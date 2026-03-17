Dựng quán cà phê hang động ở Đồng Nai, chủ quán sợ... khách đông

Bước vào quán cà phê Phương Ly Garden tọa lạc tại phường Biên Hòa (Đồng Nai), nhiều thực khách có cảm giác như đang đi vào một hang động thu nhỏ. Trên đầu là trần đá gồ ghề, phía dưới là hồ cá koi nhiều tầng với thác nước chảy róc rách, xen giữa là những lối đi uốn lượn quanh các khối đá nhân tạo.

Nằm trên khu đất rộng gần 700m², quán gây ấn tượng với nhiều tiểu cảnh quy mô lớn. Nhờ không gian độc đáo, nơi đây trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều du khách khi ghé Đồng Nai. Ít ai biết rằng trước khi trở thành điểm check-in được nhiều người biết tới, khu đất này ban đầu chỉ được chủ quán cải tạo đơn giản để nuôi cá và trồng cây.

Quán cà phê hang động

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Hưng - chủ quán - cho biết ban đầu anh chỉ dự định làm một hồ cá koi và trồng thêm vài hàng cây để tạo không gian ngồi uống cà phê thư giãn. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, thấy chỗ này có thể thêm chi tiết, chỗ kia có thể làm thêm tiểu cảnh nên công trình dần được mở rộng.

Hiện tại, quán có 1 trệt, 2 lầu và các khu vực trong nhà, ngoài trời rộng rãi, thoáng mát.

Quán cà phê ở Đồng Nai được lấy cảm hứng từ hang động (Ảnh: Mộc Khải).

Ý tưởng thiết kế quán theo phong cách hang động đến với anh sau những chuyến du lịch miền Trung, nơi anh ấn tượng với nhiều hang động bề thế.

“Không chỉ những hang động thật, mà khi tôi đi nhiều nơi, thấy người ta làm hang động nhân tạo đẹp quá nên cũng muốn thử. Nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy cực kỳ tốn công”, anh nói.

Công trình được thi công trong gần 4 năm, từ cuối năm 2018 và liên tục được chỉnh sửa trong quá trình xây dựng. Có những hạng mục làm xong nhưng chưa đạt yêu cầu, anh Hưng lại quyết định phá bỏ để làm lại. Theo anh, do thời gian thi công kéo dài nên anh cũng không tính tổng lại toàn bộ chi phí. Vật liệu, tiền công thợ, tiền sơn… cứ có kinh phí là tiếp tục đầu tư thêm.

Thời gian qua, nhiều người truyền tai nhau rằng quán cà phê này được đầu tư hơn 20 tỷ đồng. Anh Hưng cho biết con số này không phải do anh công bố, nhưng nếu tính tổng chi phí trong nhiều năm xây dựng thì có thể còn cao hơn.

Công trình lấy cảm hứng từ Cầu Vàng ở Bà Nà Hills (Ảnh: Mộc Khải).

Một trong những chi tiết gây chú ý trong quán là cây cầu bàn tay đặt ở khu vực tầng trên. Ý tưởng này đến khá bất ngờ sau chuyến tham quan Bà Nà Hills (Đà Nẵng).

“Ban đầu tôi không nghĩ sẽ làm cái cầu bàn tay. Nhưng đi Bà Nà Hills về thấy đẹp quá nên bàn với thợ thử làm một cái”, anh kể.

Ngoài cây cầu bàn tay, trong khuôn viên quán còn có nhiều hạng mục cầu kỳ khác như thác nước nhân tạo và hệ thống hang động thạch nhũ. Trong đó, phần hang động được xem là khó thi công nhất. Trần hang không được làm phẳng mà phải tạo hình lồi lõm để giống cấu trúc tự nhiên của các hang đá.

“Trần phải làm nhấp nhô, chỗ lõm chỗ lồi như trong hang thật. Nhìn vậy chứ làm rất cực”, anh Hưng cho biết.

Hệ thống thạch nhũ bao trùm trong quán (Ảnh: Mộc Khải).

Để có hình dung chính xác hơn, anh còn chụp ảnh các hang động ngoài thực tế, đặc biệt là hang Sửng Sốt ở Hạ Long (Quảng Ninh), rồi đưa cho thợ tham khảo khi thi công. Theo anh Hưng, việc tái hiện các khối thạch nhũ nhân tạo đòi hỏi nhiều thời gian và sự tỉ mỉ. Thợ phải dựng khung, đắp xi măng từng lớp rồi tạo hình, sơn phủ nhiều lần để đạt màu sắc và độ nhám giống đá tự nhiên.

“Thiên nhiên phải mất hàng chục nghìn đến hàng triệu năm nước nhỏ xuống mới tạo được một khối nhũ đá. Còn mình làm nhân tạo thì phải tỉ mỉ, đắp từng lớp để tạo hình cho giống”, anh nói.

Bức tượng khổng lồ và hồ cá koi hàng nghìn con hút khách

Bước vào khuôn viên quán, một trong những công trình khiến nhiều khách bất ngờ là tượng đầu người khổng lồ cao khoảng 8m nằm giữa khu vực trung tâm. Công trình này được lấy cảm hứng từ hình tượng Nhân sư Ai Cập.

Theo anh Hưng, riêng hạng mục này đã mất gần hai tháng thi công. Trong quá trình xây dựng, thợ phải vừa đắp xi măng vừa liên tục quan sát tổng thể để đảm bảo các đường nét cân đối.

“Cứ đắp được một chút lại phải chạy sang bên kia nhìn xem hình dáng đã đúng chưa rồi mới làm tiếp”, anh nhớ lại.

Bức tượng lấy cảm hứng từ Nhân Sư ở Ai Cập (Ảnh: Mộc Khải).

Toàn bộ phần tượng được xây dựng bằng bê tông cốt thép. Bên trong là khung sắt chịu lực, sau đó bọc lưới thép và trát xi măng từng lớp tương tự cách xây dựng một công trình nhỏ. Riêng chi phí vật liệu và công thợ cho hạng mục này đã vào khoảng 200 triệu đồng.

Bên cạnh các công trình kiến trúc, hệ thống hồ cá koi nối liền cũng là điểm thu hút đặc biệt của quán. Hồ cá được thiết kế chạy dọc theo các lối đi. Khi khách bước qua, có thể nhìn thấy đàn cá bơi lội ngay dưới chân. Ở một số khu vực ghế ngồi, hồ cá được bố trí bao quanh, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Trong các hồ hiện có hàng nghìn cá koi, được thả dần qua nhiều năm. Đàn cá ngày càng đông vì vừa được bổ sung thêm, vừa tự sinh sản. “Cá cứ sinh dần nên ngày càng nhiều. Cá con mới nở thì con lớn có khi ăn mất. Con nào yếu thì bị đào thải. Con nào khỏe thì sống được rồi lại sinh ra lứa khác”, anh Hưng nói.

Hàng nghìn con cá koi len lỏi ngay dưới lối đi hay bơi xung quanh khu vực uống cà phê của khách (Ảnh: Mộc Khải).

Nhờ hệ thống lọc nước và môi trường ổn định, hồ cá dần hình thành hệ sinh thái khá tự nhiên. Anh Hưng cho biết cá trong hồ chủ yếu là cá koi lai (F2, F3) nên có sức đề kháng tốt và dễ thích nghi hơn so với cá thuần chủng.

"Để vận hành hệ thống hồ cá, quán phải sử dụng nhiều máy bơm và hệ thống lọc nước công suất lớn. Riêng tiền điện cho hệ thống này mỗi tháng cũng hơn 10 triệu đồng", anh chia sẻ.

Thời gian đầu, anh từng thuê người có kinh nghiệm đến chăm sóc hồ cá. Tuy nhiên sau nhiều năm vận hành, anh dần quen với việc kiểm tra hệ thống lọc và chăm cá nên tự đảm nhận công việc này.

“Làm lâu rồi nên mình cũng có kinh nghiệm. Nhiều khi chăm cá cũng là thú vui”, anh nói

Thời điểm quán mới được nhiều người biết tới, nơi đây nhanh chóng trở thành điểm check-in thu hút đông đảo khách tham quan. Có ngày cuối tuần quán đón vài nghìn khách. Thời điểm đông nhất, quán phải thuê hàng chục nhân viên phục vụ.

Tuy nhiên theo anh Hưng, điều khiến anh áp lực nhất không phải là chi phí đầu tư mà là việc quản lý khi lượng khách tăng quá nhanh.

Có những ngày quán rơi vào tình trạng quá tải, nhân viên phục vụ không kịp, khiến một số khách phải chờ lâu. “Đông quá nhiều khi căng thẳng lắm. Phải lo nguyên liệu, lo nhân viên rồi xử lý nhiều việc phát sinh cùng lúc. Đông đúc quá nên chất lượng phục vụ không đảm bảo, khách không hài lòng”, anh nói.

Anh Hưng - chủ quán - đảm nhận vai trò chăm sóc đàn cá (Ảnh: Mộc Khải).

Sau nhiều năm vận hành, anh Hưng cho biết không còn đặt mục tiêu thu hút thật đông khách như trước mà muốn duy trì quán như một không gian thư giãn. “Khách đến đây chủ yếu ngắm cảnh, cho cá ăn hoặc chụp hình. Đông vừa phải là được, miễn là mọi người có thể tận hưởng không gian”, anh chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, thực đơn của quán chủ yếu gồm cà phê, trà, sinh tố và nước ép, với mức giá từ khoảng 35.000 đến 60.000 đồng. Quán cũng bố trí cả khu vực máy lạnh trong nhà và không gian ngoài trời để khách lựa chọn.

Ngồi bên hồ cá koi với đàn cá bơi lượn ngay dưới lối đi, chị Mai Anh (thực khách từ TPHCM) cho biết chị khá bất ngờ khi lần đầu ghé quán. Theo chị, ban đầu gia đình chỉ ghé qua theo lời giới thiệu của bạn bè. Tuy nhiên khi bước vào bên trong, chị cảm thấy thích thú với cách quán được thiết kế.

“Đi vào mới thấy không gian lạ thật, giống như một hang động thu nhỏ. Có những đoạn bước trên lối đi mà cá bơi ngay bên dưới, nhìn xuống thấy cả đàn cá tụ lại rất vui mắt”, chị chia sẻ.

Theo chị Mai Anh, điểm khiến chị ấn tượng nhất là cách quán bố trí hồ cá xen giữa các lối đi và khu vực ngồi. “Ngồi uống cà phê mà xung quanh có nước, có cá bơi qua lại nên khá thư giãn. Giá nước ở đây cũng vừa phải nên gia đình tôi thấy khá thoải mái khi ghé chơi”, chị nói.