt Phương Nga phải "che chắn".

Chuyện tình của Phương Nga và Bình An đã có cái kết đẹp (Ảnh: Facebook nhân vật).

Phương Nga và Bình An tổ chức đám cưới hồi tháng 10/2022. Cặp đôi cho biết vì trải qua nhiều năm tìm hiểu nên hai người không vỡ mộng khi "về chung một nhà". Phương Nga và ông xã thường chia sẻ những mẫu chuyện hài hước, ngọt ngào về cuộc sống hôn nhân lên mạng xã hội khiến khán giả thích thú.

Gần đây, sau khi câu chuyện Ý Nhi công khai bạn trai nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, Bình An chia sẻ sự đồng cảm và nhắn nhủ tới "nửa kia" của tân hoa hậu: "Tôi hiểu rất rõ cảm giác của bạn ngay lúc này. Tôi cũng đã suy nghĩ lung tung rất nhiều nhưng sau đó... Tôi mong hai bạn sẽ làm được".

Doãn Hải My

Doãn Hải My sinh năm 2001, vào top 10 chung cuộc Hoa hậu Việt Nam 2020 và giành giải phụ Người đẹp tài năng. Thời điểm thi hoa hậu, Hải My còn được dân mạng biết tới là "bạn gái tin đồn" của cầu thủ Đoàn Văn Hậu.

Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, hậu vệ đội tuyển quốc gia Việt Nam ngồi hàng ghế đầu, hào hứng vỗ tay, chăm chú quan sát mỗi lần đến phần thi của Hải My.

Đoàn Văn Hậu ôm Hải My sau khi kết thúc chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 (Ảnh: Chụp màn hình).

Khi hết chương trình, Văn Hậu đứng chờ 30 phút để tặng hoa cho Hải My. Anh dành cái ôm an ủi "bạn gái tin đồn" khi người đẹp dừng chân ở top 10. Cặp đôi trò chuyện cùng gia đình Hải My trong khoảng thời gian khá lâu. Khoảnh khắc này từng thu hút sự chú ý của truyền thông.

Từ tháng 4/2022 đến tháng 5/2022, mối quan hệ của Doãn Hải My và cầu thủ sinh năm 1999 dần được hé lộ đến khán giả. Cặp đôi liên tục xuất hiện công khai cùng nhau tại các buổi tụ tập bạn bè.

Đoàn Văn Hậu và Hải My là một trong những cặp đôi được khán giả quan tâm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đến tháng 8/2022, Đoàn Văn Hậu chính thức công khai chuyện tình cảm bằng bức ảnh có gắn tên Doãn Hải My. Trong một cuộc phỏng vấn, cặp đôi cho biết họ quen nhau nhờ sự giới thiệu của người thân và bắt đầu hẹn hò từ năm 2020.

Sau khi công khai, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My thường đăng tải những khoảnh khắc tình tứ trên mạng xã hội, thoải mái nhắc đến nửa kia trong các cuộc trò chuyện.

Bước ra từ cuộc thi hoa hậu, Doãn Hải My tập trung cho việc học hành và kinh doanh. Đối với Đoàn Văn Hậu, ngoài việc đá bóng, nam cầu thủ còn sở hữu thương hiệu thời trang riêng.