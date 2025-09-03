TPHCM đón hơn 1,4 triệu lượt khách, doanh thu 4.140 tỷ đồng dịp 2/9

Theo thống kê sơ bộ, từ ngày 30/8 đến 2/9, các điểm du lịch, vui chơi giải trí trên địa bàn TPHCM đã đón khoảng 1,45 triệu lượt khách, trong đó có 45.600 lượt khách quốc tế. Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt khoảng 300.000 lượt, công suất phòng trung bình đạt 87%.

Từ những kết quả trên, doanh thu du lịch toàn thành phố ước tính đạt 4.140 tỷ đồng.

TPHCM đón khoảng 1,45 triệu khách tham quan trong dịp lễ 2/9 này (Ảnh: Cẩm Tiên).

Những con số trên là kết quả từ sự phối hợp đồng bộ giữa Sở Du lịch TPHCM, UBND các phường, xã, doanh nghiệp lữ hành và hệ thống cơ sở lưu trú trong việc đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ.

Hòa cùng không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Sở Du lịch TPHCM đã phối hợp cùng các doanh nghiệp lữ hành, điểm đến triển khai nhiều tour, tuyến đặc sắc. Có thể kể đến các tour tham quan hệ thống di tích Biệt động Sài Gòn, hành trình gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết nối các địa danh lịch sử với công trình hiện đại.

Các sản phẩm du lịch mới cũng thu hút đông đảo du khách như: Dạo bước khám phá Bưu điện - Nhà thờ Đức Bà - Dinh Độc Lập, trải nghiệm xe buýt 2 tầng mui trần, ngắm toàn cảnh TPHCM từ Landmark 81, thưởng thức ẩm thực trên du thuyền trên sông Sài Gòn hay hành trình buýt sông khám phá thành phố từ góc nhìn sông nước.

Tại khu vực trung tâm, nhiều khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại tung ưu đãi lớn: Giảm giá phòng 15-45%, tặng kèm dịch vụ ăn uống, chăm sóc cơ thể, đưa đón sân bay.

Chương trình "Giờ vàng khuyến mãi", gói ưu đãi dịch vụ, bốc thăm trúng thưởng… mang đến trải nghiệm đa dạng, hấp dẫn cho du khách.

Thời gian nghỉ lễ 4 ngày cũng thúc đẩy hoạt động du lịch ở TPHCM thêm sôi động (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Ngoài trung tâm TPHCM, các điểm du lịch lân cận cũng sôi động. Phường Bình Dương (tỉnh Bình Dương cũ) tổ chức chương trình nghệ thuật Ánh sao độc lập tại Công viên Trung tâm.

Khu du lịch Đại Nam thu hút du khách với chợ ẩm thực Tết Độc lập với hơn 100 món đặc trưng ba miền, xiếc, ảo thuật, biểu diễn ván nước bay trên không, trò chơi thảm trượt cầu vồng… và loạt hoạt động giải trí.

Nổi bật nhờ lợi thế cách trung tâm TPHCM khoảng 2 giờ di chuyển, nhiều khách sạn, resort ven biển giảm giá 15-40%, dịch vụ vui chơi biển sôi động, phường Vũng Tàu và các phường lân cận được xem là lựa chọn lý tưởng cho kỳ nghỉ lễ năm nay.

Đáng chú ý, ngay sau kỳ nghỉ lễ, Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM - ITE HCMC 2025 - sẽ diễn ra, trở thành tâm điểm thu hút khách trong và ngoài nước, góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh TPHCM, một điểm đến năng động, hấp dẫn và an toàn.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay đã chứng minh sức hút đặc biệt của TPHCM, đồng thời khẳng định vị thế là trung tâm du lịch, dịch vụ hàng đầu cả nước.