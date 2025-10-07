Quán ăn ở Hà Nội gây phẫn nộ khi nhân viên nói "cho khách ăn rác, nước bọt"

Sáng 7/10, chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị N.K. (ở Hà Nội) - nữ khách hàng trong vụ việc nói trên - kể lại, khoảng 19h30 ngày 4/10, chị cùng 3 người bạn đến quán buffet trên đường Tô Hiệu ăn tối.

Trong những món đầu tiên được bê lên phục vụ có món salad. Tuy nhiên, cả nhóm phát hiện ra có sợi tóc trong món ăn này nên yêu cầu nhân viên đổi cho đĩa khác. Một lát sau, nhân viên của quán bê lên 1 đĩa salad khác kèm mẩu giấy ghi dòng chữ: “Chúc ngon miệng nhé”.

Chị N.K. phát hiện có sợi tóc trong món salad nên báo nhân viên đổi cho đĩa khác (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Ngay lúc ấy, tôi đã cảm thấy không thoải mái và lo ngại về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của quán”, N.K. nói.

Theo N.K., khi được phản ánh về món ăn, nhân viên quán đã có thái độ thiếu thân thiện, lườm và nói lời khó nghe với khách.

Nữ thực khách cho biết, đây là lần đầu tiên nhóm đến quán này ăn và nhận thấy đồ ăn không như kỳ vọng. Thịt ướp không ngon và nước chấm không có gì ấn tượng.

Cả nhóm kết thúc bữa tối lúc hơn 21h và thanh toán hóa đơn 1,3 triệu đồng.

Tối cùng ngày, N.K. lên mạng và nhận được lời mời kết bạn của một trong số những nhân viên nói trên.

Cô gái vì thế đọc được bài đăng người này chia sẻ về hình ảnh món ăn chụp tại quán, mẩu giấy xuất hiện trên đĩa salad mà cô và nhóm bạn đã ăn, cùng dòng trạng thái: “Ăn nước bọt với rác ngon không? Xin lỗi mình hơi ác. Hơi động đến tí đồ ăn thôi mà”.

Sau khi ra về, vị khách nhận được tin nhắn và ảnh gửi kèm của nhân viên tại quán với lời lẽ gây bức xúc, nói khách “ăn rác và nước bọt” (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tôi cảm thấy vô cùng bức xúc và cảm thấy rất lo lắng nếu thực sự họ đã làm bẩn đồ ăn phục vụ chúng tôi như vậy”, N.K.nói.

Sau đó, nữ khách hàng đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội nhằm cảnh báo mọi người khi đi ăn tại các hàng quán.

Nhân viên của quán (người đăng bài khoe thái độ cợt nhả lên mạng) sau đó đã nhắn tin xin lỗi N.K. nhưng lời lẽ vẫn thiếu tôn trọng và không nhận ra sai lầm của mình.

“Hiện tại tôi được biết quán đã cho nhóm nhân viên nghỉ việc, quán cũng đã đăng bài và gọi điện xin lỗi tôi. Tuy nhiên, nữ nhân viên kia thì vẫn chưa có thái độ hành xử đúng mực”, cô gái trẻ cho hay.

Vụ việc nhanh chóng thu hút, gây bức xúc trong dư luận. Theo tìm hiểu, nơi xảy ra vụ việc là quán Gui Gui BBQ có địa chỉ số 227 Tô Hiệu (phường Nghĩa Tân, Hà Nội).

Liên quan tới vụ việc, tối 6/10, trên trang chính thức, đại diện của nhà hàng cho biết muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới chị N.K. cùng nhóm khách là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp vì sự cố.

Theo chia sẻ từ phía nhà hàng, sau khi điều tra, nhà hàng cho rằng do mâu thuẫn cá nhân trước đó nên nhân viên tên Huyền có thái độ sai lệch khi phục vụ khách. Đây cũng là người đăng tải thông tin về việc "thêm rác và nước bọt" vào đồ ăn của khách.

Nhà hàng khẳng định đây là lời nói bộc phát, hành động bốc đồng cá nhân của nhân viên. Nhận thấy nguyên nhân do quản lý còn yếu kém, nhà hàng liên hệ xin lỗi khách và yêu cầu nhân viên Huyền cũng gửi lời xin lỗi tới nhóm khách.

Về hình thức xử lý, sau khi yêu cầu nhân viên viết tường trình, phía nhà hàng cũng chính thức chấm dứt hợp tác với người này.

"Chúng tôi hiểu rằng sự việc khiến rất nhiều thực khách - những người từng yêu mến tin tưởng nhà hàng thấy thất vọng. Chúng tôi xin nhận trách nhiệm hoàn toàn và có biện pháp khắc phục hậu quả, không cổ xúy bao che cho bất cứ cá nhân nào có hành vi không chuẩn mực với khách", phía nhà hàng lên tiếng.

Tuy nhiên, khi phóng viên Dân trí liên hệ với đường dây nóng của nhà hàng đều không nhận được phản hồi.

Trên nền tảng đánh giá của Google, quán đang xếp hạng 3,6/5 sao. Trong đó, không ít thực khách để lại những nhận xét không hài lòng sau khi trải nghiệm dịch vụ đồ ăn tại đây.

"Đồ ăn ít và chất lượng dịch vụ không tương xứng. Tôi gọi món bò 3 lần nhưng nhân viên lại mang nhầm thành thịt lợn. Tốc độ giao đồ ăn chậm và thái độ phục vụ chưa tốt. Quán cần điều chỉnh và xây dựng lại đội ngũ nhân viên phục vụ tốt hơn, nếu không muốn bị mất khách", tài khoản có tên Thùy Linh góp ý.

"Tôi từng trải nghiệm buffet giá 269.000 đồng của quán và thấy không ổn. Đồ ăn rất ít, thịt không tươi và lựa chọn nghèo nàn. Chẳng hạn một đĩa xúc xích chỉ có đúng 3 cái. Gọi đồ ăn rất chậm, nhưng có thể do cuối tuần khách đông nên có thể thông cảm. Ăn lẩu nhưng phục vụ không có rau, chỉ có chút kim chi và cải thảo. Những đồ ăn khác cũng hết sớm", tài khoản Lưu Thu chia sẻ trải nghiệm của mình vào hồi tháng 9 vừa qua.

Trước lời xin lỗi của nhà hàng, nhiều thực khách tỏ ra không hài lòng và cho rằng đây không phải là cách xử lý của một nhà hàng làm việc chuyên nghiệp.

“Quan trọng sống còn của một quán ăn không chỉ là chất lượng đồ ăn, thái độ nhân viên phục vụ khách ra sao cũng rất cần coi trọng. Ngành F&B (thực phẩm và đồ uống) nếu không huấn luyện, nâng cao kỹ năng cho nhân viên, sớm muộn cũng bị khách hàng đào thải”, thực khách có tên Kim Anh chia sẻ quan điểm.