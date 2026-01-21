Đấu giá điểm du lịch Giếng Tiên - Bàn Cờ Tiên trên hòn đảo giữa biển

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quy Nhơn vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án các điểm du lịch tại xã Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai, với tổng diện tích hơn 73.000m2 và giá khởi điểm hơn 21 tỷ đồng.

Khu đất đấu giá bao gồm 3 vị trí đắc địa, sở hữu lợi thế về cảnh quan biển, núi, được quy hoạch phát triển đa dạng các loại hình du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ cộng đồng.

Xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai với nhiều điểm đến thu hút du khách đến du lịch trải nghiệm (Ảnh: Dũng Nhân).

Cụ thể, vị trí số 3 - điểm du lịch Giếng Tiên - Bàn Cờ Tiên, rộng 34.600m2, giáp biển phía Đông và núi các mặt còn lại, có giá khởi điểm hơn 11,5 tỷ đồng. Vị trí này được định hướng phát triển khu tham quan ngắm cảnh, dịch vụ giải khát - ẩm thực và các công trình khai thác cảnh quan tự nhiên như cầu kính, đường dạo bộ.

Vị trí số 7 - điểm du lịch Bãi Nam, với diện tích hơn 24.000m2, giáp biển phía Tây và núi ba mặt còn lại, có giá khởi điểm hơn 8 tỷ đồng. Khu đất này sẽ được phát triển thành khu resort nghỉ dưỡng cao cấp, bao gồm biệt thự, bungalow, nhà hàng, spa kết hợp khai thác bãi tắm.

Vị trí số 10 - điểm du lịch công viên biển, có diện tích hơn 14.000m2 (trong đó 2.200m2 đất liền và gần 12.000m2 mặt nước), giáp biển phía Đông và khu dân cư hiện hữu phía Bắc, có giá khởi điểm hơn 1,5 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, các khu đất này sẽ được sử dụng để xây dựng công trình phục vụ du lịch và cộng đồng, gắn liền với bảo tồn cảnh quan tự nhiên.

Hình thức sử dụng đất là nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất và hoạt động dự án đều là 50 năm, tính từ ngày có quyết định cho thuê đất.

Nhơn Châu, xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai với 605 hộ và 2.360 nhân khẩu, sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch nhưng chưa được khai thác tương xứng.

Năm 2023, UBND tỉnh Bình Định (cũ) đã phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 xã Nhơn Châu đến năm 2035, với mục tiêu trọng tâm là phát triển kinh tế biển, du lịch sinh thái biển đảo, nhằm nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân.