Vị trí 4 quỹ đất TOD dọc metro kết nối Biên Hòa - sân bay Long Thành

Dự án kéo dài Metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính Đồng Nai và sân bay Long Thành (Metro Suối Tiên - Long Thành) đang được UBND TP Đồng Nai khẩn trương hoàn thiện khâu chuẩn bị đầu tư.

Báo cáo Bộ Xây dựng, UBND thành phố Đồng Nai cho biết, nhà đầu tư đề xuất hướng tuyến dự án bắt đầu từ ga Bến xe Suối Tiên, vượt sông Đồng Nai và đi dọc quốc lộ 1 (đi giữa dải phân cách của quốc lộ 1 với đường song hành khu công nghiệp Biên Hòa 1).

Tuyến đi đến hết khu quy hoạch trung tâm hành chính mới TP Đồng Nai, sau đó rẽ phải vào khu công nghiệp Biên Hòa 2 và đi theo hướng tuyến đã được quy hoạch về sân bay Long Thành.

Tuyến Metro Suối Tiên - Long Thành đi qua đô thị Biên Hòa và Long Thành (Đồ họa: Ngọc Tân).

Dọc tuyến Metro Suối Tiên - Long Thành, UBND TP Đồng Nai cũng đã hoạch định 4 vị trí phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Cụ thể, vị trí TOD số 1 (khoảng 178ha) tại phường Trấn Biên; TOD số 2 (khoảng 154ha) tại phường Phước Tân; TOD số 3 (khoảng 400ha) tại phường Tam Phước và xã An Phước; TOD số 4 (khoảng 500ha) xung quanh nhà ga số 5 (trước sân bay Long Thành, đoạn giữa quốc lộ 51 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu).

TOD (Transit - Oriented Development) là mô hình phát triển đô thị nén, mật độ cao, đa chức năng xung quanh các đầu mối giao thông lớn như ga metro. Mô hình này hướng đến đa mục tiêu: tạo nguồn thu cho Nhà nước; tái quy hoạch, chỉnh trang đô thị; đảm bảo lượng hành khách cho tuyến metro; xây dựng nếp sống mới, giảm dần phương tiện cá nhân...

Với hướng tuyến đi qua khu vực đô thị Biên Hoà và đô thị Long Thành, dự án đã được Sở Xây dựng TP Đồng Nai cập nhật vào quy hoạch chung đô thị Biên Hòa và đô thị Long Thành, dự kiến trình phê duyệt trong tháng 5.

Về cơ chế đặc thù, khẩn cấp để triển khai thi công, vừa qua, Bộ Xây dựng đã cho ý kiến đối với đề xuất cơ chế đặc thù cho dự án. UBND TP Đồng Nai đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng ban hành cơ chế công trình xây dựng khẩn cấp để triển khai.

Song song với việc quy hoạch đô thị TOD dọc ga metro, TP Đồng Nai cũng đã làm việc với Cục Hàng không để thống nhất quy hoạch, quy mô các dự án khu công nghiệp hàng không, thành phố hàng không, trung tâm điều hành hãng hàng không...

Thành phố đang tiến hành thủ tục trích lục bản đồ địa chính các khu đất làm cơ sở tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.