TPHCM triển khai ATM vé đi metro miễn phí từ ngày 5/6

Công ty HURC1 (đơn vị vận hành Metro Bến Thành - Suối Tiên) phối hợp với HTV triển khai chương trình "ATM vé nghĩa tình" tại 2 nhà ga Bến Thành và Bến xe Suối Tiên, từ ngày 5/6.

Đối tượng thụ hưởng được xác định gồm: Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; người lao động thu nhập thấp; người cần hỗ trợ chi phí đi lại hàng ngày.

Mô hình này không bắt buộc "xác thực hoàn cảnh", ưu tiên ý thức tự giác. Ban tổ chức kêu gọi tinh thần tự nguyện, ai thực sự thấy cần mới đến kiosk lấy vé, những người không có hoàn cảnh khó khăn sẽ không đến nhận.

Khu vực kiosk ATM vé nghĩa tình tại ga Metro Bến Thành - Suối Tiên (Ảnh: HURC1).

Tại "ATM vé nghĩa tình", hành khách sử dụng căn cước hoặc ứng dụng VNeID để quét mã QR, lựa chọn lộ trình và nhận vé đi tàu. Hệ thống sẽ ghi nhận dữ liệu định danh và thông tin sử dụng vé để đối soát. Mỗi người chỉ nhận 1 vé trong mỗi lượt thao tác và phải cách ít nhất 30 phút mới được nhận thêm vé.

Ông Lê Minh Triết, Giám đốc HURC1, cho biết, chương trình “ATM vé nghĩa tình” không chỉ trao đi những tấm vé đi metro miễn phí mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối cộng đồng và khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng xanh.

"Chúng tôi kỳ vọng chương trình góp phần xây dựng một TPHCM hiện đại, nhân văn và nghĩa tình hơn mỗi ngày”, lãnh đạo HURC1 chia sẻ.

Theo ban tổ chức, “ATM vé nghĩa tình” ra đời với mong muốn kế thừa tinh thần tương thân tương ái của người dân TPHCM, không để ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển của thành phố.

Các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sẽ đồng hành đóng góp kinh phí, tương đương với việc “trả trước” cho số lượng vé metro được trao tặng các trường hợp khó khăn. Đến nay, “ATM vé nghĩa tình” đã huy động được ngân quỹ để cung cấp 500-1.000 vé miễn phí mỗi ngày.

Theo kế hoạch trước đó, chương trình được kéo dài trong 2 tháng, thí điểm tại 2 ga metro đầu cuối trước khi xem xét nhân rộng toàn tuyến.