1000 khán giả cùng khóc, cháy hết mình trong đêm nhạc Bức Tường 30 năm

Như truyền thống của các sự kiện do Bức Tường tổ chức, We Are The Wall nhanh chóng "cháy vé" ngay từ khi mở bán tại Hà Nội. Đêm nhạc không chỉ quy tụ người hâm mộ Thủ đô mà còn đón hàng loạt khán giả từ Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Tuyên Quang…

Họ đến từ nhiều thế hệ khác nhau: Có người đã đồng hành cùng Bức Tường từ những ngày đầu tiên, cũng có những khán giả trẻ bị cuốn hút qua các album gần đây như Con đường không tên, Cân bằng hay Mùa hè đi qua.

Guitarist Trần Tuấn Hùng, ca sĩ Nguyễn Việt Lâm trong đêm nhạc.

Đáng chú ý, không ít gia đình có cả cha mẹ và con cái đều là fan của ban nhạc cùng xuất hiện, tạo nên một bức tranh đẹp về sức lan tỏa vượt thời gian của Bức Tường.

Sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc trong làng giải trí Việt như: MC/BTV Diệp Chi, BTV Trần Quang Minh, nhạc sĩ Hoàng Bách… - những người đã gắn bó và yêu mến âm nhạc Bức Tường - qua nhiều năm tháng.

We Are The Wall không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là hành trình đưa khán giả sống lại những ký ức rực rỡ và viết tiếp thanh xuân của hàng nghìn người.

Ban nhạc mang đến các bản phối mới lạ, kết hợp giữa rock, rap và âm hưởng truyền thống, tạo nên một không gian vừa hiện đại, vừa sâu lắng.

Mở đầu chương trình, ca sĩ Việt Lâm cùng các thành viên Bức Tường đưa khán giả trở về thời kỳ đầu với loạt ca khúc kinh điển như: Bông hồng thủy tinh, Tâm hồn của đá, Niềm tin cho cát bụi. Giọng hát trầm ấm, đầy cảm xúc của anh gợi lên một miền ký ức khó quên.

Tiếp đó, tiếng sáo mèo réo rắt của NSƯT Hoàng Anh vang lên, mở màn cho Men say với sự hòa giọng giữa Việt Lâm và Dương Trần Nghĩa.

Giai điệu rock hòa quyện cùng âm hưởng Tây Bắc tạo nên một bức tranh âm nhạc tự do, bay bổng và giàu cảm xúc. Không dừng lại, NSND Cồ Huy Hùng với cây đàn nguyệt đã cùng Bức Tường tái hiện Bài ca Sông Hồng - một ca khúc mang đậm tinh thần sử thi và niềm tự hào dân tộc.

Tác phẩm từ album Vô hình này từng đánh dấu bước ngoặt của Bức Tường khi đưa âm nhạc truyền thống Việt vào rock, thể hiện khát vọng lan tỏa văn hóa quê hương của nhạc sĩ Trần Lập và các thành viên.

Phạm Anh Khoa, KrazyNoise tái hợp trong "Bình yên".

Ca sĩ Phạm Anh Khoa - người bạn đồng hành thân thiết của Bức Tường - cũng góp phần làm bùng nổ sân khấu với các ca khúc: Con đường không tên, Cân bằng, Mùa hè đi qua, Những chuyến đi dài. Đặc biệt là màn trình diễn Bình yên - khi anh kết hợp cùng rapper KraziNoyze - khuấy động không khí và tạo những khoảnh khắc tương tác đầy thú vị với khán giả.

Trong một đoạn clip đặc biệt, nhà báo Lại Văn Sâm chia sẻ: "Bức Tường từng nói tôi là người giúp họ bước ra ánh sáng qua chương trình SV 96. Nhưng thực tế, nếu không có tôi, họ vẫn sẽ tỏa sáng. Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau đúng thời điểm, để rồi cùng tạo nên những dấu ấn đẹp. Âm nhạc của Bức Tường không chỉ cuốn hút bởi giai điệu, mà còn bởi sự thông minh và những thông điệp sâu sắc trong từng ca khúc".

BTV Quang Minh nhìn nhận Bức Tường không chỉ là một ban nhạc rock, mà còn là hình ảnh của tuổi trẻ, của tinh thần bất diệt. Kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Hải thì chia sẻ, âm nhạc Bức Tường đã đồng hành cùng anh từ thanh xuân đến khi trưởng thành và cả lúc tuổi trung niên.

Bức Tường kỷ niệm 30 năm thành lập trọn vẹn và ý nghĩa.

Đêm nhạc trở nên lắng đọng khi hình ảnh nhạc sĩ Trần Lập xuất hiện trên màn hình nhờ công nghệ, cùng các thành viên trò chuyện trong giai điệu Ký ức.

Dù đã rời xa gần 10 năm, anh vẫn hiện diện trong trái tim người hâm mộ, khiến nhiều khán giả không kìm được nước mắt khi hô vang tên anh.

Sự hội ngộ của các thành viên qua nhiều thế hệ cũng là điểm nhấn đặc biệt. Những gương mặt từng rời ban nhạc trở lại trình diễn Ngày hôm qua, Cây bàng...

Tay trống Trần Hồng Trường xúc động: "Hàng triệu khán giả đã đến với Bức Tường trong 30 năm qua. Chính các bạn đã làm nên hành trình đặc biệt này và chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục, chưa dừng lại".

Guitarist Trần Tuấn Hùng và các cựu thành viên ban nhạc Bức Tường cùng biểu diễn tác phẩm "Cây bàng".

Kết thúc chương trình, Bức Tường cùng khán giả và khách mời hòa giọng trong We Are The Wall - ca khúc đầu tiên họ trình diễn tại SV96 - đánh dấu cột mốc họ "bước ra ánh sáng".

Với nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng, đây như lời tuyên ngôn của ban nhạc: Tích cực, mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng - tinh thần xuyên suốt trong âm nhạc Bức Tường suốt 3 thập kỷ.

Có mặt tại đêm nhạc, MC/BTV Diệp Chi chia sẻ: "Tôi xúc động khi chứng kiến hành trình của Bức Tường, cũng là hành trình trưởng thành của tôi và nhiều người. Từ những ngày còn là sinh viên, những đêm nhạc của họ đã trở thành ký ức cháy bỏng. Thật tự hào khi Bức Tường vẫn giữ ngọn lửa đam mê và chinh phục mọi thế hệ".

1000 khán giả đã có mặt và cháy cùng Bức Tường tới phút cuối cùng của show.

Trong khi đó, bạn Nguyễn Hồng Hải (20 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) cũng bày tỏ những cảm xúc ấn tượng khi đến xem đêm nhạc: "Tôi biết Bức Tường qua album Cân bằng. Tôi yêu thích âm nhạc Bức Tường bởi những thông điệp đẹp đẽ và khác biệt trong các ca khúc của họ.

Nhiều bạn gen Z như tôi tìm thấy chính mình qua các ca khúc ấy. Đêm nhạc hôm nay thật tuyệt vời, tôi mong chờ những hành trình tiếp theo của ban nhạc".

Sau Hà Nội, Bức Tường sẽ mang We Are The Wall đến TPHCM vào ngày 29/3 tại Cine Saigon (148 Cống Quỳnh, Q1).

Ảnh: Ban tổ chức