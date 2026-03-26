Cánh đồng lúa chưa chín đều thành 2 màu xanh - vàng gây sốt ở TPHCM

Sau khi được người quen báo tin cánh đồng lúa An Nhứt đã chín một phần, anh Trần Phương (hiện sinh sống và làm việc tại TPHCM) quyết không bỏ lỡ khoảnh khắc này.

Ngoài công việc văn phòng, nhiếp ảnh là niềm đam mê nên anh Phương đã lái xe từ 4h ngày 22/3 để kịp có mặt ở cánh đồng vào khoảnh khắc bình minh.

Cách phường Vũng Tàu chừng 30km, cánh đồng lúa An Nhứt từ lâu được nhiều du khách biết tới như một điểm check-in lý tưởng khi muốn tìm tới khoảnh khắc đồng quê thanh bình. Thời điểm anh Phương có mặt, cánh đồng đang có màu vàng - xanh đối lập chia thành 2 mảng riêng biệt, tạo nên nét khác biệt rất riêng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Phương cho biết đây không phải lần đầu anh chụp ảnh tại khu vực này. 2 năm trước, anh từng đến nhưng thời điểm đó lúa chưa chín đều, chưa có hoạt động thu hoạch nên chưa ghi được trọn vẹn khoảnh khắc mong muốn.

“Năm nay tôi chủ động hỏi người quen ở gần khu vực để canh thời điểm. Rất may, đúng hôm đến nơi, chủ ruộng bắt đầu thu hoạch và tôi chụp được toàn bộ quá trình từ gặt, gom rơm đến vận chuyển lúa về điểm thu mua”, anh nói.

Sử dụng thiết bị bay có thể dễ dàng nhận thấy sự tương phản rõ nét giữa thửa ruộng đã chín vàng và phía còn lại vẫn còn màu xanh mơn mởn của lúa non.

Theo tìm hiểu, sở dĩ cánh đồng có 2 màu riêng biệt do người dân gieo trồng ở các thời điểm khác nhau. Khi vào mùa, thửa ruộng lúa đã chín có màu vàng rực rỡ, trong khi đó ở bên cạnh, những cây lúa vẫn còn ở giai đoạn xanh non.

Khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn là lúc các nhiếp ảnh gia có thể bắt được trọn vẹn vẻ đẹp tinh khôi nhất của thửa ruộng. Những cây lúa vẫn còn đọng chút sương mai, được phủ lên trên là ánh nắng vàng óng.

Khi chiều tà buông xuống, nền trời chuyển sang màu đỏ rực còn ruộng lúa cũng khoe sắc theo cách riêng.

"Sự giao thoa giữa xanh và vàng không chỉ đẹp về thị giác, mà còn gợi lên nhịp chuyển mình rất rõ của thiên nhiên và thời gian. Các thửa ruộng được ngăn bởi lối nhỏ, rãnh nước hoặc những điểm nhấn như cây cô đơn giữa đồng. Phía xa là những dãy núi, tạo nên tổng thể phong cảnh đồng quê nên thơ hữu tình", nhiếp ảnh gia nói.

Quá trình tác nghiệp khá thuận lợi do gần khu vực có nhiều quán cà phê. Anh cùng bạn bè có thể nghỉ ngơi, sau đó bay flycam lên cao để ghi hình. Trước khi chụp, anh cũng xin phép chủ ruộng và nhận được sự đồng ý.

Bộ ảnh được thực hiện trong vòng một ngày. Anh bắt đầu chụp từ sáng sớm khi còn sương mai đọng trên lúa. Sau đó, anh tiếp tục ghi hình đến trưa và ở lại thêm để chụp cảnh hoàng hôn với mặt trời đỏ phía cuối cánh đồng.

Tuy nhiên, khoảnh khắc cánh đồng 2 màu chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Ngay vào thời điểm anh Phương tới chụp ảnh, những người nông dân bắt đầu thu hoạch lúa chín. Các thửa ruộng thu hoạch khoảng 70%-80%. Hiện tại, cảnh sắc này gần như không còn.

“Tôi nghĩ mình đã may mắn bắt trọn được thời điểm đẹp nhất”, anh vui vẻ nói.

Ngọn núi phía xa càng khiến khung cảnh thêm nên thơ, hữu tình.

Trong ảnh là cảnh người dân đang mải mê thu gom thóc vận chuyển về kho chứa.

Được biết, cánh đồng lúa An Nhứt có 3 mùa gặt mỗi năm. Thời điểm cuối tháng 3 tới giữa tháng 4 được xem là mùa đẹp nhất khi lúa chín vàng và thời tiết khô ráo, thuận tiện cho việc du khách tới chụp ảnh.

Nét đẹp lao động của một mùa vàng bội thu. Nếu xuất phát từ TPHCM, du khách di chuyển bằng ô tô theo tuyến cao tốc chỉ mất khoảng 1,5 tiếng là tới nơi. Đây cũng là điểm check-in quen thuộc của nhiều gia đình đặc biệt vào dịp cuối tuần.

Ảnh: Trần Phương