Khách Hàn Quốc ghé mua đồ ở Đà Nẵng, bất ngờ được chủ tiệm mời ăn cơm nhà

Những ngày đầu tháng 9, câu chuyện một du khách Hàn Quốc tên Sofia Chwe, 21 tuổi, chia sẻ trải nghiệm đặc biệt của mình khi tới thăm tại một cửa tiệm chuyên bán đồ trang sức ở Hội An (tỉnh Quảng Nam cũ), thu hút sự quan tâm của người dùng mạng xã hội.

Theo lời kể, nữ du khách một mình dạo quanh phố cổ và ghé thăm một cửa tiệm với ý định mua vài món đồ trang sức cho chuyến du lịch. Việc ghé thăm diễn ra vào thời điểm buổi trưa.

Cô gái Hàn Quốc được chủ nhà mời cơm trưa (Ảnh: Sofia Chwe).

Lúc này, chủ tiệm vừa dọn ra mâm cơm, ăn cùng một người phụ nữ. Sau đó, chủ tiệm mời nữ du khách ăn cùng, khiến cô rất xúc động.

Sofia cho biết, cô được người chủ đưa cho bát đũa, chủ động gắp thức ăn. Bữa cơm khiến cô thấy ấm áp như đang ở nhà. Sự thân thiện và hiếu khách của gia đình chủ tiệm khiến vị khách Hàn Quốc thấy chuyến đi Hội An thêm ý nghĩa.

Theo chia sẻ của vị khách, cửa tiệm chuyên bán đồ trang sức nơi cô dừng chân nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Trần Chí Hiếu, chủ tiệm cho biết, sự việc diễn ra vào trưa 5/9.

Thời điểm khách tới mua hàng vào buổi trưa, đúng lúc gia đình vừa bê mâm cơm chuẩn bị ăn. Bữa cơm trưa dọn vội có khổ qua nhồi thịt, trứng rán, chút cá kho, canh rau. Sau đó, phần tráng miệng có xoài ăn kèm sữa chua.

Thấy khách đi một mình lại đúng tầm giờ dùng cơm trưa, anh Hiếu vui vẻ mời luôn cô gái ngồi ăn cùng cho vui. Theo quan sát của gia chủ, vị khách rất vui vẻ, thưởng thức hết phần ăn như một thành viên trong gia đình.

Để khách thoải mái, anh không hỏi nhiều thông tin cá nhân của khách. Anh cũng không ngờ sau bữa trưa hôm đó, cô gái đăng tải bài viết lên mạng xã hội, nhận được sự chú ý của nhiều người.

Bài viết lan tỏa nhanh, trong đó nhiều ý kiến ngợi khen sự hiếu khách và tình cảm nồng hậu của gia chủ. Chủ tiệm cho biết, đây không phải là lần đầu anh mời người lạ thưởng thức cơm nhà.

"Nếu khách đến đúng vào thời điểm gia đình dọn bữa, tôi thường mời họ thưởng thức cùng cho vui. Những khách phương xa có thêm trải nghiệm thưởng thức cơm nhà của Việt Nam, để họ hiểu hơn về văn hóa ăn uống của người Việt.

Với tôi, việc mời khách ăn cơm chỉ đơn giản là cách để chia sẻ văn hóa, hương vị quê nhà Quảng Nam với bạn bè khắp nơi”, anh bộc bạch.

Sofia Chwe trong chuyến đi chinh phục đường đèo ở Hà Giang (cũ), nay thuộc tỉnh Tuyên Quang, hồi đầu tháng 9 (Ảnh: Sofia Chwe).

Không chụp bất cứ hình ảnh nào cùng cô gái Hàn Quốc, song chủ tiệm cho biết, bản thân anh rất bất ngờ khi câu chuyện nhỏ của gia đình được nhiều người quan tâm.

Anh cho rằng, hành động này đơn giản như việc mời người thân tới nhà. Bữa ăn gia đình tuy đơn giản, nhưng nếu để khách cảm nhận được tình cảm nồng ấm của người Việt, đó là niềm vui lớn với bản thân.

Trên thực tế, sự hiếu khách của người Việt đã trở thành chủ đề được nhiều người nước ngoài chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

Trước đó vào tháng 1/2024, anh Sujit, du khách người Ấn Độ, cũng chia sẻ câu chuyện tương tự.

Anh cho biết, khi tới Hà Nội và lang thang trải nghiệm đường phố, anh cùng người bạn ghé thăm một quán cà phê. Không lâu sau đó tới giờ cơm chiều, cả hai được vợ chồng chủ quán mời ở lại dùng cơm thân mật, dù trước đó họ chỉ là những người xa lạ.

"Đối với tôi, điều này thể hiện rất rõ lòng hiếu khách của người Việt Nam. Bất chấp rào cản ngôn ngữ do tôi không nói được tiếng Việt còn chủ quán không thạo tiếng Anh, chúng tôi vẫn vui vẻ giao tiếp với nhau nhờ một phần mềm dịch thuật", anh Sujit kể lại trải nghiệm thú vị của mình.

Bên cạnh đó, chủ quán cà phê còn tinh ý bật nhạc Bollywood (những bài hát trong phim Ấn Độ) để chiều lòng 2 vị khách.

Được biết, quán cà phê nơi các vị khách Ấn Độ tới trải nghiệm là một cơ sở kinh doanh nằm trên đường Trần Phú (Hà Nội). Với vị trí đặc biệt, quán đón khoảng 90% là khách nước ngoài.

Anh Sujit chia sẻ khoảnh khắc ăn cơm cùng gia đình chủ quán cà phê (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Văn Long, chủ quán, cho biết, vị khách tới quán đúng lúc gia đình ăn cơm chiều nên mời luôn vào mâm dùng bữa. Dù cả 2 không ăn được nhiều nhưng tỏ ra yêu thích không khí bữa cơm gia đình.

Dù hai bên không thông thạo ngôn ngữ của nhau nhưng bữa ăn diễn ra trong bầu không khí đầm ấm, vui vẻ. Bữa cơm có những món quen thuộc của người Việt như món cuốn, chả thịt lợn, canh rau. Hai vị khách nước ngoài ăn thêm món phở.

Trước khi vào bữa ăn, vợ chồng anh Long cùng cậu con trai còn có bức ảnh chụp chung với những vị khách ngoại quốc. Sau khi vị khách ra về, họ hẹn sẽ quay lại Việt Nam vào một ngày không xa.