Triển lãm "Trẻ em thời chiến" lần đầu được tổ chức tại ga metro TPHCM

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tổ chức triển lãm chuyên đề "Trẻ em thời chiến" tại ga Nhà hát Thành phố (Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên).

Triển lãm diễn ra từ ngày 30/5 đến 5/6, giới thiệu tới hành khách và khách tham quan các hình ảnh, tư liệu, câu chuyện về cuộc sống của trẻ em Việt Nam thời kỳ chiến tranh.

Không gian triển lãm tại ga ngầm Nhà hát Thành phố (Ảnh: HURC1).

Theo đơn vị tổ chức, đây là lần đầu tiên một triển lãm chuyên đề được tổ chức trong không gian ga tàu điện ngầm TPHCM, góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với cộng đồng thông qua hệ thống giao thông công cộng hiện đại.

Thông qua các nội dung trưng bày, triển lãm tái hiện những khó khăn, mất mát mà trẻ em Việt Nam từng trải qua trong chiến tranh; đồng thời khắc họa tinh thần kiên cường, ý chí vượt khó và khát vọng hòa bình của dân tộc.

Hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, lan tỏa các giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước và nâng cao nhận thức về ý nghĩa của hòa bình đối với thế hệ trẻ.

Để hỗ trợ khách tham quan, ban tổ chức thuyết minh miễn phí vào ngày 31/5 (từ 13h đến 16h30); ngày 1/6 (từ 7h30 đến 11h30 và từ 13h đến 16h30).