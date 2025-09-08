Sau khủng hoảng lòng xe điếu, quán Lòng Chát ở Hà Nội chính thức đóng cửa

Mới đây, anh Ngô Quyền Thế, chủ quán Lòng Chát nơi từng gây xôn xao với vụ việc lòng xe điếu thời gian qua, thông báo đóng cửa cơ sở kinh doanh trên đường Tôn Thất Tùng (Hà Nội). Đây cũng là điểm kinh doanh đầu tiên của Lòng Chát tại Hà Nội.

Được biết tới trên TikTok với tên gọi Thế lòng xe điếu, trao đổi với phóng viên Dân trí, nam TikToker cho biết, cơ sở này đã hoạt động 10 năm qua.

Tuy nhiên kể từ sau khi vụ khủng hoảng xảy ra cuối tháng 4 tới nay, lượng khách bị sụt giảm khiến doanh thu ảnh hưởng. Sau thời gian kinh doanh trở lại, khách quen có quay lại nhưng doanh thu chỉ ở ngưỡng tạm hòa vốn.

Món lòng xe điếu từng gây tranh cãi suốt thời gian qua (Ảnh chụp từ màn hình).

"Có ngày khách đông nhưng cũng có thời điểm vắng vẻ khiến tinh thần của đội ngũ nhân viên bị ảnh hưởng, mọi người đều mệt mỏi", chủ nhà hàng cho biết.

Dù rất tiếc nuối với quyết định đóng cửa cơ sở đầu tiên, nam TikToker cho biết đây vốn là nơi đặt nhiều tâm huyết. Tuy nhiên do cơ sở này có diện tích mặt bằng nhỏ hẹp, khó phát triển lâu dài, nên chấp nhận dừng lại.

Được biết, hiện cơ sở tại Trần Thái Tông vẫn duy trì việc kinh doanh. Món lòng xe điếu vẫn có tại cơ sở này với mức giá hiện dao động từ 1,8 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng/kg tùy theo chất lượng nhập theo ngày.

"Quán bán lòng xe điếu theo lạng với mức giá hiện rẻ hơn trước kia do nhu cầu thị trường giảm", chủ quán nói.

Quán Lòng Chát từng trở thành tâm điểm dư luận khi quảng cáo món lòng xe điếu dài 40m hồi cuối tháng 4.

Tháng 5, cơ quan chức năng TPHCM tiến hành kiểm tra đột xuất. Sau đó, chi nhánh tại đường Hồng Lạc tạm ngừng hoạt động. Cùng thời điểm, liên quan tới vụ việc, dù đã tiến hành thanh kiểm tra, Sở An toàn thực phẩm TPHCM không thể lấy được mẫu lòng xe điếu với lý do các quán trên địa bàn đều báo hết hàng.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM, nhận định không loại trừ khả năng khi thông tin vụ việc đăng tải rộng rãi trên truyền thông, các cơ sở kinh doanh lòng xe điếu trôi nổi sẽ cố tình thông báo "hết hàng".

Sau đó vào ngày 26/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện UBND quận Cầu Giấy cho biết, đoàn kiểm tra của quận đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở chế biến lòng chát tại đường Trần Thái Tông.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở không có thực phẩm là lòng lợn đang được sơ chế hay bảo quản, và điều kiện vệ sinh nhìn chung đảm bảo.

Chủ cơ sở đã cung cấp giấy tờ chứng minh nguồn gốc của lòng lợn, bao gồm hai nhà cung cấp chính.

Theo vị đại diện UBND quận Cầu Giấy, về cơ bản, nguồn gốc sản phẩm được xác minh từ các cơ sở trong nước, không có bằng chứng cho thấy sản phẩm nhập từ Trung Quốc.