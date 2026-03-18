Quán cà phê ở TPHCM không cho khách ngồi quá 1,5 tiếng sắp dừng kinh doanh

Thông báo về quyết định đóng cửa sau 10 năm kinh doanh của một quán cà phê nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Thái Văn Lung, TPHCM, gây xôn xao trên nhiều diễn đàn du lịch ẩm thực.

Không gian bên trong của quán khá nhỏ hẹp với số ghế ngồi hạn chế (Ảnh: Tuocchu).

Nằm ở con phố nổi tiếng với khu phố Nhật Bản với nhiều nhà hàng cửa tiệm đậm chất văn hóa Nhật, những năm qua, tiệm cà phê trở thành điểm đến của những khách hàng yêu thích không gian nhẹ nhàng, tĩnh lặng. Quán do một cặp vợ chồng người Hàn Quốc mở từ năm 2016.

Tuy nhiên trong chia sẻ mới đây, chủ tiệm cà phê cho biết, họ quyết định dừng lại hành trình để trở về quê nhà.

"Giờ đây, chúng tôi xin phép được trở về quê hương. Cửa hàng sẽ chính thức đóng cửa. Chúng tôi dự định sẽ dành thời gian đi du lịch, thưởng thức những món ăn ngon và bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân đẹp nhất của chúng tôi", một phần của thông báo chia sẻ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chủ tiệm cũng xác nhận quán sẽ đóng cửa vào ngày 12/4 tới đây. Chủ tiệm cũng cho rằng rất khó để nói lời chia tay và gửi lời xin lỗi vì không thể tiếp tục đồng hành lâu hơn. Trong suốt 10 năm hoạt động, quán nhận được nhiều tình yêu thương và ủng hộ quý báu từ thực khách.

Thông tin quán cà phê dừng hoạt động khiến nhiều thực khách tiếc nuối dù trước đó, nơi này từng gây tranh cãi vì những quy định lạ. Cụ thể, khách tới quán chỉ ngồi tối đa 1,5 tiếng. Nếu khách chỉ gọi bánh sẽ bị thu thêm phụ phí 20.000 đồng/người là chi phí tiền trà và chỗ ngồi.

Một số quy định của quán được viết tay (Ảnh: Tuocchu).

Ngoài ra, quán không khuyến khích khách sử dụng máy tính khi tới đây trải nghiệm. Nếu sử dụng, thời gian dùng tối đa từ 20 đến 30 phút. Tuy nhiên, khách có thể đọc sách nếu muốn.

Bên cạnh đó, khách có nhu cầu dùng nhà vệ sinh cũng không ngồi quá 30 phút, không gọi điện thoại trong toilet và chỉ được đi... "nhẹ". Nếu khách đi một mình, chỉ ngồi bàn dành cho một người.

Quán chuyên phục vụ các món trà, cà phê và các món bánh ăn kèm trà chiều (Ảnh: Tuocchu).

Được biết, mức giá đồ uống từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng. Thực đơn của quán khá đa dạng, chủ yếu tập trung vào trà, cà phê và các món bánh ăn kèm trà chiều.