Vị trí ngồi nào an toàn nhất khi máy bay gặp nạn và cơ hội sống sót

Máy bay được đánh giá là một trong những phương tiện vận chuyển an toàn nhất, nhưng nếu có sự cố xảy ra, tai nạn thường rất thảm khốc.

Đặc biệt sau vụ tai nạn nghiêm trọng của chuyến bay mang số hiệu MU5735 của hãng China Eastern Airlines xảy ra vào chiều 21/3, nhiều người băn khoăn đặt ra câu hỏi, vậy liệu đâu là chỗ ngồi an toàn có tỷ lệ sống sót cao nhất khi máy bay gặp nạn?

Vị trí chỗ ngồi nào có tỷ lệ sống sót cao nhất khi máy bay gặp nạn?

Để trả lời câu hỏi này, rất nhiều các chuyên gia đã đưa ra những phân tích riêng với nhiều lý do khác nhau.

Theo đánh giá của bà Alison Duquette, phát ngôn viên từ Cục hàng không Liên bang Mỹ: "Tai nạn máy bay thường có nhiều loại, có thể do đụng độ, sự cố hạ cánh hay va chạm trên đường băng. Bởi vậy, không có ghế ngồi nào an toàn nhất".

Tuy vậy, căn cứ theo số liệu phân tích từ Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) với các vụ tai nạn hàng không dành cho máy bay thương mại từ năm 1971 cho thấy, có sự liên quan giữa tỷ lệ thương vong và sống sót với vị trí ghế ngồi. Hành khách ngồi gần đuôi máy bay chiếm gần 40% khả năng tồn tại so với những người ngồi phía trước.

Theo kết quả nghiên cứu, 3 hàng ghế phía sau cùng của máy bay là vị trí ngồi có tỷ lệ sống sót cao nhất (Ảnh: Pinterest).

Những chiếc ghế ở phía sau máy bay thường không được du khách ưa thích vì vài lý do. Một trong số đó là phải đợi rất lâu để xuống máy bay. Nhưng mạng lưới An toàn Hàng không phân tích từ 65 vụ rơi máy bay nhận thấy, đây là nơi an toàn nhất trong số hơn 50% vụ tai nạn, dựa trên tỷ lệ sống sót.

Cụ thể, những chỗ ngồi giữa máy bay có tỷ lệ tử vong cao nhất với 39% và 38% với các ghế phía trước. Ghế ngồi sau có tỷ lệ tử vong thấp hơn, vào khoảng 32%.

Một phân tích thứ 2 vào năm 2015 cũng cho thấy kết quả tương tự. Nhóm nghiên cứu thu hẹp phạm vi nghiên cứu của họ xuống còn 17 vụ tai nạn trong năm 1985 có những ca tử vong và cả người sống sót và có sẵn danh sách xếp hạng ghế ngồi.

Đặc biệt, tỷ lệ thương vong thấp nhất rơi vào 3 hàng ghế cuối của máy bay. Vị trí kém an toàn nhất là ghế gần lối đi ở khu vực giữa hai cánh với tỷ lệ thương vong lên tới 44 %. Do vậy, nhiều người còn gọi đây là "chiếc ghế giữa đáng sợ nhất".

Vậy cơ hội nào có thể sống sót nếu máy bay gặp nạn?

Các chuyên gia đến từ Đại học Greenwich (Anh) đã nghiên cứu dựa trên 2.000 người may mắn sống sót từ 105 vụ tai nạn máy bay trên toàn cầu. Kết quả cho thấy, một phần ba nạn nhân thiệt mạng chủ yếu do ngạt khói và cháy.

Khi sự cố xảy ra, hành khách cần lắng nghe chỉ dẫn từ tiếp viên (Ảnh: Daily).

Năm 1985, chiếc Boeing 737 bị cháy trên đường băng tại sân bay Manchester (Anh) khiến 55 hành khách tử vong. Sau sự cố này, tất cả các máy bay phải trải qua thử nghiệm về sơ tán hành khách, đảm bảo tất cả mọi người có thể thoát ra khỏi cabin trong vòng 90 giây với một nửa số cửa thoát hiểm.

Nhiều người nghĩ rằng lửa là nguyên nhân chính khiến tai nạn máy bay gây chết người. Thực tế, khói còn nguy hiểm hơn nhiều. Chỉ cần hít phải khói trong giây lát cũng có thể khiến hành khách bất tỉnh thậm chí tử vong. Trong tình huống khẩn cấp, hành khách phải làm ướt khăn hoặc mảnh vải lót trên ghế máy bay để che mũi, miệng.

Một trong những việc tối kỵ khi tai nạn xảy ra đó là cố cầm theo tài sản. Nên nhớ, việc mang theo tư trang, đồ có giá trị sẽ làm bạn và người khác chậm khi thoát ra ngoài. Cần để hai tay không vướng bận mới gạt bỏ chướng ngại vật khi chạy hoặc che mũi miệng tránh bị ngạt.

Trong nhiều vụ tai nạn máy bay thảm khốc, hành khách không còn cơ hội sống dù ngồi ở vị trí nào (Ảnh: Quora).

Các chuyên gia ước tính, hi vọng sống sót trong một vụ tai nạn máy bay thường chỉ kéo dài tối đa 2 phút. Bởi vậy, hành khách cần lắng nghe theo chỉ dẫn của tiếp viên tới cửa thoát hiểm nhanh nhất, thoát ra ngoài trong thời gian ít nhất.

Tuy nhiên trên thực tế, trong nhiều vụ tai nạn hàng không thảm khốc, phần lớn hành khách trên máy bay không còn cơ hội sống. Đó là lý do các chuyên gia khẳng định "không có chỗ ngồi nào an toàn tuyệt đối". Mọi kết quả nghiên cứu chỉ mang tính chất tương đối.