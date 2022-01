Tới đền vay 500 nghìn đồng, tín đồ gửi lại tiền công đức hơn 2 tỷ đồng

Dân trí Những người dân gặp khó khăn có thể tới đây vay tiền và trả lại khi họ làm ăn khấm khá hơn.

Tọa lạc tại thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu, Đài Loan (Trung Quốc), ngôi đền Tử Nam là địa điểm thu hút rất đông khách du lịch thập phương và người bản địa.

Theo tài liệu cổ ghi lại, ngôi đền được xây dựng từ giữa thế kỷ 17 và được dựng lại nhiều lần. Ban đầu, đền Tử Nam được thiết kế là ngôi đền đất bình thường do cuộc sống người dân còn khó khăn. Sau đó, đền được mở rộng dần.

Ngôi đền cho những người dân túng thiếu tới vay tiền thật

Những người sùng đạo đến đền Tử Nam không chỉ cầu may, mong bình an, mà còn để vay tiền. Tập tục này được lưu truyền từ xưa tới nay. Bất cứ người dân nào có giấy tờ tùy thân đầy đủ, không may gặp phải túng thiếu đều có thể tới vay tiền thật. Lần đầu, người vay có thể vay 600 Đài tệ (500 nghìn đồng). Đến lần 2, người vay có thể vay 500 Đài tệ (hơn 400 nghìn đồng).

Lối vào đền Tử Nam (Ảnh: News).

Thủ tục vay rất đơn giản. Chỉ cần người vay trên 18 tuổi, mang giấy tờ tùy thân vào văn phòng trong đền. Sau đó, phía đền chùa sẽ gửi tiền vào phong bì đỏ trao cho người vay. Cuối cùng, người đi vay mang phong bì đỏ đứng trước tượng Phật quỳ lạy tạ ơn.

Theo thông lệ, người đi vay không phải trả ngay số tiền này. Họ chỉ được dùng số tiền này để làm ăn, kiếm sống, tuyệt đối không được mang đi ăn chơi, nhậu nhẹt. Khi nào người đi vay làm ăn khấm khá hơn, họ mới phải quay lại gửi trả.

Số tiền đi vay được để trong phong bì màu đỏ (Ảnh: Klook).

Sau này, để phục vụ các tín đồ, đền Tử Nam còn lập riêng một khu vực quản lý tiền cho vay và tiền gửi trả, hoạt động chuyên nghiệp như ngân hàng cỡ nhỏ. Mọi giao dịch được thực hiện bằng phương thức điện tử.

Nói về chuyện vay tiền ở đền Tử Nam, một giai thoại được nhiều người kể lại. Chuyện kể rằng, có tín đồ gặp khó từng tới đây vay 600 Đài tệ. Nhưng sau đó, khi gặp thời phất lên, người này đã quay lại và gửi công đức 2,9 triệu Đài tệ (hơn 2,3 tỷ đồng).

Bức tượng gà mái mang ý nghĩa thịnh vương, may mắn trong đền (Ảnh: News).

Không chỉ tới vay tiền, các tín đồ còn tới bức tượng mô phỏng một con gà mái cỡ lớn đúc bằng đồng, đặt trong khuôn viên đền chùa, biểu tượng của sự giàu có, hòa bình và thịnh vượng. Khi chạm tay vào tượng, họ mong muốn sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc làm ăn.

Đôi khi, những người làm ăn kinh doanh cũng tới vay tiền. Họ tới vay không phải vì túng thiếu, mà muốn "lấy may" với hi vọng muốn làm ăn phát đạt hơn. Số tiền đi vay sẽ được trả vào thời điểm thích hợp trong năm.

Mỗi độ xuân về, đền Tử Nam cũng là địa điểm tâm linh nổi tiếng được nhiều gia đình lựa chọn để du xuân, cầu mong một năm được suôn sẻ, tài lộc sung túc.

Quốc Việt

Theo Klook/ Lonely Planet