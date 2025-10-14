Khu du lịch ở Trung Quốc dỡ bỏ tượng rết hình mặt người gây ám ảnh

Thời gian qua, trên nhiều nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, các blogger du lịch (người chia sẻ kiến thức du lịch) chia sẻ đoạn video về một số tác phẩm nghệ thuật đặt tại khu du lịch Vương quốc Hoang dã ở thành phố Lệ Giang (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

Trong đó, nhiều bức tượng được tạo hình kỳ dị, gây nhiều tranh cãi như tượng rết hình mặt người, tượng cô gái 3 mặt hay bức tượng có tứ chi biến dạng.

Loạt ảnh khiến nhiều người xem cảm thấy khó chịu. Cùng với đó, sự việc thổi bùng lên cuộc tranh cãi trên mạng xã hội ở quốc gia tỷ dân.

Tượng rết hình mặt người gây nhiều tranh cãi tại khu du lịch (Ảnh: News).

Theo một blogger du lịch người Trung Quốc có hơn 1,1 triệu lượt theo dõi, trải nghiệm tại khu du lịch khiến anh thấy ám ảnh. Sau khi bước chân qua cổng, vị khách thấy bức tượng rết hình mặt người đặt phía ngoài, làm từ khung kim loại.

Dưới nền trời âm u, tác phẩm gợi cảm giác quái dị. Khi tới gần, người này mới phát hiện nó được chế tác từ sắt phế liệu. Các khớp bánh răng thậm chí có thể xoay được.

"Nếu ai yếu bóng vía có thể thấy ám ảnh khi tới đây. Tôi có cảm giác như lạc vào phòng trưng bày kinh dị", blogger chia sẻ.

Trước làn sóng chỉ trích, ngày 11/10, đại diện khu du lịch chính thức lên tiếng giải thích. Theo vị này, các bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội hầu hết đều bị một số blogger du lịch cố tình chỉnh màu khiến khung cảnh trở nên u ám, rùng rợn hơn so với thực tế.

Cùng với đó, người đại diện khẳng định, khu du lịch Vương quốc Hoang dã vốn là dự án do nhà thiết kế có tên Kiều Tiểu Đao xây dựng dưới chân núi Ngọc Long với mục đích dành tặng cho con gái.

Một số tác phẩm có ý tưởng đặc biệt nhưng không được số đông du khách đón nhận (Ảnh: News).

"Tác giả dùng trí tưởng tượng để biến những món đồ phế liệu thành tác phẩm nghệ thuật, biến ký ức thành hình ảnh tuổi thơ. Đây là nơi nhà thiết kế muốn xây dựng ước mơ cổ tích, hy vọng người cô đơn có thể được chữa lành và tìm lại hiện thực tươi đẹp", đại diện khu du lịch khẳng định.

Cùng với đó, khu du lịch cũng đưa ra lời khuyến cáo du khách cần tìm hiểu kỹ về nơi này trước khi quyết định có nên đến hay không.

Tuy nhiên lời chia sẻ của phía khu du lịch Vương quốc Hoang dã không khiến cộng đồng mạng Trung Quốc hài lòng. Những lời chỉ trích tiếp tục gia tăng.

Tối 13/10, đại diện khu du lịch chính thức đưa ra lời xin lỗi công khai trước công chúng, đồng thời khẳng định đang tháo dỡ một số tác phẩm nghệ thuật gây tranh cãi.

“Một số tác phẩm nghệ thuật đã thu hút sự chú ý của công chúng và khiến một bộ phận du khách cảm thấy khó chịu. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất.

Ban quản lý rất coi trọng phản hồi của công chúng và kịp thời điều chỉnh. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp từ du khách với mục đích mang tới những tác phẩm tốt hơn", đại diện ban quản lý chia sẻ.

Được biết, một trong các tác phẩm bị chỉ trích nhiều nhất là bức tượng rết hình mặt người, đã được dỡ bỏ khỏi vị trí ban đầu. Khu du lịch cũng cân nhắc sẽ thay thế một số tác phẩm mới vào vị trí cũ.

Theo con số được Lijiang Media công bố hồi tháng 3, mỗi năm khu du lịch này đón hơn 30.000 lượt khách tham quan. Giá vé vào cửa là 80 tệ/khách (300.000 đồng).