"Đào, phở và piano" trượt đề cử Oscar 2025, "Gia tài của ngoại" góp mặt

Ngày 18/12, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ công bố danh sách rút gọn của 10 hạng mục thuộc giải thưởng Oscar 2025 (Oscar lần thứ 97). Đáng chú ý là hạng mục Phim tiếng nước ngoài hay nhất.

Trong đó, 15 tác phẩm điện ảnh được chọn gồm: Armand, Dahomey, Emilia Pérez, Flow, From Ground Zero, The Girl With the Needle, How to Make Millions before Grandma Dies, I'm Still Here, Kneecap, Santosh, The Seed of the Sacred Fig, Touch, Universal Language, Waves, Vermiglio.

Danh sách trên được công bố sau khi rút gọn từ 85 tác phẩm được gửi tới tham dự vòng sơ loại của Oscar 2025.

"Đào, phở và piano" trượt đề cử Oscar 2025 (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Bộ phim Đào, phở và piano của đạo diễn Phi Tiến Sơn, đại diện Việt Nam tại Oscar 2025, không có mặt trong danh sách đề cử rút gọn. Phim được đầu tư kinh phí 20 tỷ đồng và từng gây sốt khi ra mắt hồi tháng 6.

Đào, phở và piano lấy cảm hứng từ cuộc chiến 60 ngày đêm vào cuối năm 1946, đầu năm 1947 của quân dân Hà Nội với câu chuyện tình yêu của anh tự vệ (Doãn Quốc Đam đóng) và cô tiểu thư Hà thành (Cao Thùy Linh đóng).

Đào, phở và piano còn có sự tham gia diễn xuất của NSƯT Trần Lực, NSƯT Trung Hiếu, Doãn Quốc Đam, ca sĩ Tuấn Hưng... Cuối tháng 9 vừa rồi, tác phẩm được chọn dự giải Oscar lần thứ 97.

Trước Đào, phở và piano, một số tác phẩm của Việt Nam từng dự tranh hạng mục Phim tiếng nước ngoài hay nhất của Oscar bao gồm: Mùi đu đủ xanh (1993), Bụi hồng (1996), Ba mùa (1997), Mùa hè chiều thẳng đứng (2000), Mùa len trâu (2005), Chuyện của Pao (2006), Áo lụa Hà Đông (2007), Đừng đốt (2009), Khát vọng Thăng Long (2011), Mùi cỏ cháy (2012), Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2015), Cô ba Sài Gòn (2018), Hai Phượng (2019), 578: Phát đạn của kẻ điên (2022).

Trừ Mùi đu đủ xanh, chưa có tác phẩm nào của Việt Nam tiến vào vòng 5 đề cử cuối cùng của hạng mục Phim tiếng nước ngoài hay nhất.

"Gia tài của ngoại" của Thái Lan là bộ phim châu Á duy nhất góp mặt trong đề cử Phim tiếng nước ngoài hay nhất tại Oscar 2025 (Ảnh: News).

Đại diện châu Á duy nhất góp mặt trong danh sách đề cử của hạng mục Phim nước ngoài hay nhất là tác phẩm How to make millions before grandma dies (Gia tài của ngoại) của đạo diễn Pat Boonnitipat (Thái Lan). Bộ phim ra mắt vào tháng 6 và từng tạo cơn sốt tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Tuy không ra mắt tại các liên hoan phim quốc tế lớn, tác phẩm điện ảnh của Thái Lan lại trở thành hiện tượng trên khắp châu Á và thu được hơn 50 triệu USD doanh thu phòng vé toàn cầu.

How to make millions before grandma dies lấy bối cảnh tại một khu phố lao động bình dị tại Thái Lan, nơi cậu cháu trai M trở về thăm nhà bà ngoại của mình. Bộ phim cho thấy sự khác biệt về tuổi tác và thứ bậc vẫn có thể khiến các thế hệ gia đình kết nối.

Tác phẩm điện ảnh của Thái Lan cũng nêu bật tình yêu của các thế hệ ông bà dành cho các cháu của mình, bất kể sự bất đồng về thế hệ. Đặc biệt, phim cũng gửi gắm tâm tư của những người già sống một mình, họ luôn chờ đợi sự hiện diện của con cháu để xua tan nỗi cô đơn tuổi xế chiều.

Không ngoài dự đoán, những bộ phim nổi tiếng như Emilia Pérez của Jacques Audiard (đại diện cho Pháp), The Girl With the Needle của đạo diễn Magnus von Horn (đại diện cho Đan Mạch) và The Seed of the Sacred Fig của Mohammad Rasoulof (đại diện cho Đức) đi tiếp vào vòng trong của hạng mục Phim tiếng nước ngoài hay nhất.

Một số bộ phim được đánh giá cao từ các liên hoan phim quốc tế cũng góp mặt. Có thể kể đến tác phẩm I'm Still Here của Brazil, phim đã giành giải Kịch bản xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2024.

Bộ phim từng gây sốt tại LHP Sundance - Kneecap - đại diện cho Ireland cũng nhận được đề cử Oscar 2025. Ngoài ra, tác phẩm kinh dị Waves của Cộng hòa Séc cũng được gọi tên sau khi chiến thắng trong hạng mục do khán giả bình chọn tại LHP Karlovy Vary (Cộng hòa Séc).

Những tác phẩm còn lại cạnh tranh giải thưởng Phim tiếng nước ngoài hay nhất gồm: Universal Language (Canada), Touch (Iceland), Vermiglio (Italy), Flow (Latvia), Armand (Na Uy), From Ground Zero (Palestine), Dahomey (Senegal) và Santosh (Anh).