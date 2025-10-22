Vì sao bánh mì Việt Nam không trong Top 50 loại bánh mì ngon nhất thế giới?

Ngày 18/10, trang CNN (Mỹ) công bố danh sách 50 loại bánh mì ngon nhất thế giới. Bảng danh sách tôn vinh nhiều loại bánh có xuất xứ tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Điều này phần nào phản ánh sự đa dạng văn hóa mỗi nơi cũng như sức sáng tạo không giới hạn của nhiều nền ẩm thực.

Tác giả bài viết Jen Rose Smith đồng thời là cây bút mục ẩm thực của CNN Travel nhận định, 50 loại bánh mì trong danh sách được nêu tên do các chuyên gia đánh giá, căn cứ không chỉ bởi tiêu chí hương vị, còn mang giá trị biểu tượng, nguyên liệu đặc trưng của món ăn mang tới cho thực khách.

Bánh Roti Canai của người Malaysia cũng nằm trong danh sách Top 50 (Ảnh: Food).

Ở bảng xếp hạng lần này, 50 loại bánh mì được nhắc tên là những sản phẩm làm từ bột mì được làm chín bằng phương pháp nướng hoặc rán trực tiếp. Các đại diện từ châu Á góp mặt nhiều nhất với hơn 15 món. Đó chủ yếu là các loại bánh mì đến từ vùng Trung Đông cho tới Đông Nam Á.

"Từ lớp bánh Roti Canai nhiều tầng béo ngậy của Malaysia đến bánh phủ hạt mè giòn tan của Thổ Nhĩ Kỳ, hành trình qua những ổ bánh mì này cũng chính là chuyến đi khám phá bản sắc của ẩm thực toàn cầu. Đây cũng là lời nhắc rằng, sự sáng tạo trong các nền ẩm thực giống như bánh mì, được coi là di sản chung của nhân loại", tác giả bài viết nhận định.

Tuy nhiên, trong danh sách 50 loại bánh này lại không xuất hiện bánh mì của Việt Nam. Trước đó, bánh mì Việt liên tục được vinh danh ở các danh sách "những món bánh sandwich ngon nhất thế giới".

Bánh mì Việt là món ăn quen thuộc với thực khách quốc tế (Ảnh: Trang).

Được biết, ở bảng xếp hạng lần này, 50 loại bánh mì được nhắc tới là "bread" với cách định nghĩa "là sản phẩm bột được nướng, chiên trực tiếp". Trong khi sandwich lại là món dùng bánh để kẹp các loại nhân, vốn thuộc nhóm ẩm thực khác.

Có thể thấy, việc bánh mì Việt không góp mặt trong danh sách Top 50 loại bánh mì ngon nhất thế giới không phải do bị đánh giá thấp, mà bởi khác tiêu chí lựa chọn.

Trước đó vào tháng 6 năm nay, CNN đã xếp bánh mì Việt nằm trong Top 20 loại bánh sandwich ngon nhất hành tinh.

Tương tự vào tháng 3/2024, chuyên trang ẩm thực Taste Atlas cũng nhận định bánh mì Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng "100 món sandwich ngon nhất thế giới". Đại diện đến từ Việt Nam đứng đầu danh sách, đạt số điểm là 4,6 trên 5 sao.

Theo Taste Atlas mô tả, bánh mì là một dạng sandwich kiểu Việt Nam nổi tiếng bởi nguyên liệu chính là ổ bánh mì baguette. Nguồn gốc baguette bắt nguồn từ văn hóa ẩm thực Pháp, song phần nhân gồm thịt nguội, rau thơm, ớt, dưa leo, đồ chua lại rất đậm chất Việt.

Cũng theo trang này, bánh mì thuở ban đầu chỉ có bánh và thịt, không có nước sốt hay rau như ngày nay.

Hiện tại, nhiều nơi còn biến tấu mới lạ với đủ loại nhân, như chả cá, thịt gà, xúc xích, heo quay, xíu mại và điểm thêm pate gan kèm nước sốt, phục vụ mọi nhu cầu ăn uống của thực khách.

Ngoài bánh mì truyền thống, du khách đến Việt Nam có thể bắt gặp những phiên bản bánh mì khác như bánh mì xíu mại, bánh mì chả cá, bánh mì heo quay, bánh mì bò nướng, bánh mì gà quay hay đơn giản nhất là bánh mì ốp la.

Chuyên trang còn lưu ý thêm món bánh mì có thể tìm mua ở khắp nơi trên thế giới ở những xe đẩy và hàng quán của người Việt Nam sống xa quê hương. Bài viết cũng chia sẻ một số cửa tiệm nổi tiếng để thực khách có thể ghé qua thưởng thức khi tới TPHCM, Hội An và Hà Nội.

Ngoài bánh mì truyền thống, món bánh mì thịt của Việt Nam cũng được xếp hạng 9, bánh mì heo quay xếp hạng 29 và bánh mì đặc biệt hạng 100 trong danh sách lần này.