Khám phá 5 quán chay ở Hà Nội có không gian đẹp, đồ ăn tinh tế

Những món chay giàu dinh dưỡng luôn được nhiều thực khách ưa chuộng tại Hà Nội. Từ các món khai vị nhẹ nhàng, salad tươi mát, đến các món chính đậm đà, mỗi nhà hàng đều mang đến trải nghiệm ẩm thực độc đáo.

Không gian các quán cũng được bài trí tinh tế, ấm áp cùng nhiều góc "sống ảo", thích hợp để thưởng thức cùng gia đình, bạn bè hoặc họp nhóm.

Dưới đây là 5 nhà hàng chay nổi bật, nơi có không gian đẹp kết hợp với ẩm thực tinh tế.

Nhà hàng chay Hồi

Nằm trong căn biệt thự Pháp cổ hơn 100 tuổi toạ lạc ở Quán Thánh (phường Ba Đình, Hà Nội), nhà hàng chay Hồi đã trở thành nơi lý tưởng để thực khách tạm rời xa nhịp sống hối hả, tận hưởng những phút giây bình yên.

Ngay từ cánh cổng nhỏ, không gian hiện lên khác biệt, kết hợp hài hòa giữa nét cổ kính và phong cách hiện đại, khiến những bước chân đầu tiên của khách phải dừng lại để chiêm ngưỡng.

Không gian biệt thự Pháp cổ thanh tịnh, với ánh sáng tự nhiên và khu vườn nhỏ ngập tràn nắng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Thực đơn tại nhà hàng được xây dựng bởi các đầu bếp giàu kinh nghiệm, kết hợp tinh hoa ẩm thực Âu - Á và các món truyền thống ba miền Bắc - Trung - Nam.

Pate nấm ăn kèm mứt bí đỏ là món bán chạy nhất, với pate mềm mịn từ ba loại nấm quý hòa cùng hạt sen bùi béo, điểm thêm vị ngọt dịu và hương thơm nồng nàn của mứt bí đỏ ngâm hoa hồi.

Bên cạnh đó, nhiều thực khách thường gọi các món như khoai lang ngàn lớp sốt truffle, pizza chay, bún mẹt, gỏi đậu rồng, lẩu các loại, nem cuốn và mỳ khoai lang trộn rau củ.

Mỗi món ăn đều được chế biến tỉ mỉ, chú trọng hương vị và trình bày, tạo nên trải nghiệm ẩm thực vừa ngon, vừa đẹp mắt, vừa thanh tịnh, giúp thực khách cảm nhận sự cân bằng giữa vị giác và tinh thần.

Bàn tiệc chay phong phú với nhiều món ngon Âu - Á và các món Việt ba miền, được chế biến tỉ mỉ, trình bày bắt mắt (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nhà hàng thu hút đa dạng thực khách từ Phật tử, doanh nhân, dân công sở, người trẻ đến các gia đình lớn tuổi và khách du lịch quốc tế.

Với không gian cổ kính, thanh tịnh và những món chay được chăm chút tỉ mỉ, Hồi không chỉ là địa điểm ăn uống mà còn là nơi để thực khách tìm về sự bình yên giữa nhịp sống đô thị hối hả.

Địa chỉ: 81 Quán Thánh, phường Ba Đình, Hà Nội Giờ mở cửa: 10h-21h30 Giá tham khảo: Khoảng 300.000 đồng/khách

Nhà hàng chay Kasaya

Ẩn mình trên phố Hàng Than, đối diện chùa Hòe Nhai, nhà hàng chay Kasaya là điểm đến nổi bật tại Hà Nội của các tín đồ yêu ẩm thực.

Nhà hàng Kasaya từng đón tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen (áo xanh) cùng các quan chức cấp cao trong chuyến thăm Việt Nam năm 2023 (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam).

Không gian quán kết hợp hài hòa giữa nét hiện đại và truyền thống, với bộ bàn ghế gỗ, bình phong, câu đối và những chi tiết trang trí tinh tế, tạo cảm giác ấm cúng nhưng vẫn thanh thoát.

Kể từ khi mở cửa, nơi đây không chỉ thu hút thực khách trong nước mà còn trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều du khách quốc tế.

Thực đơn tại đây cũng rất đa dạng, kết hợp giữa ẩm thực Việt Nam ba miền và những món chay sáng tạo từ quốc tế. Một số món đặc biệt được nhiều thực khách yêu thích gồm: Bún riêu chay, nem chay, nấm hấp lá sen...

Những món ăn này thể hiện sự tỉ mỉ trong chế biến, đem đến trải nghiệm ẩm thực thanh tịnh và đầy cảm hứng cho thực khách.

Bàn tiệc chay phong phú với các món ăn được chế biến tỉ mỉ, màu sắc hấp dẫn (Ảnh: Toàn Vũ).

Ngoài các món chính, nhà hàng còn gây ấn tượng với trà sen và các món bánh, mứt truyền thống Việt Nam như bánh đậu xanh, bánh phu thê, kẹo lạc, mứt trái cây.

Mỗi mâm trà chiều có giá 300.000-400.000 đồng cho hai người, trở thành trải nghiệm ẩm thực và văn hóa độc đáo, đặc biệt hấp dẫn những ai muốn tìm không gian tĩnh lặng để thưởng trà và nghe nhạc.

Địa chỉ: 14 Hàng Than, phường Ba Đình, Hà Nội Giờ mở cửa: 10h-21h Giá tham khảo: khoảng 350.000 đồng/khách

Nhà hàng buffet Sadhu

Tọa lạc trên con phố sầm uất Hoàng Đạo Thúy, Chay Sadhu thu hút thực khách nhờ sự kết hợp hài hòa giữa ẩm thực chay truyền thống và hiện đại. Đây không chỉ là nơi thưởng thức những món ăn ngon mà còn là điểm đến lý tưởng để tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn.

Không gian Sadhu được thiết kế mở, tận dụng ánh sáng tự nhiên kết hợp ánh đèn vàng dịu, cây xanh bố trí khéo léo, hòa cùng hương trầm và nhạc thiền du dương, giúp thực khách như lạc vào "ốc đảo" an yên giữa phố thị tấp nập.

Không gian nhà hàng lịch sự, sang trọng với những chi tiết trang trí mang hơi hướng Phật giáo (Ảnh: Facebook Sadhu - Nhà hàng buffet chay).

Nội thất quán được chăm chút tỉ mỉ với các chi tiết như vân mây, nhũ hương, mái ngói, chuông đồng và bức tượng Phật, mang đến không gian vừa ấm áp vừa yên bình. Đồ ăn được phục vụ trên niêu đất, đĩa và bát mang dấu ấn Việt, vừa ngon vừa đẹp mắt.

Thực đơn tại Sadhu phong phú với các món gỏi độc đáo như gỏi trường xuân từ dừa non và rau cần, gỏi Thiết Quân Âm từ bông chuối và lạc rang, hay gỏi sắn thanh mát.

Các món chính gồm nem cuộn giòn tan, bắp ram chiên cốm, cơm chiên nghệ sen, cháo nấm Thủy Liễu và các món bánh truyền thống như bánh đúc nóng Tràng An.

Món tráng miệng và đồ uống cũng đa dạng, từ sốt bí đỏ, dưa hấu xí muội, kem chuối Campuchia, đến trà ổi bưởi hồng hay nước cam nha đam, mang đến cảm giác thư thái sau bữa ăn.

Các món ăn tại nhà hàng được trình bày đẹp mắt, mang đậm dấu ấn ẩm thực Việt (Ảnh: Facebook Sadhu - Nhà hàng buffet chay).

Nhà hàng chay Sadhu không chỉ là nơi thưởng thức ẩm thực mà còn truyền tải thông điệp an lành và thiện tâm, mong muốn mang tới may mắn, bình an và năng lượng tích cực cho thực khách qua từng món ăn, từ mâm cỗ truyền thống tới những món tinh tế hàng ngày.

Ngoài cơ sở tại Hoàng Đạo Thúy, Sadhu còn có các chi nhánh khác tại Hà Nội, bao gồm Lotte Mall West Lake và 87 Lý Thường Kiệt, mang đến nhiều lựa chọn thuận tiện cho thực khách.

Địa chỉ: Udic Complex, N04 Hoàng Đạo Thúy, phường Yên Hoà, Hà Nội Giá tham khảo: 228.000-289.000 đồng/người Giờ mở cửa: 10h30-22h

Buffet Chay Vegit

Nằm ngay trung tâm Hà Nội, Buffet Chay Vegito Ngô Thì Nhậm gây ấn tượng với không gian hiện đại, thanh thoát nhưng vẫn ấm áp. Tông màu trắng kết hợp đèn vàng, bàn ghế rộng rãi và các chậu cây xanh nhỏ mang đến cảm giác thoáng đãng, dễ chịu.

Ngồi tại tầng cao, thực khách vừa thưởng thức món chay vừa ngắm nhìn phố phường nhộn nhịp…

Không gian rộng rãi, thoáng sáng với thiết kế sang trọng, tông màu nhẹ nhàng, tạo cảm giác thư thái cho thực khách (Ảnh: Facebook Buffet Chay Vegit).

Thực đơn tại đây luôn được đổi mới với 80 món phong phú, từ salad, cuốn, súp, đến các món chính Á - Âu như mì Ý sốt kem bí đỏ, rau củ nấu sốt vang, bánh cuốn chay, bún riêu chay…

Tất cả nguyên liệu đều tươi xanh, chế biến tinh tế, giữ trọn hương vị thuần chay tự nhiên và được bày trí bắt mắt, tạo trải nghiệm hấp dẫn cho cả mắt lẫn vị giác.

Các món chay tại nhà hàng được chế biến sáng tạo, giữ trọn hương vị tươi ngon của rau củ, nem cuốn, bún riêu (Ảnh: Facebook Buffet Chay Vegit).

Hình thức buffet tại bàn cho phép thực khách gọi món không giới hạn, tận hưởng bữa ăn trọn vẹn trong không gian gọn gàng, yên tĩnh.

Hương nhang mộc dịu nhẹ, âm nhạc du dương cùng ánh sáng và nội thất tinh tế biến nhà hàng thành nơi vừa thưởng thức ẩm thực, vừa thư giãn, giải tỏa căng thẳng sau những ngày làm việc.

Nhà hàng hiện có hai cơ sở tại Hà Nội, mỗi chi nhánh đều có thiết kế riêng, mang lại trải nghiệm khác biệt nhưng đều hướng đến sự tiện nghi, thanh thoát và an yên cho thực khách.

Địa chỉ: 45 Ngô Thì Nhậm, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội Giờ mở cửa: 11h-14h30; 18h-21h30 Giá tham khảo: 250.000 đồng/ người

Nhà hàng chay Vị Lai

Mang ý nghĩa thanh tịnh và thuần khiết, nhà hàng chay Vị Lai trên đường Lý Thường Kiệt, là điểm đến lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự yên bình giữa phố phường nhộn nhịp.

Không gian quán được thiết kế theo hơi hướng Phật giáo, với hồ sen, cá Koi, các bức tranh thủy mặc và góc xanh bố trí hài hòa, giúp thực khách như "thả hồn" giữa thiên nhiên, tận hưởng sự tịnh lạc và những khoảnh khắc thư giãn riêng tư.

Không gian quán có nhiều góc check-in đẹp mắt, phù hợp cho gia đình, bạn bè và các nhóm khách trong các dịp sinh nhật hay kỷ niệm (Ảnh: Facebook Nhà hàng chay Vị Lai).

Thực đơn tại nhà hàng khá phong phú, bao gồm các món khai vị nhẹ nhàng như súp bí ngô hoa hồng, súp nấm rừng, salad rong biển, phở cuốn rong biển tươi, và các món chính giàu dinh dưỡng như măng cuốn Vị Lai, bí ngô nướng, nấm kho tiêu xanh, lẩu chua cay hay lẩu tiêu diêu...

Tất cả nguyên liệu đều tươi sạch, kết hợp với nước chấm đặc chế chua - cay - ngọt, tạo nên hương vị hài hòa, hấp dẫn cả về thị giác lẫn vị giác.

Các món chay từ khai vị đến lẩu đều được trình bày bắt mắt, đậm đà hương vị Việt, hấp dẫn thực khách cả về thị giác lẫn vị giác (Ảnh: Facebook Nhà hàng chay Vị Lai).

Mỗi món ăn tại Vị Lai không chỉ ngon miệng mà còn mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe và vóc dáng nếu duy trì thường xuyên. Không gian tĩnh lặng, cùng thiết kế tinh tế và cách bày trí hợp lý, biến nhà hàng thành nơi thưởng thức ẩm thực chay chất lượng và tìm lại sự bình an, cân bằng trong cuộc sống bận rộn hàng ngày.