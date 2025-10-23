Chuyến tàu kỳ lạ ở Trung Quốc: Hành khách phải thở oxy, tự lau cửa kính

Hành trình qua hồ xanh, núi tuyết và thảo nguyên

Trước khi đoàn tàu chuẩn bị lăn bánh rời ga Xining (tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc), nhiều hành khách cẩn thận dùng khăn giấy hoặc khăn ướt lau từng ô cửa kính hai bên toa tàu.

Việc làm này như một “nghi thức” quen thuộc với những người trải qua hành trình trên chuyến tàu Thanh Hải - Tây Tạng, tuyến đường được mệnh danh là đẹp nhất Trung Quốc và cũng là tuyến đường sắt cao nhất thế giới.

Nhiều du khách trước khi lên chuyến tàu này thường mang theo khăn hoặc giấy ướt để lau sạch cửa kính (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo Lonely Planet, tuyến này nối Xining (thủ phủ của tỉnh Thanh Hải) với Lhasa (trung tâm văn hóa và tôn giáo của Tây Tạng). Hành trình dài 1.956km, vượt qua những vùng địa hình khắc nghiệt của cao nguyên Thanh Tạng, có điểm cao nhất tại đèo Tanggula với độ cao hơn 5.000m so với mực nước biển.

Hành khách thường chọn chuyến tàu sáng sớm, khi sương vẫn phủ trắng sân ga Xining. Tàu rời ga, lao dần qua vùng ngoại ô tĩnh lặng, rồi mở ra khung cảnh rộng lớn của hồ Thanh Hải (Qinghai Lake), hồ nước mặn tự nhiên lớn nhất Trung Quốc, có màu xanh ngọc bích đặc trưng.

Đây là thời điểm hành khách tranh thủ chụp ảnh, bởi chỉ trong vài chục phút, mặt hồ phẳng lặng như tấm gương ấy sẽ dần khuất sau dãy núi cao. Từ đó, tàu bắt đầu tiến dần lên cao, băng qua Golmud - thành phố cửa ngõ của vùng cao nguyên.

Theo TripZilla, hành trình từ Golmud đến Lhasa là phần đẹp và ấn tượng nhất khi con tàu lướt qua dãy Kunlun phủ tuyết trắng quanh năm, vượt qua khu bảo tồn thiên nhiên Hoh Xil - nơi sinh sống của loài linh dương Tây Tạng quý hiếm, rồi vươn tới đèo Tanggula cao ngút trời.

Khung cảnh thảo nguyên mênh mông qua khung cửa sổ của tàu (Ảnh: Sohu).

Đường ray ở đoạn này được đặt trên lớp băng vĩnh cửu, hai bên là núi tuyết và những dải mây trắng bồng bềnh như sà xuống sát mặt đất.

Những ai từng đi tuyến này đều khuyên nên chọn chuyến tàu chạy ban ngày, vì cảnh vật thay đổi liên tục theo từng giờ với buổi sáng là hồ xanh trong veo, trưa là thảo nguyên trải dài mênh mông, chiều lại là núi tuyết phủ trắng và hoàng hôn rực lửa phía chân trời.

Chuyến tàu được mệnh danh đẹp nhất Trung Quốc (Video: Great Tibet Tour).

Giá vé và những điều cần biết

Theo China Discovery, giá vé tuyến Xining - Lhasa dao động 600-1.200 nhân dân tệ (khoảng 2,2-4,4 triệu đồng) tùy loại ghế và thời điểm.

Mỗi toa đều được trang bị cửa kính lớn chống tia cực tím và vách chịu áp suất. Khoang giường nằm mềm có chăn đệm sạch sẽ và hệ thống cung cấp oxy để giảm cảm giác mệt mỏi do thay đổi độ cao.

Hành khách sử dụng hệ thống cung cấp oxy trên tàu (Ảnh: Yowangdu.com).

Dù di chuyển chậm hơn so với máy bay, phần lớn du khách đều cho rằng đi tàu mới là cách duy nhất để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của cao nguyên Tây Tạng.

Hành trình kéo dài gần 24 tiếng không khiến người ta mệt mỏi, ngược lại, nhiều người ví đây như “bộ phim thiên nhiên dài nhất thế giới”, chiếu qua khung cửa kính toa tàu.

Tuy nhiên, một số chuyên trang du lịch đưa ra cảnh báo về có nguy cơ say độ cao (altitude sickness) trên chuyến tàu này. Dù trên tàu có hệ thống oxy bổ trợ, khách vẫn được khuyến nghị mang theo thuốc và tránh di chuyển đột ngột khi tàu đi vào vùng trên 3.000m.

Nhiều vùng khí hậu thay đổi đột ngột có thể ảnh hưởng sức khỏe hành khách (Ảnh: Getty Images).

Nếu có dịp trải nghiệm chuyến tàu này, du khách được khuyên nên chọn chỗ ngồi gần cửa sổ để chiêm ngưỡng trọn vẹn khung cảnh bên ngoài.

Đây là tuyến đường sắt cao nguyên, nơi cảnh sắc thay đổi liên tục, vì thế, một chiếc máy ảnh hoặc điện thoại có chế độ chụp góc rộng sẽ giúp bạn bắt trọn những khung hình ấn tượng nhất qua ô cửa tàu.

Ngoài ra, do tàu đi qua vùng cao nguyên, nhiệt độ có thể chênh lệch mạnh, du khách nên chuẩn bị trang phục ấm.

Nhiều người còn mang theo khăn lau nhỏ hoặc khăn ướt để tự lau kính tránh làm mờ tầm nhìn. Những hành khách từng đi tuyến này cho hay, chỉ cần lau sạch cửa kính, bạn sẽ có hành trình “đẹp nhất Trung Quốc” ngay trước mắt.