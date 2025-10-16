Top 5 nhà hàng phong cách omakase độc đáo tại Hà Nội

Phong cách ăn omakase bắt nguồn từ Nhật Bản, mang đến trải nghiệm đặc biệt: Thực khách không biết mình sẽ ăn gì và "giao phó" hoàn toàn cho đầu bếp quyết định món ăn.

Khác với những quán ăn thông thường, mỗi nhà hàng omakase thường phục vụ rất ít khách trong một buổi tối. Dù mức giá thường khá cao, trải nghiệm omakase vẫn ngày càng được ưa chuộng.

Dưới đây là 5 nhà hàng phong cách omakase nổi bật, được giới sành ăn ở Hà Nội yêu thích nhờ trải nghiệm ẩm thực độc đáo.

UMAI Omakase

UMAI là một trong những nhà hàng được nhắc đến nhiều tại Hà Nội thời gian gần đây. Với thiết kế nội thất hiện đại, ánh sáng ấm, quầy sushi mở để thực khách có thể quan sát đầu bếp thao tác, mỗi set menu (phần thực đơn) ở UMAI là bản hòa âm giữa hương vị biển và đất.

UMAI Omakase là địa chỉ quen thuộc của nhiều bạn trẻ (Ảnh: UMAI Omakase).

Bữa ăn thường bắt đầu bằng các món khai vị nhẹ, tiếp đến là các loại cá tươi nhập khẩu, cơm cuộn phối hợp giữa cá tươi và cơm được ủ giấm. Xen vào đó là món chiên giòn nhẹ để thay đổi nhịp độ, rồi khép lại bằng món tráng miệng mát như kem mè đen hay trái cây theo mùa.

Điều khiến nhà hàng được yêu thích chính là sự tối giản trong cách trình bày món ăn, tập trung vào vị tươi và cách xử lý nguyên liệu tinh tế.

Địa chỉ: Cơ sở 1: 29 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội Cơ sở 2: 11 Mạc Thái Tông, phường Yên Hòa, Hà Nội Giờ mở cửa: 17h-22h Giá tham khảo: Từ 1,2 triệu đồng đến 4,2 triệu đồng/người

Yuzu Omakase

Yuzu Omakase là một trong những nhà hàng nổi bật về omakase tại Hà Nội. Bên ngoài, không gian nhà hàng khá khiêm tốn, nhưng bước vào bên trong, thực khách sẽ cảm nhận được không khí riêng tư, ánh sáng trầm ấm, vật liệu gỗ và đá phối tinh tế, tạo cảm giác ấm áp mà vẫn sang trọng.

Nhiều người nổi tiếng lựa chọn Yuzu là điểm đến để trải nghiệm phong cách omakase (Ảnh: Yuzu Omakase).

Đầu bếp của nhà hàng sẽ trực tiếp chế biến tại quầy, từng lát cá được thái gọn, từng hạt cơm được nắn khéo và cả phần trình diễn như phủ lá vàng hay thả khói nhẹ cũng khiến nhiều thực khách thích thú.

Yuzu cung cấp 4 thực đơn, trong đó, The Rhythm (chỉ phục vụ buổi trưa, khoảng 2,2 triệu đồng) là phần ăn có chi phí tiết kiệm nhất. Phần ăn The Journey đắt đỏ nhất với giá khoảng 6,5 triệu đồng.

Nguyên liệu các món ăn đều được Yuzu Omakase nhập khẩu thường xuyên để đảm bảo độ tươi, từ cá, tôm đến trứng cá tầm, nấm truffle, có món quý hiếm được nhập thông qua đấu giá quốc tế.

Tuy nhiên, số khách mỗi buổi bị giới hạn khiến nhà hàng thường kín chỗ và khách đến dùng phải đặt bàn trước.

Địa chỉ: Cơ sở Hà Nội: 17 Thái Phiên, phường Lê Đại Hành, Hà Nội Cơ sở TPHCM: L3, 34 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, TPHCM Giờ mở cửa: Buổi trưa: 12h-13h30 Buổi tối: 18h-19h45; 20h-21h45 Giá tham khảo: Từ 2,2 triệu đồng đến 6,5 triệu đồng/người

Raichi Omakase

Raichi Omakase tọa lạc phố Hoàng Cầu (Hà Nội), được biết đến với mức giá "mềm" hơn so với nhiều nhà hàng omakase cao cấp.

Trong quá trình khách hàng dùng bữa tại Raichi Omakase, đầu bếp sẽ vừa chế biến, vừa chia sẻ câu chuyện về nguyên liệu, cách chọn cá, kỹ thuật thái và cả cảm hứng tạo nên món ăn.

Mức giá tại Raichi Omakase có phần "mềm" hơn so với các nhà hàng omakase (Ảnh: Raichi Omakase).

Điểm đặc biệt của Raichi Omakase chính là mức giá khá "mềm" với phần ăn chỉ từ 499.000 đồng/người. Với phần ăn khoảng 1,6 triệu đồng/người, nhiều thực khách đánh giá có chất lượng "ngang ngửa" phần 4-5 triệu đồng ở nhà hàng khác.

Tuy nhiên, quán vẫn đang trong quá trình lắng nghe, cải thiện về dịch vụ và không gian để đạt mức "omakase cao cấp".

Địa chỉ: Cơ sở Hà Nội: Số 9 ngõ 133 Hoàng Cầu, phường Đống Đa, Hà Nội Cơ sở TPHCM: 222 Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung, TPHCM Giờ mở cửa: 11h-14h; 18h-22h Giá tham khảo: Từ 499.000 đồng đến 1,8 triệu đồng/người

Bến Restaurant

Nằm trên con phố Nguyễn Hy Quang (Hà Nội), Bến Restaurant được nhiều người gọi vui là "quán omakase kiểu Việt" giữa lòng Hà Nội.

Ở đây, khách không chọn món, không hỏi giá, chỉ ngồi xuống và để người đầu bếp tự tay sắp đặt mọi thứ, từ món khai vị, món chính đến tráng miệng. Cách thưởng thức ấy giống tinh thần của omakase - đầu bếp là người kể chuyện bằng nguyên liệu và cảm xúc, còn thực khách là người lắng nghe bằng vị giác và niềm tin.

Bến Restaurant không có thực đơn cố định, khách cũng không biết trước các món có trong bữa ăn (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Không gian của Bến Restaurant nhỏ xinh, chỉ có khoảng 4-5 chiếc bàn bằng gỗ mộc mạc. Trước khi bữa ăn bắt đầu, chủ quán thường pha một ấm trà, ngồi trò chuyện cùng khách về hành trình tìm nguyên liệu trong ngày.

Mỗi món ăn là kết tinh của những chuyến đi, từ con cá trắm sông Lô vừa được câu lên buổi sáng, đến mớ rau rừng mang về từ miền Tây Bắc.

Điều thú vị là nhà hàng không có thực đơn cố định. Chủ quán cố tình không lặp lại món cũ, để mỗi lần khách ghé thăm sẽ là một hành trình khám phá ẩm thực mới. Đó cũng chính là cốt lõi của phong cách omakase - "phó thác cho đầu bếp" - nhưng được chuyển hóa tinh tế qua tâm hồn và nguyên liệu của người Việt.

Địa chỉ: 118 phố Nguyễn Hy Quang, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội Giờ mở cửa: 10h30-22h Giá tham khảo: 500.000-600.000 đồng/người

Okii-D Omakase

Okii-D là một địa chỉ omakase được nhiều người Hà Nội tìm đến khi muốn thưởng thức tinh hoa ẩm thực Nhật Bản.

Bước vào nhà hàng, thực khách sẽ thấy không gian mang đậm chất Nhật: Bàn ghế gỗ sáng, ánh đèn vàng ấm và có khu tầng 2 dành cho khách muốn có chỗ ngồi riêng tư hơn.

Thực đơn của Okii-D khá đa dạng, nhiều món cao cấp được nhập khẩu có độ tươi, kết hợp với phương pháp chế biến trực tiếp tại quầy để thực khách có thể quan sát quá trình làm ra món ăn.

Khách hàng thường lựa chọn ngồi ăn tại quầy để quan sát đầu bếp chế biến món ăn (Ảnh: Okii-D).

Về chi phí, Okii-D có mức giá trung bình khoảng 1 triệu đồng/người trở lên cho các bữa trưa hoặc phần ăn nhẹ. Với phần ăn đầy đủ hoặc các món cao cấp, chi phí có thể cao hơn.

Nhà hàng cũng có hạn chế nhỏ về chỗ ngồi. Vào buổi tối hoặc cuối tuần có thể rất đông khách, chỗ ngồi đẹp và riêng tư thường được đặt hết, nên khách hàng thường phải đặt bàn trước.

Ngoài ra, vì thực đơn có nhiều món nhập khẩu nên tính ổn định đôi khi phụ thuộc vào nguồn cung, có ngày một số loại hải sản hiếm sẽ không có hoặc được nhà hàng thay đổi.