Xác minh vụ người bán hàng rong ở Hà Nội có hành vi quấy rối du khách nữ

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 10/10. Chị Vũ Kiều Anh (27 tuổi, đến từ TPHCM) cùng bạn ngồi nghỉ tại khu vực ghế gỗ đối diện với Hàm Cá Mập (cũ). Lúc này, một thanh niên bán hàng rong tiến tới gần 2 du khách và có hành vi không chuẩn mực.

Theo lời kể của chị Kiều Anh, người bán hàng rong tự ý xoa tay, đội lên đầu bạn của chị chiếc bờm hình con vịt. Thấy bạn mình không phản ứng lại, chị Kiều Anh yêu cầu nam thanh niên dừng lại vì cho rằng đây là hành vi quấy rối.

Người bán hàng rong bị khách tố có hành vi quấy rối (Ảnh cắt từ clip).

Sau đó, nam thanh niên bán hàng rong chửi bới, dọa đánh 2 cô gái. Dù được người xung quanh can ngăn, người này vẫn tỏ ra hung hăng. Thấy vậy, 2 nữ du khách hét lớn cầu cứu. Để làm bằng chứng, cô đã lấy điện thoại ghi lại diễn biến vụ việc.

Vụ việc vẫn chưa dừng lại. Khi Kiều Anh và bạn rời đi, nam thanh niên bất ngờ quay lại và đuổi theo, định nhổ nước bọt lên người họ.

Video của cô gái thu hút lượng tương tác lớn với nhiều ý kiến bất bình. Trong đó, một số người cho biết, họ cũng từng là nạn nhân của người bán hàng rong này tại khu vực gần Hồ Gươm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí vào sáng 17/10, đại diện Công an phường Hoàn Kiếm xác nhận đã xác minh danh tính người bán hàng rong trong vụ việc nêu trên.

Nam thanh niên tên L.T.A., 29 tuổi, quê Kim Bảng, Hà Nam (cũ). Khoảng 18h ngày 10/10, người này có ra khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm để bán hàng rong (loại kẹp tóc hình con gà). Nam thanh niên có dùng tay chạm vào đầu một nữ du khách đang ngồi chơi điện thoại để mời mua hàng, nhưng người này không mua.

Nam thanh niên tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an phường Hoàn Kiếm).

Khi bị khách nói "thôi biến đi", T.A. bức xúc nên có những lời nói làm khách bực tức. Sau đó, cô gái gọi điện báo cơ quan công an, nói T.A. có hành vi sàm sỡ. Thấy vậy, nam thanh niên càng bức xúc và có hành vi nhổ nước bọt về phía 2 người này nhưng không trúng. Nhiều người dân chứng kiến vụ việc cũng xúm lại can ngăn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ Phòng, chống tội phạm và tổ Cảnh sát Trật tự đã xác minh, đưa thanh niên bán hàng rong về trụ sở để nhắc nhở và răn đe.

Được biết, đây không phải lần đầu khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm xảy ra vụ việc gây ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch.

Trước đó vào ngày 23/9, Công an phường Hoàn Kiếm đã yêu cầu một người chạy xích lô phải xin lỗi và trả tiền cho gia đình du khách người Australia. Người xích lô đã thu của khách 1,2 triệu đồng cho cuốc xe tham quan phố cổ. Mức giá này đắt gấp 3 lần so với quy định.

Tương tự vào ngày 1/7, Công an phường Hoàn Kiếm cũng điều tra phản ánh việc chặt chém tiền taxi của khách nước ngoài xảy ra trên địa bàn. Theo đó, nhóm du khách nước ngoài phản ánh, họ bắt taxi từ hồ Hoàn Kiếm đi Lý Thái Tổ rồi Lò Sũ nhưng bị thu 1,5 triệu đồng cho quãng đường dài khoảng 2-3km.

Sau đó, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ, xem xét xử lý người vi phạm theo quy định.