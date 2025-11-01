Trung Quốc: Chủ quán đổi đời nhờ hóa trang thành hoàng đế bán đậu phụ thối

Theo South China Morning Post, anh Diệp, 40 tuổi, kinh doanh món đậu phụ thối chiên trên một tuyến phố ẩm thực náo nhiệt tại Vũ Hán. Trước đó, anh điều hành một quán ăn sáng nhưng phải đóng cửa do thua lỗ.

Tiểu thương Vũ Hán hóa trang diễn viên nổi tiếng để bán đậu phụ thối (Video: China Insider).

Cuối năm ngoái, anh Diệp chuyển sang bán đậu phụ thối - món ăn yêu thích của vợ anh - với hy vọng tìm hướng mưu sinh mới. Tuy nhiên, giai đoạn đầu, công việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Tháng 2, một người bạn bán vịt quay gần đó gợi ý Diệp đội mũ giống tạo hình hoàng đế trong phim “Hậu cung Chân Hoàn truyện” để gây chú ý. Ban đầu, anh lưỡng lự nhưng sau đó quyết định thử vì “không còn lựa chọn nào khác để cứu vớt sinh kế”.

Anh Diệp được nhận xét có nhiều nét giống diễn viên Trần Kiến Bân (bên trái) trong phim "Hậu cung Chân Hoàn truyện" (Ảnh: Seehua).

Ý tưởng bất ngờ phát huy hiệu quả. Hình ảnh Diệp đội mũ hoàng đế, mặc áo cổ trang, đứng chiên đậu phụ thối và giao tiếp với khách hàng lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nhiều người gọi anh bằng biệt danh “Tứ Lang” - tên nhân vật Ung Chính trong phim. Có người đùa rằng hoàng đế đã "xuyên không" đến thời hiện đại để bán hàng rong.

Tận dụng sức hút, anh Diệp đổi tên quán thành “Đậu phụ thối Tứ Lang”, đồng thời treo biển gỗ ghi 4 chữ “Chính Đại Quang Minh” - mô phỏng bảng hiệu trong Tử Cấm Thành. Trên tường, anh viết khẩu hiệu hài hước: “Ngân khố cạn, hoàng đế phải đi làm”.

Ngoài tạo hình, chủ quán cũng tập trung cải thiện quầy hàng để thu hút khách. Anh cho biết doanh thu tăng khoảng 50% trong sáu tháng gần đây.

Nhờ "chiến lược" hiệu quả, quầy hàng của anh Diệp đã tăng 50% doanh thu (Ảnh: Chụp màn hình).

“Giờ cao điểm, tôi có thể bán khoảng 50 suất trong vòng 3 giờ”, anh Diệp nói. Mỗi phần đậu phụ được bán với giá 10-12 nhân dân tệ (khoảng 37.000-45.000 đồng).

Không ít khách hàng thích thú tương tác với anh, thậm chí hỏi đùa: “Tứ Lang bao giờ trở về hoàng cung?”. Anh liền đáp: “Tôi không biết, còn phải làm việc chăm chỉ bao lâu nữa mới tích góp đủ tiền”.

Dù gây sốt mạng, anh khẳng định chất lượng món ăn mới là yếu tố giúp giữ chân khách. “Tôi rất biết ơn sự ủng hộ của mọi người. Nhưng tôi hiểu rằng khách quay lại vì món ăn, chứ không phải chỉ vì hình tượng Tứ Lang”, anh chia sẻ.

Đậu phụ thối là món ăn đường phố đặc trưng của Trung Quốc, có mùi nồng nhưng vị béo, giòn, đậm đà (Ảnh: Shutterstock).

Đậu phụ thối là món ăn đường phố nổi tiếng tại Trung Quốc, được chế biến bằng cách chiên giòn đậu phụ lên men và ăn kèm nước sốt, gia vị. Món có mùi mạnh nhưng được nhiều người mê ẩm thực xem là đặc sản.