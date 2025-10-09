Vụ nói "khách ăn rác, nước bọt": Cho nhân viên nghỉ việc là xong?

Mất tiền, còn mua bực vào người

Sau khi Dân trí đăng tải bài viết về vụ việc nhân viên quán buffet (ăn theo dạng tự chọn) Gui Gui BBQ ở Hà Nội lên mạng xã hội khoe chuyện “nhổ nước bọt, cho rác vào đồ ăn” của khách, nhiều độc giả đã sôi nổi bàn luận, bày tỏ sự phẫn nộ, lên án hành vi thiếu văn minh và coi thường sức khỏe người khác của nhóm nhân viên.

Nhiều ý kiến cho rằng, dù là lời nói bộc phát hay trò đùa, việc nhân viên phục vụ khoe “thêm rác, nước bọt vào món ăn” là không thể chấp nhận trong môi trường dịch vụ ăn uống.

Độc giả tên Hoàng chia sẻ: “Đọc bài viết mà cảm thấy rùng mình và sợ hãi với cung cách phục vụ. Nếu không xử nghiêm vụ này, sẽ tạo ra một tiền lệ xấu.

Khi sử dụng các dịch vụ ăn uống, khách bày tỏ ý kiến hay góp ý thì rất dễ “ăn no” rác và nước bọt của nhân viên quán. Tôi không đánh đồng tất cả, nhưng có một bộ phận nhà hàng ở Hà Nội đang có cách phục vụ rất không tốt. Đi ăn, đi uống cà phê, mình tự bỏ tiền ra mà cứ như đang đi xin họ, mua bực vào người”.

Tài khoản có tên Minh Anh bình luận: “Thật không thể chấp nhận được! Một quán ăn mà nhân viên dám khoe khoang việc nhổ nước bọt, cho rác vào đồ ăn của khách thì đúng là coi thường sức khỏe người khác. Đây không chỉ là vấn đề thái độ mà còn là vi phạm nghiêm trọng đạo đức, lối sống. Tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến quán này!”.

Hành động của nhân viên quán, đặc biệt là việc đăng tải dòng trạng thái “Ăn nước bọt với rác ngon không?” được xem là đỉnh điểm của sự thiếu tôn trọng.

Độc giả Kim Oanh bức xúc: “Đây không chỉ là hành vi bốc đồng mà là cố ý làm bẩn đồ ăn, đe dọa sức khỏe khách hàng. Hành động này đáng bị lên án mạnh mẽ”.

Nhiều độc giả không chỉ thể hiện sự thất vọng về thái độ phục vụ của các nhân viên mà còn đặt câu hỏi về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm quản lý của nhà hàng.

Độc giả Phan Hùng cho rằng, quán xin lỗi một cách rất hời hợt. Với cách xin lỗi ấy, quán sẽ sớm đối diện với tình trạng vắng vẻ, thậm chí có thể đóng cửa bởi sự quay lưng của khách hàng.

Đồng quan điểm, độc giả Hoàng Nam chia sẻ: “Nhà hàng xin lỗi và cho nhân viên nghỉ việc là chưa đủ. Cần phải có biện pháp mạnh hơn để đảm bảo không tái diễn và làm gương cho các nhà hàng khác”.

Tài khoản Đức Anh, một thực khách từng đến quán, chia sẻ: “Tôi từng ăn ở đây và giờ nghĩ lại thấy kinh khủng quá. Lỡ như đồ ăn của mình cũng bị làm bẩn thì sao? Nhà hàng cần công khai quy trình chế biến và cam kết đảm bảo vệ sinh, chứ không chỉ xin lỗi suông”.

Nhiều ý kiến khác nhấn mạnh rằng hành vi của nhân viên không chỉ làm tổn hại danh tiếng của quán mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của khách hàng đối với ngành dịch vụ ăn uống.

“Tôi thấy rất lo lắng khi đi ăn ngoài hàng quán. Ai mà biết được trong bếp họ làm gì với đồ ăn của mình? Cần có sự kiểm tra nghiêm ngặt hơn từ cơ quan chức năng”, tài khoản Lan Hương bày tỏ.

Chuyện không lạ ở cửa hàng ăn uống?

Từ lâu, nhiều thực khách đi ăn tại các hàng quán đã có câu cửa miệng “cẩn thận không nhân viên cho ăn nước bọt”. Câu nói tưởng bông đùa nhưng đôi khi dễ thành chuyện thật ở một số nhà hàng khi nhân viên không hài lòng với khách hàng.

Cùng với đó, không ít thực khách thừa nhận, họ sẽ cẩn trọng hơn khi lựa chọn những quán ăn sau này. Với các quán đã có “điểm xấu” về hành vi ứng xử của nhân viên với khách hàng, họ sẽ cân nhắc tìm địa điểm mới thay thế.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về cách cơ sở kinh doanh ăn uống cần làm gì sau khi xảy ra va chạm giữa nhân viên với thực khách, ông Hoàng Tùng - chuyên gia F&B, nhà sáng lập Pizza Home - cho rằng, sự việc xảy ra ở Gui Gui BBQ không phải quá mới mẻ. Chuyện tương tự từng xảy ra ở một số thương hiệu lớn khác.

Khách hàng đều rất bức xúc trong những trường hợp này. Theo ông Tùng, với vụ việc Dân trí phản ánh, thực khách phản ứng dữ dội thậm chí đòi tẩy chay quán là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là cách ứng xử của chủ doanh nghiệp cần làm gì ngay sau vụ việc xảy ra.

Ông Tùng phân tích, những điều đáng tiếc có thể được giảm thiểu nếu chủ quán có cách xử lý nhanh.

Ví dụ cần có sự nghiêm khắc với nhân viên, cần kiểm tra xem đây có phải là hành vi bộc phát hay do khâu quản lý nhân sự còn lỏng lẻo. Những phản ứng tiêu cực của khách sẽ giảm bớt, thay vì bắt họ phải chờ đợi việc xử lý quá lâu.

Một trong những nguyên tắc khi xử lý khủng hoảng nhằm lấy lại lòng tin của khách hàng là nhanh gọn, đúng vấn đề, tránh bị suy luận. Nếu nhà hàng có lỗi, phải nhận lỗi chân thành, tránh bao biện.

Ngoài việc xử lý nhóm nhân sự, nhà hàng cần xem lại quy chế xây dựng văn hóa với đội ngũ nhân viên. Ngay từ khâu tuyển dụng, đào tạo, cần xây dựng đội ngũ nhân viên với tư duy, thái độ tốt.

Ngoài ra, nhà hàng cần có biện pháp đảm bảo với thực khách, hành vi tương tự sẽ không thể xảy ra. Cùng với đó, nhà hàng có thể đưa ra mức đền bù tương xứng để khách thông cảm và tiếp tục ủng hộ.

"Mức đền bù theo tôi không chỉ dừng lại ở một bữa ăn, có thể con số lớn hơn nhiều. Điều này thể hiện sự chân thành và cam kết của nhà hàng với khách nhằm đảm bảo sự việc tương tự sẽ không xảy ra.

Nhà hàng cũng nên có kênh kết nối để lắng nghe nhiều phía từ khách hàng, loại bỏ những nhân viên có hành vi xấu. Điều cốt lõi, quán vẫn cần nâng cấp dịch vụ, thương hiệu, đào tạo văn hóa cho nhân viên thì về lâu dài khách mới có thể tiếp tục quay lại, ủng hộ", ông Tùng đề xuất.