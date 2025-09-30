Trung Quốc: Khách ăn buffet bị bắt quả tang lấy hải sản, bò tươi mang về

Hành động của hai vị khách tại một nhà hàng lẩu buffet (lựa chọn đồ nhúng lẩu thoải mái) ở khu Tsuen Wan (Hong Kong, Trung Quốc) gây xôn xao dư luận. Được biết, cặp đôi bị phát hiện đã lén nhét nhiều nguyên liệu tươi sống như hải sản, thịt bò tươi, mỳ tôm cho vào túi cá nhân với ý định mang về.

Đoạn video lan truyền trên mạng ngày 27/9 được cho là quay từ camera gắn trên người nhân viên, ghi lại cảnh hai vị khách đang tìm mọi cách che giấu các món thực phẩm lấy từ nhà hàng.

Khách đi ăn lẩu buffet bị bắt quả tang lấy hải sản, bò tươi vào túi mang về (Nguồn video: Hong Kong News).

Trong video kéo dài khoảng 2 phút, nhân viên nhà hàng lịch sự nhắc nhở sau khi camera giám sát ghi lại hành vi này.

“Xin vui lòng lấy đồ ăn ra khỏi túi vì lý do vệ sinh. Quý khách có thể thưởng thức thoải mái tại đây", nam nhân viên lên tiếng.

Ban đầu, người đàn ông chối bỏ nhưng sau đó buộc phải lấy ra một túi hải sản sống. Anh ta khăng khăng nói rằng túi thịt bò này không phải của nhà hàng. Tuy nhiên, nhân viên kiên quyết yêu cầu trả lại toàn bộ. Người này nhấn mạnh, khách phải lấy ra toàn bộ, ăn tùy thích tại chỗ, nhưng không mang ra ngoài.

Khi thấy cảnh vị khách hàng lôi ra cả bọc lớn chứa đầy hải sản, thịt bò và mỳ ăn liền, nam nhân viên sững sờ vì không nghĩ lượng thực phẩm suýt bị lấy đi lớn như vậy.

Đoạn clip nhanh chóng gây "bão" trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Trong đó, phần lớn cư dân mạng chỉ trích hành động này là “đáng xấu hổ” và “mất mặt”.

Họ cũng gửi lời khen ngợi cách xử lý tình huống rất bình tĩnh và chuyên nghiệp của nhân viên. Một người quan sát bằng mắt thường và cho rằng, số lượng đồ ăn suýt bị lấy đủ để khách ăn thêm 2 bữa nữa.

Theo truyền thông Hong Kong, vụ việc xảy ra tại một nhà hàng lẩu ăn theo dạng buffet ở Tsuen Wan Plaza. Cơ sở kinh doanh ăn uống này nổi tiếng với thực đơn hải sản tươi sống. Được biết, cặp đôi này từng đến ăn tại nhà hàng 2-3 lần. Sau khi vụ việc bị phanh phui tại chỗ, khi ra quầy thanh toán, hai vị khách không hề nói lời xin lỗi.

Trong tình huống này, do đã lấy lại toàn bộ thực phẩm nên đại diện nhà hàng quyết định không báo cảnh sát. Song luật sư Albert Luk Wai-hung cho biết, hành vi lấy đồ ăn sống ra khỏi nhà hàng buffet có thể bị coi là trộm cắp với mức án tối đa lên đến 10 năm tù. Dù cặp đôi chưa kịp mang thức ăn ra ngoài, hành vi này vẫn có thể được coi là “âm mưu trộm cắp".

Luật sư nhấn mạnh, việc lấy cắp nguyên liệu có giá trị cao khác hẳn với việc mang đồ ăn thừa đã nấu chín về từ một số nhà hàng, vốn có thể được chấp nhận.

Trên thực tế, những vụ việc liên quan tới thực khách lấy đồ ăn của nhà hàng buffet mang về từng nhiều lần xảy ra và cũng được các chuyên gia cảnh báo.

Trước đó vào tháng 8/2023, nhóm du khách bị phát hiện đã lấy trộm 35kg thực phẩm gồm trái cây sấy khô, đồ ăn nhẹ, đồ uống có ga cùng nhiều món lặt vặt khác từ nhà hàng buffet ở thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.

Được biết, nhân viên khách sạn bất ngờ phát hiện thấy nhóm du khách ngoại quốc "lẳng lặng" mang đồ ăn từ nhà hàng buffet của khách sạn về phòng suốt một thời gian khá dài.

Nhiều nhà hàng buffet quy định thực khách chỉ được dùng bữa tại chỗ, không mang đồ ra ngoài (Ảnh: Food).

Sau khi kiểm tra phòng của khách, các nhân viên sốc khi tính tổng số lượng thực phẩm bị lấy trộm lên tới 35kg.

Khi bị bắt quả tang, một du khách nữ trong đoàn phân trần với nhân viên rằng, họ định trả lại số đồ ăn nhưng sau đó họ lại muốn mang chúng đi làm đồ ăn nhẹ dọc đường.

Do vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên phía khách sạn đã gọi điện báo cảnh sát nhờ hỗ trợ xử lý.

Được biết, theo quy định của phần lớn các nhà hàng buffet trên thế giới, thực khách tuy được ăn không giới hạn nhưng chỉ được dùng bữa tại chỗ và tuyệt đối không mang đồ ra ngoài. Nếu vi phạm hoặc cố ý lãng phí đồ ăn, khách có thể bị phạt.