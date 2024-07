Đoàn Văn Hậu (SN 1999, Thái Bình) là hậu vệ nổi tiếng, hiện thi đấu cho CLB Công an Hà Nội. Anh kết hôn với Doãn Hải My (SN 2001, Hà Nội) - người đẹp từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 - vào tháng 11/2023, sau 3 năm yêu nhau. Không chỉ có ngoại hình cuốn hút, Doãn Hải My còn giỏi tiếng Anh, biết chơi đàn piano và ca hát. Cô tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, đang làm chủ một cửa hàng mỹ phẩm.