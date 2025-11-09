Báo Hàn cảm ơn người Việt tìm ra cụ bà đi lạc và từ chối nhận 13 triệu đồng

Câu chuyện về một chủ tiệm bán trái cây ở Phú Quốc nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ tìm kiếm cụ bà người Hàn Quốc bị mất trí nhớ và đi lạc khi tới đây du lịch cùng gia đình, đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận Hàn Quốc.

Báo Hàn cảm ơn người đàn ông Việt giúp cụ bà đi lạc (Nguồn video: JTBC News).

Ngày 5/11, tờ Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin về vụ việc xảy ra vào ngày 2/11. Một chủ tiệm bán trái cây trên đường Trần Hưng Đạo ở đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) bất ngờ nhận được lời cầu cứu của một du khách Hàn Quốc (gọi tắt là anh A.).

Anh A. cho biết, gia đình đang có chuyến du lịch tới Phú Quốc. Cả nhà cùng mua sắm tại siêu thị gần đó, người mẹ 70 tuổi của anh đã tự chống gậy đi bộ lang thang ra ngoài nhân lúc không ai để ý.

Vị khách Hàn Quốc gửi ảnh mẹ của mình cho anh Phương để nhờ tìm kiếm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi nhờ người tìm khắp siêu thị nhưng không thấy, anh A. rất sợ hãi. Mẹ anh tuổi đã cao, sức khỏe không quá tốt, lại thêm mắc chứng mất trí nhớ.

Vì không biết tìm mẹ ở đâu, anh A. cùng một người Việt Nam trong đoàn chạy ra ngoài nhờ trợ giúp. Khi đi qua cửa tiệm bán trái cây của anh Hoàng Phương, anh A. thấy có gắn camera giám sát hướng về phía ngoài đường, nên ngỏ ý muốn nhờ chủ tiệm kiểm tra giúp xem liệu mẹ anh có đi ngang qua hay không.

Thấy du khách hoảng sợ, anh Phương trấn an, đồng thời kiểm tra toàn bộ camera an ninh tại cửa hàng.

Khi thấy hình ảnh bà cụ vừa đi qua trước cửa cách đó chừng một tiếng, anh Phương đăng thông tin tìm kiếm lên các hội nhóm người dân sống tại Phú Quốc. Cùng với đó, anh lấy xe máy đưa anh A. chạy khắp các khu vực lân cận để tìm kiếm.

Chủ tiệm trái cây ở Phú Quốc tìm kiếm 2 tiếng mới thấy cụ bà Hàn Quốc (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Anh A. không biết tiếng Việt và anh Phương không biết tiếng Hàn nên cả hai phải trò chuyện qua phần mềm dịch thuật trên điện thoại.

Vị khách Hàn Quốc cho biết, anh Phương lần tìm được thông tin về bà cụ nhờ sự chỉ dẫn của người bán hàng bên đường và cộng đồng mạng chung tay hỗ trợ.

Sau khoảng 2 tiếng tìm kiếm liên tục, anh Phương phát hiện thấy bà cụ đang đi bộ một mình ở khu vực cách vị trí ban đầu gần 5km. Anh đưa hai mẹ con về nhà, chờ xe của đoàn khách du lịch tới đón.

Chủ tiệm trái cây kiên quyết từ chối nhận khoản tiền cảm ơn của du khách Hàn Quốc (Ảnh cắt từ clip).

Quá xúc động, anh A. gửi tặng anh Phương 500 USD (gần 13 triệu đồng) để cảm ơn, nhưng chủ tiệm trái cây kiên quyết từ chối. Biết không thể ép anh nhận tiền, vị khách Hàn Quốc chỉ biết cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.

Về phần mình, anh Phương chia sẻ, anh chỉ mong mọi người biết rằng người dân Phú Quốc luôn thân thiện, ấm áp, sẵn lòng giúp đỡ bất cứ ai khi có thể, đặc biệt là du khách từ phương xa.

Những ngày sau đó, hàng loạt tờ báo, kênh truyền thông của Hàn Quốc như SBS News, JTBC News đưa tin về sự việc này. Nhiều tờ báo gửi lời cảm ơn tới chủ tiệm trái cây ở Phú Quốc vì nghĩa cử cao đẹp.

Trên nhiều nền tảng mạng xã hội của "xứ sở kim chi", cộng đồng mạng nước này cũng bàn luận sôi nổi. Nhiều người gọi đây là "món quà ấm lòng nhất ở Phú Quốc".

"Tôi rất xúc động khi đọc được câu chuyện ấm lòng như thế. Tháng 1/2026, tôi đang băn khoăn nên chọn giữa Phú Quốc ở Việt Nam hay Phuket (Thái Lan), nhưng giờ đã có câu trả lời. Người dân ở đây có trái tim thật nồng hậu", tài khoản có tên Jinan Jollyeong chia sẻ.

"Bạn bè tôi đã đi Phú Quốc, Nha Trang và Đà Nẵng. Họ khen ở đây khí hậu tuyệt vời, đồ ăn ngon và con người thân thiện. Vì vậy, tôi sẽ đi Phú Quốc vào thời gian tới", tài khoản có tên Duboo Appa nói.