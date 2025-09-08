Việt Nam thúc đẩy quảng bá, tăng cường thu hút du khách thị trường Ấn Độ

Quảng bá điểm đến - thúc đẩy hợp tác song phương

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, nhằm thực hiện mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Chương trình do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì, với sự góp mặt của ông Phạm Văn Thủy - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - cùng 31 cơ quan và doanh nghiệp du lịch trong nước, 28 doanh nghiệp lữ hành, khách sạn.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Ấn Độ - phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Sự kiện hướng tới quảng bá các sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc sắc của Việt Nam tới đối tác và khách du lịch Ấn Độ, đồng thời tạo diễn đàn để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, mở rộng hợp tác. Đây cũng là hoạt động góp phần gia tăng hiện diện thương hiệu du lịch Việt Nam tại thị trường Nam Á nhiều tiềm năng.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động phong phú được triển khai nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam và mở rộng kết nối hợp tác.

Có thể kể đến hoạt động kết nối doanh nghiệp (B2B) quy tụ khoảng 150 đại biểu đến từ các công ty lữ hành, khách sạn, hãng hàng không, công viên du lịch của Việt Nam và Ấn Độ, tạo điều kiện để các bên gặp gỡ, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Song song đó, chương trình mang đến những thông tin cập nhật về hạ tầng du lịch, chính sách thị thực thuận lợi (e-visa với thời hạn lưu trú tới 90 ngày), cùng danh mục sản phẩm đa dạng như nghỉ dưỡng biển đảo tại Phú Quốc, Đà Nẵng, Khánh Hòa, trải nghiệm khám phá Tây Bắc, miền Tây sông nước, du lịch văn hóa - di sản tại Hà Nội, Huế, Hạ Long...

Điểm nhấn nghệ thuật của sự kiện là các tiết mục biểu diễn truyền thống do nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Quốc gia Việt Nam thể hiện. Qua âm hưởng của sáo, đàn bầu, đàn tỳ bà… khán giả được dẫn dắt, giới thiệu chiều sâu văn hóa và bản sắc độc đáo của đất nước.

Bên cạnh đó, tiệc giao thương kết hợp chương trình vui chơi trúng thưởng được tổ chức như một không gian cởi mở để đoàn Việt Nam giao lưu với doanh nghiệp, hiệp hội và cơ quan truyền thông Ấn Độ. Những phần quà ý nghĩa được trao tặng không chỉ tạo sự gắn kết mà còn tăng thêm sức hấp dẫn cho sự kiện.

Thị trường Ấn Độ - tiềm năng lớn của du lịch Việt Nam

Ấn Độ với hơn 1,4 tỷ dân, tầng lớp trung lưu tăng nhanh và nhu cầu du lịch nước ngoài ngày càng lớn đang trở thành thị trường chiến lược của Việt Nam. Du khách Ấn Độ ưa chuộng các sản phẩm nghỉ dưỡng biển đảo, du lịch cao cấp, tour trăng mật, cưới hỏi, MICE (du lịch kết hợp hội nghị) - những thế mạnh sẵn có của du lịch Việt Nam.

Ấn Độ là một trong những thị trường lớn gửi khách đến Việt Nam (Ảnh: Thái Bá).

Chính sách e-visa đơn giản, chi phí hợp lý cùng các đường bay thẳng từ 7 thành phố lớn của Ấn Độ tới Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Phú Quốc đã mở ra điều kiện thuận lợi để Việt Nam đón dòng khách mới.

Năm 2023, Việt Nam ghi nhận hơn 392.000 lượt khách Ấn Độ. Con số này tăng mạnh trong năm 2024 và 7 tháng đầu năm nay. Ấn Độ đã trở thành một trong 10 thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam.

Ông Sandeep Arya - Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam - từng cho rằng Việt Nam là điểm đến rất hấp dẫn với du khách Ấn Độ, với số lượng ngày càng tăng trong những năm qua.

Ông nhận xét, Việt Nam đang làm rất tốt trong các công tác thúc đẩy du lịch, từ việc tăng cường thông tin, nâng cấp cơ sở hạ tầng, tăng cường chuyến bay.

Nhiều chuyên gia đầu ngành cũng nhận định Việt Nam có đầy đủ thế mạnh để thu hút mạnh mẽ hơn nữa dòng khách này. Khoảng cách giữa Việt Nam và Ấn Độ không quá xa.

Gần đây, có thêm nhiều đường bay thẳng kết nối hai quốc gia nên rất thuận tiện cho việc di chuyển. Từ sân bay Ấn Độ, du khách chỉ mất khoảng 4-5 giờ cho hành trình đến Việt Nam.

Phát biểu ở chương trình tại Bengaluru, ông Phạm Văn Thủy nhấn mạnh: "Việt Nam luôn rộng mở vòng tay chào đón bạn bè Ấn Độ. Chúng tôi tin rằng sự kiện lần này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, góp phần đưa quan hệ du lịch Việt Nam - Ấn Độ lên tầm cao mới".

Nhiều tỷ phú nước ngoài chọn Việt Nam để tổ chức đám cưới (Ảnh: A Núi).

Dịp này, việc tổ chức chương trình tại Bengaluru - "thung lũng Silicon của Ấn Độ" và Hyderabad - trung tâm công nghệ, điện ảnh và tài chính, được đánh giá là lựa chọn chiến lược. Đây là những đô thị lớn, tập trung đông đảo tầng lớp trung lưu và thượng lưu - nhóm khách hàng tiềm năng có nhu cầu du lịch quốc tế cao.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá tại Ấn Độ, nhằm đa dạng hóa thị trường quốc tế, giảm sự phụ thuộc vào các thị trường truyền thống, đồng thời thúc đẩy hợp tác đầu tư - thương mại, tạo động lực cho ngành du lịch Việt Nam phát triển bền vững.