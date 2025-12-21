Huế khép lại Năm Du lịch Quốc gia bằng đêm bế mạc giàu cảm xúc

Tối 20/12, tại quảng trường Ngọ Môn (TP Huế), chương trình Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 đã diễn ra trang trọng và giàu cảm xúc, khép lại chuỗi hoạt động du lịch - văn hóa quy mô quốc gia trong suốt năm qua.

Sân khấu đêm bế mạc được dàn dựng công phu, kết hợp ánh sáng, âm nhạc và nghệ thuật trình diễn hiện đại. Sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại làm nổi bật hình ảnh Huế vừa cổ kính, vừa năng động.

Các tiết mục nghệ thuật tái hiện chiều sâu văn hóa, lịch sử và bản sắc của vùng đất cố đô Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Toàn - Chủ tịch UBND thành phố Huế, cho hay, TP Huế vinh dự được lựa chọn đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025, với hơn 170 chương trình, sự kiện. Trong đó, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các Bộ, Ban, Ngành, Cơ quan Trung ương tổ chức 8 hoạt động với quy mô quốc gia; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức trên 102 chương trình, sự kiện, hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch để hưởng ứng. Riêng TP Huế tổ chức 67 chương trình, sự kiện, hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch đặc sắc, hấp dẫn.

Qua đó, đã góp phần quảng bá, giới thiệu đến đông đảo nhân dân, khách du lịch trong và ngoài nước hình ảnh di sản, lịch sử, con người và những giá trị văn hóa giàu bản sắc của vùng đất Cố đô.

Thành công của Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 không chỉ bắt nguồn từ sự nỗ lực của chính quyền, mà còn từ sự kết nối đồng hành tâm huyết của cộng đồng doanh nghiệp, nghệ sĩ, nghệ nhân, bạn bè quốc tế. Và trên hết là tấm lòng mến khách, văn minh, trách nhiệm của người dân Huế - yếu tố then chốt tạo nên ấn tượng đẹp, dầy công vun đắp “thương hiệu Huế” trong lòng bạn bè, du khách gần xa.

Chương trình Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 quy tụ nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như Phạm Anh Khoa, Xuân Định K.Y, Ngọc Khuê, Bạch Trà, DJ Huy Ngô, Shumo AG…

Lễ bế mạc cũng là dịp nhìn lại sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp, giới nghệ sĩ và cộng đồng dân cư trong việc xây dựng một thành phố Huế thân thiện và văn minh.

Đặc biệt, sự xuất hiện của ca sĩ Mỹ Tâm đã tạo nên dấu ấn cho chương trình. Với phong cách trình diễn giản dị nhưng giàu cảm xúc, nữ ca sĩ đã mang đến những ca khúc sâu lắng, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả.

Những tiết mục của giọng ca “Hẹn ước từ hư vô” không chỉ góp phần làm thăng hoa cảm xúc đêm bế mạc mà còn khẳng định sức hút của các nghệ sĩ hàng đầu trong việc lan tỏa hình ảnh du lịch Huế nói riêng, Việt Nam nói chung.

"Biển người" tại khu vực quảng trường Ngọ Môn trong chương trình Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025.

Một em bé chăm chú theo dõi chương trình nghệ thuật tối 20/12 tại quảng trường Ngọ Môn.

Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 với chủ đề “Kinh đô xưa - Vận hội mới” là dấu mốc quan trọng, ghi nhận nỗ lực của thành phố Huế trong việc tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa, lễ hội, quảng bá du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Chương trình bế mạc không chỉ là lời chào kết cho một năm sôi động mà còn mở ra kỳ vọng mới cho sự phát triển bền vững của du lịch Huế trong những năm tiếp theo.