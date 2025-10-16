Hướng dẫn viên Trung Quốc ép mua hàng, dọa bỏ lại du khách ở Thái Lan

Ép khách mua hàng để lấy hoa hồng

Theo Bangkok Post, đoạn video được ghi lại bởi một du khách trên xe buýt. Trong video, hướng dẫn viên nói bằng tiếng Trung rằng đoàn sẽ dừng tại cửa hàng miễn thuế, nếu ai không mua hàng ở đó thì sẽ không được lên xe buýt.

Khi một số du khách phản đối, hướng dẫn viên cảnh báo họ thậm chí có thể không được trở về Trung Quốc.

“Tôi nói cho anh biết, sau khi chúng ta đến cửa hàng miễn thuế, anh chắc chắn sẽ không được lên xe buýt. Tối nay, tôi sẽ không cho anh quay về Trung Quốc đâu”, hướng dẫn viên nói với du khách trong video.

Đoạn video nhanh chóng được lan truyền, khiến nhiều người bức xúc, yêu cầu nhà chức trách vào cuộc điều tra.

Trong video, người này dọa không cho du khách quay về Trung Quốc (Ảnh: Chụp màn hình/TVBS).

Tờ Khaosod cho hay, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra công ty Fengrun Travel Trading (Rom Klao, Bangkok) sau khi video lan truyền.

Công ty này được xác nhận có giấy phép và đã tổ chức tour Bangkok - Pattaya - Bangkok (6 ngày, 5 đêm) cho 24 khách Trung Quốc, với hai trưởng đoàn tham gia.

Theo lời khai từ hướng dẫn viên người Thái tên Aye Khamue, sự việc xảy ra vào ngày 12/10 khi xe buýt của đoàn dừng trước cửa hàng trang sức ở Bang Phra, trên hành trình trở về Bangkok. Người xuất hiện trong video là ông Zhang, 38 tuổi, trưởng đoàn từ công ty Huiyou của Trung Quốc.

Cơ quan chức năng nghi công ty Fengrun bán tour dưới giá vốn, có thể bị phạt tù tối đa 2 năm hoặc tiền phạt lên tới 500.000 baht (hơn 400 triệu đồng). Các lực lượng liên quan vẫn đang điều tra thêm.

Sau khi video lan truyền, đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan cảnh báo công dân Trung Quốc không nên chọn tour giá rẻ. Cơ quan này cho biết đã liên hệ với cơ quan chức năng ở Thái Lan. Họ xác nhận người đàn ông Trung Quốc là hướng dẫn viên “chui” và đã cố ép khách mua hàng để lấy hoa hồng.

Bẫy "tour 0 đồng"

Theo tờ The Phuket News, “tour 0 đồng” đang là vấn đề nhức nhối tại Thái Lan, đặc biệt trong nhóm du khách Trung Quốc.

Đây là các gói du lịch được rao bán với giá rẻ bất thường, thậm chí gần như miễn phí, nhưng sau khi đến nơi, du khách bị ép mua hàng hoặc tham gia các hoạt động tính phí cao để bù lại chi phí tour.

Những chuyến đi này thường do các công ty trá hình tổ chức, hợp tác với cửa hàng địa phương để chia hoa hồng từ việc bán hàng.

Cơ quan Du lịch Thái Lan cho biết, nhiều công ty lữ hành kiểu này hoạt động trái phép, thậm chí sử dụng hướng dẫn viên người Trung Quốc không có giấy phép. Chính quyền đã mở các “chiến dịch” kiểm tra và đóng cửa hàng loạt tour “giá rẻ ảo” nhằm bảo vệ hình ảnh du lịch.

Để nhận diện và tránh rơi vào bẫy “tour 0 đồng”, chuyên gia du lịch khuyên du khách nên kiểm tra rõ giấy phép của công ty lữ hành, chỉ chọn tour được tổ chức bởi doanh nghiệp có hướng dẫn viên hợp pháp, đọc kỹ hợp đồng và yêu cầu hóa đơn chi tiết trước khi thanh toán.

Ngoài ra, nên tránh những quảng cáo “bao trọn gói không điều kiện” hoặc tour được rao bán qua mạng xã hội mà không có địa chỉ cụ thể. Nếu gặp tình huống bị ép buộc, du khách có thể liên hệ cảnh sát để được hỗ trợ kịp thời.