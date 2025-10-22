Khách Việt choáng ngợp khi đứng trước con đập "làm chậm vòng quay trái đất"

Là người có niềm đam mê đặc biệt với những công trình vĩ đại của nhân loại, chị Bùi Diệp Thảo Vân (Hà Nội) luôn bị cuốn hút bởi những kỳ tích thể hiện trí tuệ, sức sáng tạo và khả năng chinh phục thiên nhiên của con người.

Trong số đó, Đập Tam Hiệp - biểu tượng kỹ thuật khổng lồ của Trung Quốc - là điểm đến mà chị Vân luôn mong một ngày được chiêm ngưỡng.

Cơ hội đến vào tháng 9 vừa qua, khi chị Vân có chuyến công tác ngắn ngày tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Không bỏ lỡ dịp hiếm hoi này, chị quyết định dành trọn cuối tuần để bay ra thành phố Nghi Xương (tỉnh Hồ Bắc) - nơi con đập đồ sộ bắc ngang dòng sông Dương Tử hùng vĩ.

Đập Tam Hiệp là công trình kiến trúc vĩ đại của Trung Quốc (Ảnh minh họa: CNN).

Với chị Vân, đó không chỉ là một hành trình du lịch ngắn ngủi mà còn là chuyến đi để thực hiện ước mơ đã ấp ủ từ lâu, được đứng trước công trình mệnh danh là một trong những kỳ quan kỹ thuật vĩ đại nhất thế giới.

Từ trung tâm Nghi Xương, chị Vân bắt taxi đến khu vực đập, quãng đường mất khoảng một tiếng di chuyển. Toàn bộ hành trình, chị đi tự túc, như phần lớn các chuyến đi trước đây.

Tại khu vực đập, chị dành cả buổi để tham quan các hạng mục từ trên cao và đặc biệt là đăng ký đi du thuyền “vượt đập” - một trải nghiệm được nhiều du khách đánh giá là ấn tượng nhất khi đến đây.

“Cảm giác khi con tàu từ từ được nâng lên qua từng bậc nước khổng lồ thật sự choáng ngợp”, chị Vân kể lại.

Du khách trải nghiệm ngồi thuyền "vượt qua" đập (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Về chi phí, chị cho biết mức giá dịch vụ ở Nghi Xương khá dễ chịu, tương đương ở Việt Nam. Khách sạn chỉ khoảng 700.000 đồng/đêm, vé du thuyền 289 tệ (khoảng hơn 1 triệu đồng). Tổng chi tiêu cá nhân của chị cho chuyến đi này rơi vào khoảng 4 triệu đồng (chưa tính vé máy bay).

“Nếu tính cả chi phí bay khứ hồi từ Việt Nam, chuyến đi trọn vẹn khoảng 15 triệu đồng”, chị nói.

Điều khiến chị Vân bất ngờ là quy định hạn chế du khách nước ngoài tại khu vực đập. Theo trải nghiệm của chị, khách quốc tế không được tự do ra vào mà phải đăng ký theo đoàn, khá phức tạp.

“May mắn là tôi gặp một cặp vợ chồng người địa phương tốt bụng. Họ có xe được phép vào trong khu vực đập nên đã giúp đỡ tôi rất nhiệt tình”, chị kể.

Khi được hỏi về ấn tượng sâu đậm nhất, chị Vân không giấu được sự phấn khích khi mô tả những cửa xả lũ khổng lồ của đập. Chị cho biết công trình ngoài đời hùng vĩ hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng của chị.

Đập Tam Hiệp với hệ thống "thang máy nước" khiến nhiều người phải trầm trồ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Đứng trước dòng nước cuồn cuộn, tôi thật sự cảm nhận được sức mạnh của thiên nhiên, cũng như thấy nhỏ bé và khâm phục trước khả năng của con người khi chinh phục tự nhiên. Đây là một trong những khoảnh khắc khiến tôi choáng ngợp nhất trong các chuyến đi nước ngoài”, chị chia sẻ.

Nói về dự định trong tương lai, chị Thảo Vân khẳng định chắc chắn sẽ quay lại Đập Tam Hiệp, nhưng lần sau sẽ là cùng gia đình. Với chị, chuyến đi vừa qua không chỉ là hành trình khám phá một công trình kỹ thuật vĩ đại mà còn là trải nghiệm giúp chị cảm nhận sâu sắc hơn về năng lực sáng tạo của con người.

“Đập Tam Hiệp không chỉ là một công trình kỹ thuật, mà còn là biểu tượng của trí tuệ và sức mạnh con người. Tôi muốn người thân cũng được tận mắt chứng kiến sự hùng vĩ ấy”, chị nói.

Đập Tam Hiệp nằm trên sông Dương Tử, thuộc thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Đây là đập thủy điện lớn nhất thế giới, dài hơn 2,3km, cao 185m, với công suất phát điện lên tới 22.500MW.

Không chỉ có vai trò to lớn trong điều tiết lũ và cung cấp năng lượng, Đập Tam Hiệp còn trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng nhờ quy mô đồ sộ và cảnh quan ngoạn mục.

Đập Tam Hiệp rực rỡ về đêm (Ảnh: CNN).

Chưa dừng lại ở đó, công trình này còn từng khiến giới khoa học quốc tế đặc biệt quan tâm. Theo Tiến sĩ Benjamin Fong Chao - nhà khoa học thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) - một khối kiến trúc khổng lồ như Đập Tam Hiệp có khả năng làm vòng quay của trái đất chậm lại khoảng 0,06 micro giây mỗi ngày.

Một báo cáo công khai của NASA năm 2005 cũng từng đề cập rằng, với kích thước và trọng lượng khổng lồ, con đập này có thể khiến hai cực trái đất lệch đi khoảng 2cm.

Dù mức độ thay đổi này rất nhỏ và chưa có kết luận khoa học chính thức nào khẳng định tác động lâu dài, những nghiên cứu ấy phần nào cho thấy sức ảnh hưởng to lớn của một công trình nhân tạo đến hành tinh.