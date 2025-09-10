Xuất hiện tình trạng khách giẫm đạp tại Đài Liệt sĩ khi chụp tháp Tam Thắng

Khu vực tượng đài liệt sĩ Vũng Tàu thời gian qua trở thành điểm nóng chụp hình check-in ở khu vực Bãi Sau thuộc phường Vũng Tàu, TPHCM, nhờ có tầm nhìn hướng thẳng về phía tháp Tam Thắng. Công trình khánh thành vào ngày 2/9, hiện là điểm du lịch hấp dẫn tại địa phương.

Phía trước tượng đài liệt sĩ cách tháp Tam Thắng chừng 500m. Tính từ điểm cao nhất khu vực tượng đài, du khách có thể chụp hình gần như trọn vẹn cả nền trời và biển xanh.

Du khách chụp hình với tháp Tam Thắng ở phía xa (Ảnh: Ngọc Bội Võ).

Thuộc ngọn đồi Ngọc Tước cách đường Thùy Vân 500m, cụm công trình văn hóa đài liệt sĩ và đền thờ liệt sĩ Vũng Tàu (tượng đài liệt sĩ Vũng Tàu) mang ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, hiện còn là điểm tham quan của nhiều du khách nhằm thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn".

Tuy nhiên thời gian qua, chính quyền địa phương nhận thấy xuất hiện tình trạng một số khách giẫm đạp lên dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ" của đài tượng niệm. Điều này tạo hình ảnh xấu, gây mất đi sự tôn nghiêm, phản cảm và bức xúc trong dư luận.

Hình ảnh phản cảm du khách giẫm đạp lên dòng chữ tại đài tưởng niệm liệt sĩ (Ảnh: UBND phường Vũng Tàu).

Ngoài ra, tình hình an ninh trật tự tại công viên Bãi Sau chưa được đảm bảo, xuất hiện nhiều phương tiện giao thông lưu thông khi du khách đang tham quan vui chơi tại công viên và tháp Tam Thắng, ảnh hưởng tới không gian sinh hoạt, trải nghiệm văn hóa.

Trước tình trạng trên, ngày 9/9, ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu cho biết đã chỉ đạo UBND phường cần tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức của người dân và du khách khi tới tham quan, đặc biệt tại khu vực đài liệt sĩ, không để tái diễn hành vi phản cảm, thiếu tôn trọng trong các dịp lễ Tết, ngày nghỉ cuối tuần.

Ngoài ra, UBND phường giao trách nhiệm cho đơn vị được phân công quản lý, chăm sóc tại khu vực đài liệt sĩ thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh tương tự.

Cùng với đó, UBND phường chủ động phối hợp với chủ đầu tư dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân và công viên Bãi Sau nhằm triển khai các giải pháp nghiêm cấm mọi loại phương tiện giao thông di chuyển trong công viên.

Đơn vị sẽ tham mưu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền, thống nhất bố trí một số vị trí để làm bãi trông giữ xe tạm, phục vụ nhân dân và du khách, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn và văn minh.

Đứng từ khu vực đài tưởng niệm liệt sĩ sẽ thấy tháp Tam Thắng (Ảnh: Hoàng Nhân).

Thông tin từ UBND phường Vũng Tàu nhanh chóng lan tỏa trên nhiều diễn đàn du lịch. Trong đó, không ít tài khoản lên tiếng đồng tình ủng hộ.

"Khi tới chụp hình, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức, tôn trọng không gian tưởng niệm đài liệt sĩ, tuyệt đối không được xảy ra hành vi thiếu văn hóa. Đây là điều tối thiểu nhằm thể hiện sự biết ơn với các anh hùng liệt sĩ, tri ân sâu sắc tới họ vì sự hy sinh cho nền độc lập tự do của nước nhà", tài khoản có tên Minh Phụng chia sẻ.

Tháp Tam Thắng dựng trên khu đất dọc theo đường Thùy Vân phía biển và hai khu đất hai bên đường Lê Hồng Phong thuộc phường Vũng Tàu, TPHCM.

Công trình có 143 trụ đa giác với gạch gốm mosaic, lung linh vào ban ngày khi ánh nắng chiếu vào, còn về đêm rực rỡ nhờ hệ thống đèn trên mỗi cột.

Tháp Tam Thắng nhìn từ đường Lê Hồng Phong sẽ hướng về phía đài tưởng niệm liệt sĩ.