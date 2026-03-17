Điểm chụp hoa giấy đẹp như trong tranh gần Hà Nội gây sốt

Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 phút di chuyển, cây cầu Thủy Tiên tại xã Phụng Công (Hưng Yên) đang trở thành điểm check-in thu hút đông đảo bạn trẻ và những người yêu nhiếp ảnh. Mỗi khi mùa hoa giấy nở rộ, nơi đây khoác lên mình vẻ đẹp thơ mộng, khiến nhiều người ví von khung cảnh đẹp như một bức tranh.

Cầu Thủy Tiên bắc ngang một vùng nước trong xanh, tĩnh lặng nằm giữa khu đô thị sinh thái. Ngày thường, cây cầu vốn đã gây ấn tượng nhờ thiết kế mềm mại với độ cong uốn lượn duyên dáng. Hai làn cầu chạy song song tạo nên hình dáng giống như những con sóng trên mặt nước.

Không gian xung quanh được bao bọc bởi nhiều mảng cây xanh, tạo cảm giác yên bình và thoáng đãng. Khi những giàn hoa giấy bắt đầu bung nở, sắc hồng, tím và trắng phủ dọc hai bên thành cầu khiến khung cảnh nơi đây càng trở nên lãng mạn.

Nhìn từ xa, cả cây cầu như một chiếc khăn rực rỡ sắc màu. Từng chùm hoa buông xuống, in bóng trên mặt nước phẳng lặng khiến nhiều người xiêu lòng.

Điểm đặc biệt của cây cầu này nằm ở thiết kế hai làn sóng đôi. Chính chi tiết này tạo nên góc nhìn rất riêng, giúp người chụp ảnh có thể bắt trọn cả vòm hoa giấy và mặt nước xanh trong.

Ở chân cầu còn có một khoảng nghỉ nhỏ, nơi nhiều du khách dừng lại để ngắm cảnh và chụp ảnh. Theo nhiều nhiếp ảnh gia, đây là vị trí đẹp nhất để ghi lại trọn vẹn vẻ đẹp của cây cầu. Khi đứng tại đây, du khách có thể thấy những giàn hoa giấy phủ kín hai bên thành cầu.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Mai Anh (ở Hà Nội) cho biết, địa điểm này khá dễ tiếp cận và không có quá nhiều quy định phức tạp.

"Khi đến nơi, mọi người có thể gửi xe ở vị trí thuận tiện rồi đi bộ xuống phía dưới để tìm góc chụp”, anh chia sẻ.

Theo anh Mai Anh, ánh sáng là yếu tố quan trọng giúp bức ảnh thêm đẹp. Nên chụp vào những thời điểm có nắng để bức ảnh được cân bằng. Nếu đi vào buổi sáng, mọi người sẽ thoải mái thời gian hơn, lại có thể khám phá thêm nhiều góc chụp khác quanh khu vực này.

Ngoài cây cầu hoa giấy, khu vực xung quanh còn có một bãi lau khá rộng, cũng là điểm chụp ảnh được nhiều người yêu thích. Vào những ngày nắng đẹp, bãi lau trắng nhẹ nhàng lay trong gió tạo nên khung cảnh rất nên thơ.

Ảnh: Nguyễn Mai Anh