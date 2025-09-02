Trao nước, tặng cờ cho người dân dịp 2/9: Món quà nhỏ, niềm vui lớn

Những ngày gần đây, rất đông người dân đã đổ về trung tâm Thủ đô để tìm vị trí đẹp theo dõi lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Dưới cái nắng oi ả đầu thu, việc chờ đợi hàng giờ đồng hồ không hề dễ dàng.

Sáng sớm 2/9, khi đang di chuyển qua tuyến phố Hai Bà Trưng, nhiều người đã dừng chân tại tòa nhà MBBank. Bởi nơi đây vừa có không gian thoáng đãng, vừa được trang trí bắt mắt và nhất là có "dịch vụ" đặc biệt cho những người đi xem diễu binh.

Theo đó, một nhóm cán bộ ngân hàng đã có mặt từ 5h30, tất bật chuẩn bị hơn 3.000 chai nước suối, 3.000 chiếc quạt tay in hình cờ đỏ sao vàng và 1.000 lá cờ nhỏ để phát miễn phí cho người dân.

Nhóm cán bộ ngân hàng tặng nước, quạt và cờ cho người dân.

Đi hơn 100 km từ Hải Phòng lên Hà Nội xem diễu binh, bà Lê Như Huệ (70 tuổi) cùng bạn bè không khỏi xúc động, bồi hồi khi được tận mắt chứng kiến thời khắc hoà bình của dân tộc.

Bà Huệ bộc bạch: "Hôm nay, tôi thực sự rất vui và vinh dự khi được hòa mình vào không khí độc lập của đất nước. Có thể, đây là lần cuối cùng thế hệ chúng tôi được tận mắt nhìn thấy đoàn chiến sĩ diễu binh nên dù nắng nóng, mệt mỏi, tôi vẫn cố gắng cùng các chị em hàng xóm đứng đợi cho bằng được".

Trên đường di chuyển đến tuyến phố Tràng Thi, bà Huệ cùng nhiều người dân từ các tỉnh thành khác đã ghé vào toà nhà MBBank 12 phố Hai Bà Trưng để tìm cho mình một chỗ nghỉ chân, ăn sáng thoáng đãng.

Bà Huệ cảm thấy hạnh phúc khi còn có thể tận mắt chứng kiến lễ diễu binh.

Khung cảnh sau đó ngày một náo nhiệt, dòng người đổ về trung tâm càng lúc càng đông khiến nhiều đoạn phố trở nên chật kín.

Trong thời điểm đông đúc ấy, nhiều bạn trẻ và gia đình có con nhỏ cũng chọn tập trung trước tòa nhà này, nơi được trang trí rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, hoa sen và nón lá. Vừa chờ đoàn diễu binh đi qua, họ vừa tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt của ngày Quốc khánh.

Trên tay mỗi người là một chai nước mát, chiếc quạt in hình cờ Tổ quốc hay lá cờ nhỏ phấp phới trong gió. Sắc đỏ rực rỡ lan tỏa khắp góc phố, thu hút cả du khách nước ngoài dừng chân, tò mò hòa vào đám đông.

Du khách nước ngoài bất ngờ trước tình cảm nồng nhiệt của người dân Việt Nam.

Bất ngờ trước hoạt động thu hút nhiều người xếp hàng, anh Henry (30 tuổi, quốc tịch Mỹ) chia sẻ: “Không khí ở đây thật đặc biệt, đâu đâu cũng thấy cờ hoa.

Tôi ngạc nhiên khi đi xem ngoài trời mà còn được tặng nước, quạt miễn phí. Hành động nhỏ nhưng cho thấy sự thân thiện và ấm áp của người Việt trong ngày lễ trọng đại này”.

Có mặt tại điểm phát quà miễn phí, ông Phạm Anh Tuấn - Giám đốc MBBank Chi nhánh Bà Triệu - cho biết, ý tưởng tặng quà xuất phát từ mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé vào ngày lễ trọng đại của dân tộc.

“Được sự chỉ đạo, ủng hộ của Đảng uỷ, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo NHTMCP Quân Đội, chúng tôi - MBBank Chi nhánh Bà Triệu - quyết định thực hiện một hoạt động nhỏ nhằm tiếp sức cho người dân trong những ngày lễ lớn của cả nước.

Người dân từ khắp nơi đổ về trung tâm Thủ đô để chờ xem diễu binh, nhiều người phải đứng dưới nắng nóng hàng giờ. Chúng tôi tin rằng, một chai nước mát, một chiếc quạt tay hay lá cờ nhỏ có thể không lớn nhưng sẽ giúp họ thoải mái hơn và thêm phần tự hào trong khoảnh khắc ấy”, vị đại diện chia sẻ.

Địa điểm check-in thu hút các gia đình và giới trẻ xếp hàng chờ đến lượt.

Hoạt động này được phía ngân hàng lên kế hoạch kỹ lưỡng từ cách đây gần một tháng, từ khâu in ấn, lựa chọn nhà cung cấp đến phân công vị trí phát quà. Trước đó vài ngày, khi Hà Nội mưa lớn gây ngập nhiều tuyến phố, nhóm vẫn tranh thủ trao tận tay người dân những phần quà nhỏ để kịp tiếp sức cho lễ duyệt binh.

Thực tế, quá trình chuẩn bị không phải lúc nào cũng thuận lợi. Theo các nhân viên, có hôm mưa lớn, vật phẩm phải che bạt, di chuyển nhiều lần để tránh ướt. Những ngày cấm đường phục vụ duyệt binh, xe chở hàng không thể đi vào trung tâm, mọi người phải tập kết ở điểm cách đó gần 2km rồi bưng bê về ngân hàng, phân loại trong đêm để kịp sáng hôm sau phát cho người dân.

Dù vậy, sự háo hức trước ngày Quốc khánh đã khiến ai nấy đều cố gắng hoàn thành công việc, coi đó như một cách góp sức cho ngày lễ lớn.

Không chỉ có nước uống hay quạt tay miễn phí, góc phố nhỏ này từ nhiều ngày trước còn nhanh chóng trở thành điểm check-in mới, thu hút nhiều người ghé qua, đặc biệt là các bạn trẻ thế hệ Gen Z (những người sinh năm 1997-2012).

Ảnh: Tiến Bùi