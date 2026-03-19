Từ đại ngàn chạm biển xanh đến vũ trụ “Say Hi”

Ngày 19/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết công tác chuẩn bị lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho chương trình nghệ thuật quy mô hoành tráng diễn ra tối 28/3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Lễ khai mạc gồm hai phần chính: Nghi thức khai mạc và chương trình nghệ thuật thực cảnh chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”. Ngay sau đó, khán giả sẽ được “tiếp lửa” bằng một mega concert kéo dài đến khuya với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích.

Dàn sao“Say Hi” hứa hẹn đem không khí cuồng nhiệt trong đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Điểm nhấn của đêm hội là chương trình nghệ thuật thực cảnh quy mô lớn, được chia thành 4 chương, tái hiện hành trình kết nối từ đại ngàn đến biển xanh.

Thông qua ngôn ngữ sân khấu, âm nhạc, vũ đạo kết hợp hiệu ứng thị giác hiện đại, chương trình khắc họa bức tranh văn hóa - lịch sử giàu bản sắc của vùng đất Gia Lai và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Các tiết mục mang đậm tính biểu trưng, gợi mở về sự khởi nguyên của sự sống và khát vọng phát triển. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên hòa quyện cùng linh khí núi rừng, tái hiện mạnh mẽ bản sắc đại ngàn. Hào khí Tây Sơn cũng được khắc họa qua những lớp diễn giàu năng lượng, tôn vinh truyền thống anh hùng của vùng “đất võ”.

Khi “đại ngàn chạm biển xanh”, những hình ảnh lãng mạn thơ mộng xuất hiện gợi nhớ về miền đất quê hương của nhiều thi sĩ nổi tiếng tài hoa như nhóm Bàn Thành Tứ Hữu nổi tiếng: Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Quách Tấn, Yến Lan. Cả đại dương bao la đầy sắc màu hiện hữu trên sân khấu với hình ảnh của sứa biển, hải sản, san hô, cá ông... tạo cảm giác bình yên, thơ mộng.

Thông điệp “Đại ngàn chạm biển xanh” không chỉ dừng ở sự giao thoa địa lý, mà còn là sự kết nối giữa văn hóa - con người - thiên nhiên. Từ cao nguyên hùng vĩ đến miền biển dịu dàng, từ quá khứ hào hùng đến tương lai rộng mở, tất cả hòa quyện trong một hành trình nghệ thuật giàu cảm xúc, mở ra kỳ vọng về một kỷ nguyên mới tươi đẹp, hội nhập, hiện đại, phát triển.

Ngay sau chương trình nghệ thuật, không khí lễ hội sẽ tiếp tục được đẩy lên cao trào với Mega Concert quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ đình đám thuộc “Vũ trụ Say Hi” như Isaac, HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Tez, Mason Nguyễn, Sơn.K, Lamoon, Bùi Trường Linh, CONGB, Juky San…

Đây là lần đầu tiên một sự kiện trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia quy tụ số lượng lớn nghệ sĩ trẻ nổi bật đến vậy. Những bản hit quen thuộc cùng các màn kết hợp đặc trưng của “Vũ trụ Say Hi” hứa hẹn mang đến trải nghiệm âm nhạc sôi động, bùng nổ cho khán giả.

Không chỉ là lễ khai mạc, chương trình còn là hành trình kết nối âm nhạc - du lịch - văn hóa, nơi đại ngàn Tây Nguyên gặp gỡ biển xanh, tạo nên không gian lễ hội đa sắc màu và giàu cảm xúc.

Điểm nhấn đặc biệt khác của đêm khai mạc là màn pháo hoa được kỳ vọng sẽ mang đến bất ngờ cho người xem.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai khẳng định, với sự đầu tư công phu và quy mô tổ chức lớn, lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của Gia Lai nói riêng và khu vực nói chung đến với du khách trong và ngoài nước.