Khách Trung Quốc ăn buffet đòi gói mang về, bị nhắc nhở quay ra đánh người

Vụ việc xảy ra tại một khách sạn 5 sao ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) vừa được truyền thông Hong Kong đưa tin.

Trong đoạn video thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội như Weibo, Douyin, ghi cảnh cụ bà 80 tuổi đang đóng gói những đồ ăn còn lại vào túi và hộp chuẩn bị sẵn.

Vị khách hành hung nữ nhân viên vì cho rằng đã trả tiền suất ăn buffet sẽ được mang đồ thừa ra ngoài (Ảnh: HK01).

Được biết, cụ bà tới ăn sáng cùng con trai. Hai vị khách sử dụng bữa sáng phục vụ theo dạng buffet (đồ ăn tự chọn) ở khách sạn. Sau khi ăn xong và thấy đồ không dùng hết, người phụ nữ lớn tuổi đã đóng gói mang về.

Thấy vậy, nữ nhân viên phục vụ tới nhắc nhở khách không được mang đồ ăn ra ngoài. Lúc này, người đàn ông đi cạnh người mẹ lập tức nổi giận và lớn tiếng với nữ nhân viên.

Vị khách khẳng định ăn ở bất cứ nơi nào, nếu có đồ ăn thừa đều được đóng gói mang về. Đồng thời, người đàn ông cho rằng đã trả tiền suất ăn đầy đủ, việc mang đồ chưa dùng đến ra ngoài là chuyện bình thường.

Bên cạnh thái độ hung dữ, vị khách nam nhiều lần xô đẩy, định hành hung nữ nhân viên. Thấy vậy, người này cho biết ở đây có camera giám sát, yêu cầu thực khách giữ thái độ đúng mực. Trước tình huống căng thẳng, các nhân viên khác nhanh chóng tới can ngăn.

Trong đoạn video kéo dài khoảng 3 phút, vị khách nam liên tục lớn tiếng mắng chửi, yêu cầu nữ nhân viên phải xin lỗi mẹ mình vì họ đã trả tiền đầy đủ. Cuối cùng, hai vị khách phải rời đi trước sự hướng dẫn của nhân viên bảo vệ. Toàn bộ số đồ ăn họ định gói mang theo, phải để lại nhà hàng theo yêu cầu.

Đoạn video khiến dư luận Trung Quốc bất bình. Nhiều người nhận định, hành vi của vị khách nam thiếu ý thức và không hiểu văn hóa ăn buffet.

Những tình huống khách ăn buffet nhưng vẫn cố ý mang đồ ra ngoài từng xảy ra tại Trung Quốc, trở thành chủ đề nhận được sự quan tâm của dư luận nước này.

Trước đó vào tháng 9/2025, 2 vị khách tới dùng bữa tại nhà hàng lẩu ở Hong Kong bị phát hiện lén mang nhiều nguyên liệu tươi sống như hải sản, thịt bò tươi, mỳ tôm vào túi cá nhân với ý định mang ra ngoài.

Nhiều nhà hàng buffet quy định thực khách chỉ được dùng bữa tại chỗ, không mang đồ ra ngoài (Ảnh: Food).

Tuy nhiên mọi hành vi đều bị camera gắn trên người nhân viên phục vụ ghi lại toàn bộ. Sau khi bị phát hiện, vị khách nói rằng đây là đồ của riêng mình. Chỉ khi nhìn lại video do camera giám sát ghi lại, vị khách mới nhận lỗi. Theo quan sát bằng mắt thường, số lượng đồ ăn suýt bị lấy đủ để khách ăn thêm 2 bữa nữa.

Nơi xảy ra vụ việc là một cơ sở kinh doanh ăn uống chuyên phục vụ lẩu hải sản. Trước đó, hai vị khách này từng tới ăn 2-3 lần. Sau khi vụ việc bị phanh phui tại chỗ, khi ra quầy thanh toán, cả hai không hề nói lời xin lỗi.

Được biết, theo quy định của phần lớn các nhà hàng buffet trên thế giới, thực khách tuy được ăn không giới hạn nhưng chỉ được dùng bữa tại chỗ và tuyệt đối không mang đồ ra ngoài. Nếu vi phạm hoặc cố ý lãng phí đồ ăn, khách có thể bị phạt.