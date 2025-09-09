Trào lưu check-in bên trong tháp Tam Thắng ở TPHCM gây sốt mạng

Nếu trước đây, theo trào lưu “dốc Đại Lý”, nhiều người chọn chụp từ xa để thu trọn toàn cảnh tháp, thời gian gần đây, giới trẻ lại tìm đến trải nghiệm mới khi đi vào giữa các cột Tam Thắng để tạo nên những góc hình khác biệt.

Các khung hình chụp góc rộng bên trong tháp không chỉ tôn lên quy mô từng cột trụ mà còn mang đến cảm giác hiện đại, năng động, phù hợp với giới trẻ yêu thích sáng tạo.

Nhiều người nhận xét, sự kết hợp giữa kiến trúc độc đáo và ánh sáng tự nhiên là nguồn cảm hứng vô tận để sáng tạo các bộ ảnh. Một số còn cho biết họ đã ở từ chiều đến tối để chụp từ ánh sáng ban ngày cho tới ban đêm, khi tháp rực rỡ với đèn màu, mang lại những bức ảnh sống động.

Giới trẻ kéo đến check-in bên trong tháp Tam Thắng ở phường Vũng Tàu (Video: TikTok @hoangg123455).

Quay trở lại khu vực tháp Tam Thắng vào ngày cuối tuần, anh Hoàng (phường Nhà Bè, TPHCM) không khỏi ngạc nhiên khi tháp đã trở thành một “studio khổng lồ” ngoài trời. Mỗi cột trụ đều có bạn trẻ tạo dáng với mong muốn tạo ra những bức ảnh vừa cá tính, vừa nghệ thuật.

Anh Hoàng là một trong những người đầu tiên lan tỏa xu hướng này. Khi lần đầu đến tháp, anh không định chụp ảnh, chỉ muốn tham quan. Anh kể: “Chỉ khi bước vào tháp, tôi mới hiểu được ý đồ của kiến trúc sư. Cảm giác như tôi đang đứng giữa lòng một thành phố với nhiều tòa nhà chọc trời hiện đại, một trong những điều mà đất nước mình đang hướng tới trong kỷ nguyên vươn mình”.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, bộ ảnh của anh đã nhận hơn nửa triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận, nhiều người háo hức hẹn nhau đến check-in tại tháp Tam Thắng.

Anh Hoàng trong bộ ảnh gây sốt ở tháp Tam Thắng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo anh Hoàng, việc chụp ảnh bên trong tháp khác hoàn toàn so với đứng ngoài. Các góc chụp từ sàn đến trần giúp phô diễn kiến trúc, ánh sáng tự nhiên kết hợp với gạch mosaic càng làm nổi bật hiệu ứng thị giác. Khung giờ lý tưởng là từ 11h đến 14h, lúc này vừa ít người, vừa có ánh sáng tốt.

“Nếu bạn hiểu kiến trúc, gần như góc nào cũng đẹp. Trang phục tối màu, năng động sẽ giúp nổi bật trong không gian hiện đại của tháp”, anh Hoàng gợi ý.

Ngoài ra, anh cũng bày tỏ mong muốn khu vực tháp có bảo vệ hoặc nhân viên vệ sinh thường trực. Chỉ vài ngày sau lễ, khi anh quay trở lại, không gian bên trong tháp đã xuất hiện rác vứt khắp nơi. Bên cạnh đó, tháp được chia thành nhiều cột, khuất tầm nhìn nên dễ dẫn đến những hành vi không đứng đắn.

"Việc có bảo vệ trực liên tục sẽ giúp duy trì không gian an toàn và giữ tháp luôn sạch sẽ, tạo điều kiện tốt nhất cho du khách trải nghiệm và chụp ảnh", anh Hoàng bày tỏ.

Là một người con của Vũng Tàu, anh Nguyễn Duy Khôi (SN 1996) cũng tỏ ra tự hào trước công trình mới này. Cuối tuần, anh đến tháp Tam Thắng để chụp ảnh check-in theo trào lưu mới nổi trên mạng xã hội.

Bộ ảnh check-in tháp Tam Thắng của anh Khôi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Khôi cho biết, khi đến vào khoảng 13h trưa thứ bảy, không gian vẫn khá thoải mái để ghi lại những bức ảnh ưng ý. Tuy nhiên, đến khoảng 17h, tháp lại rất đông đúc với rất nhiều bạn trẻ kéo tới check-in.

Nhận xét về công trình, Khôi chia sẻ: "Khi chụp từ góc thấp lên cao, kiến trúc càng trở nên đồ sộ, như vươn thẳng lên trời. Tông màu trắng xám chủ đạo kết hợp với ánh sáng mặt trời làm nổi bật sự trang nghiêm và thanh thoát của công trình. Quảng trường rộng rãi, lát gạch đá sạch sẽ cũng giúp trải nghiệm tham quan và chụp ảnh trở nên thoáng đãng".