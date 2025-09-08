Tour săn gấu Bắc Cực 10 ngày giá 1,5 tỷ đồng gây tranh cãi

Theo Daily Express, công ty du lịch Huntin' Fool đã đăng tải trên website những bức ảnh du khách tươi cười bên xác gấu Bắc Cực kèm thông báo: "Cơ hội săn gấu Bắc Cực này nằm ở vùng lãnh thổ cực Bắc của Canada, nơi phép màu của Bắc Cực đang chờ đợi bạn!

Hãy chuẩn bị cho một trải nghiệm độc nhất vô nhị tại một trong những vùng hoang dã cuối cùng trên hành tinh, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia bản địa giàu kinh nghiệm".

Một con gấu Bắc Cực (Ảnh: Getty Images).

Theo đó, chuyến đi săn kéo dài 10 ngày, với hướng dẫn 1:1 từ các chuyên gia bản địa giàu kinh nghiệm, quá trình săn bắn được thực hiện bằng thuyền, xe trượt tuyết hoặc đội chó kéo xe trượt. Khi phát hiện gấu, thợ săn và hướng dẫn viên sẽ tiếp cận bằng cách đi bộ.

Theo website của công ty, giá tour dao động từ 44.500 USD đến 58.000 USD (khoảng 1,2-1,5 tỷ đồng). Các thợ săn được trang bị súng trường công suất cao và phải trả thêm 5.000 USD (khoảng 132 triệu đồng) nếu muốn mang da và sọ gấu về nhà.

Theo thông tin từ Huntin' Fool, công ty này có trụ sở tại Mỹ, đã hoạt động tại Bắc Cực hơn 25 năm và thiết lập mối quan hệ sâu sắc với người dân bản địa. Công ty tổ chức săn bắn có hướng dẫn cho nhiều loài như tuần lộc đồng hoang Trung Canada, bò xạ hương, gấu xám Bắc Cực, gấu Bắc Cực và chó sói Bắc Cực.

Tour săn gấu nhận về nhiều chỉ trích (Ảnh minh họa: Getty Images).

Hoạt động săn bắn gây ra nhiều chỉ trích từ các tổ chức lẫn cá nhân yêu động vật. Tổ chức Bảo vệ Quyền lợi Động vật (PETA) kêu gọi Chính phủ Anh cấm các thợ săn Anh nhập khẩu các bộ phận động vật đã bị giết về làm chiến lợi phẩm.

Bà Mimi Bekhechi, Phó Chủ tịch PETA khu vực Anh và châu Âu, nhận định: "Chỉ những người cực kỳ nhỏ nhen và có tính cách rối loạn mới nghĩ đến việc giết một con gấu Bắc Cực hùng vĩ đang sống trong điều kiện khắc nghiệt

Săn bắn lấy chiến lợi phẩm là biểu hiện của khát máu, mong muốn chứng tỏ bản thân qua hành động bóp cò và cướp đi sinh mạng, và Chính phủ Anh cần đóng các lỗ hổng cho phép những kẻ tàn nhẫn này mang đầu và chân gấu về nhà".