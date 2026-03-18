Cú bấm máy tình cờ ở Côn Đảo giúp chàng trai Việt đạt giải thưởng danh giá

Mới đây, tại hạng mục National và Regional (Quốc gia và khu vực) của giải thưởng Sony World Photography Awards 2026 vừa công bố các tác phẩm chiến thắng. Năm nay cuộc thi thu hút hơn 430.000 bức ảnh từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ được gửi về.

Đáng chú ý, tác phẩm Adrift in the Sea of Weeds (tạm dịch: Lạc trôi giữa biển rong) chụp tại Côn Đảo của tác giả Nguyễn Hiếu Linh giành giải Nhất hạng mục National Awards - Việt Nam.

Tác phẩm gợi lên sự nhỏ bé, mong manh của con người như đi lạc giữa tự nhiên rộng lớn.

Bức ảnh đạt giải chụp khoảnh khắc cano đi giữa rong mơ ở Côn Đảo (Ảnh: Nguyễn Hiếu Linh).

Bản thân anh Nguyễn Hiếu Linh cũng rất bất ngờ khi tác phẩm của mình đạt giải thưởng lớn. Bức ảnh được anh chụp trong chuyến đi tới vịnh Đầm Tre (Côn Đảo) vào tháng 5/2025.

Anh Hiếu Linh hiện làm việc tại một quỹ đầu tư cho các công ty công nghệ ở Hà Nội, chụp ảnh là thú vui cá nhân.

"Tôi không ngờ chuyến đi tới Côn Đảo lần này lại mang tới thành quả là một bức ảnh đạt giải cao tại một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu", anh Hiếu Linh nói.

Tác giả ngồi trên cano khi tác nghiệp (Ảnh: Nguyễn Hiếu Linh).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về hoàn cảnh chụp bức hình, anh Linh cho biết, mục tiêu ban đầu của anh khi tới Côn Đảo là lặn biển ngắm san hô. Nơi đây được biết tới là một trong những vùng có rạn san hô đẹp nhất Việt Nam.

Nhưng thực tế không như kỳ vọng buộc anh phải thay đổi kế hoạch, chuyển sang tìm kiếm những bãi rong mơ - một lựa chọn mang tính tình thế.

“Tôi cũng khá may mắn vì bãi rong mơ thật sự đẹp”, anh nói.

Về yếu tố kỹ thuật, nhiếp ảnh gia không chuyên cho rằng, bức ảnh không đòi hỏi những yêu cầu quá phức tạp. Điều quan trọng nhất là sử dụng drone (thiết bị bay không người lái) để có được góc chụp gần như thẳng đứng từ trên cao xuống.

Tác giả không muốn phức tạp hóa quá trình sáng tác để nâng giá trị tác phẩm, thay vào đó chỉ đơn giản chĩa ống kính của drone tới nơi thấy đẹp nhất và ấn nút chụp.

Dù vậy, việc tác nghiệp trên biển cũng không hề đơn giản. Quá trình cất và hạ cánh drone trên một chiếc ca nô nhỏ dập dềnh giữa sóng nước đòi hỏi sự quen tay, nếu không rất dễ xảy ra sự cố rơi xuống biển.

Bức ảnh được thực hiện trong chuyến đi của tác giả cùng gia đình tới Côn Đảo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Quá trình chụp ảnh diễn ra trong trạng thái căng thẳng. Chiếc drone vẫn lơ lửng trên không trung, anh Linh mong có thể sớm hạ cánh an toàn bởi nếu sai sót, thiết bị bay rơi xuống biển, toàn bộ dữ liệu ảnh sẽ mất hết.

Ở khâu hậu kỳ, nhiếp ảnh gia tiết lộ gần như không can thiệp nhiều vào màu sắc. Do bị mù màu nhẹ, anh khó phân biệt một số nhóm màu như xanh lục, nâu, vàng, nên hạn chế chỉnh màu vì rủi ro rất lớn có thể làm sai lệch toàn bộ màu sắc tự nhiên của bức ảnh.

Phần xử lý chủ yếu tập trung vào việc giảm bóng phản chiếu trên mặt nước, nhưng cũng được thực hiện ở mức vừa phải, nhằm tránh cảm giác “quá tay”.

Theo anh, ban giám khảo của các cuộc thi nhiếp ảnh lớn đều là những giám tuyển giàu kinh nghiệm, có thể dễ dàng nhận ra đâu là một bức ảnh bị xử lý mất tự nhiên.

Trong số những tác phẩm gửi đi dự giải lần này, anh Linh thừa nhận "tấm rong mơ ở Côn Đảo" không phải là bức ảnh được anh kỳ vọng nhiều nhất. Đây là tấm có bố cục đơn giản nhất, nhưng lại mang về cho tác giả giải thưởng danh giá ở ngay lần đầu dự thi.

Sau giải thưởng, tác giả cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi nhiếp ảnh như một đam mê nghiêm túc, dù vẫn duy trì công việc chính trong lĩnh vực công nghệ.

Với định hướng lâu dài, anh muốn tập trung vào nhiếp ảnh phong cảnh thiên nhiên và động vật hoang dã, đặc biệt là những loài nguy cấp, có số lượng còn lại rất ít trong tự nhiên.

“Nếu không chụp sớm thì rất có thể trong tương lai sẽ ít cơ hội chụp được những phong cảnh và một số loài động vật như thế nữa. Ngoài ra, tôi cũng muốn tới nhiều vùng miền ở Việt Nam để ghi lại phong cảnh ấn tượng để giới thiệu tới bạn bè quốc tế”, anh nói.

Khoảnh khắc bức ảnh Hà Nội trước cơn mưa giông gây ấn tượng (Ảnh: Nguyễn Hiếu Linh).

Trước đó, anh Hiếu Linh cũng từng gây sốt với khoảnh khắc chụp bầu trời Hà Nội trước cơn giông vào tháng 6/2025.