Toà sát "Hàm cá mập" rực rỡ cờ đỏ sao vàng là điểm check-in gây sốt dịp 2/9

Những ngày gần đây, các tuyến phố trung tâm Hà Nội ngập tràn sắc cờ đỏ sao vàng, không khí náo nức hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Nổi bật giữa không gian rực rỡ ấy là tòa nhà sát bên “Hàm cá mập” bên hồ Gươm.

Tòa nhà sát “Hàm cá mập” khoác lên “tấm áo” cờ đỏ sao vàng, trở thành điểm check-in không thể bỏ lỡ tại Hà Nội (Ảnh: Blog của Rọt).

Toà nhà đang trong quá trình cải tạo, phá dỡ song vẫn được phủ kín hàng chục lá cờ đỏ sao vàng. Sắc đỏ rực rỡ nổi bật giữa nền phố cổ không chỉ tạo điểm nhấn thị giác mạnh mẽ, mà còn biến nơi đây thành điểm check-in ấn tượng, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Phía dưới, tấm pano khổ lớn với dòng chữ “Chào mừng Đại lễ 80 năm Quốc khánh Việt Nam - Tự hào dân tộc” càng làm không gian thêm bừng sáng, gợi nhớ ngày 2/9/1945 lịch sử khi tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Các lá cờ xếp thành hàng thẳng tắp tạo sự nổi bật cho toà nhà (Ảnh: Trần Văn Chung).

Hình ảnh không chỉ mang tính trang trí, mà còn gửi gắm thông điệp về tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và khát vọng phát triển của dân tộc. Các lá cờ xếp thành hàng thẳng tắp như lời khẳng định mạnh mẽ về ý chí độc lập, hòa bình và tinh thần vươn lên không ngừng của con người Việt Nam.

Không ít người dân Thủ đô và khách qua đường tranh thủ dừng lại lưu giữ khoảnh khắc.

Chị Ngọc Lam (SN 1988, đang làm việc tại Hà Nội) cho biết: “Tranh thủ hôm nay được tan làm sớm, tôi lên phố cổ uống cà phê và chụp ảnh. Khi đi ngang qua đây, tôi thấy tòa nhà được trang trí rực rỡ cờ đỏ sao vàng, lập tức ghé lại check-in. Dù công trình đang thi công, cách trang trí rất đẹp, tạo thêm một góc chụp ảnh mới cho mọi người”.

Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng, việc check-in ở khu vực này không chỉ để có những bức ảnh lạ mắt, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong dịp Quốc khánh. Với họ, sắc cờ đỏ thắm in trên tấm hình chính là cách thể hiện tình yêu và niềm tự hào dân tộc.

Trần Văn Chung - một người đam mê nhiếp ảnh - cho hay: “Khi chụp, tôi thường chọn góc từ phía hồ để lấy trọn khung cảnh, vừa thấy cờ bay, vừa thấy dòng người qua lại. Với tôi, đây là một trong những điểm chụp thú vị nhất dịp Quốc khánh”.

Tòa nhà được trang trí rực rỡ cờ đỏ sao vàng nổi bật cả góc phố Hà Nội (Ảnh: Phùng Văn Tùng).

Không chỉ người Việt, nhiều du khách quốc tế cũng tỏ ra thích thú.

Ông Michael Smith (du khách người Mỹ) hào hứng chia sẻ: “Tôi từng đến Hà Nội vài lần nhưng đây là lần đầu thấy công trình đang sửa chữa lại được trang trí bằng rất nhiều lá cờ. Nó mang lại cảm giác vừa truyền thống, vừa sáng tạo. Tôi nghĩ đây là cách rất hay để kể câu chuyện lịch sử với du khách”.

Tuy nhiên, khu vực xung quanh tòa nhà được người dân và du khách đến check-in khá đông, khiến giao thông phần nào bị ảnh hưởng. Dòng người nối nhau di chuyển và chụp ảnh trên các con phố, làm những tuyến đường trở nên tấp nập.

Nếu muốn chụp ảnh thoải mái, du khách nên tới vào cuối tuần khi phố đi bộ mở cửa, vừa thuận tiện, vừa không lo xe cộ.

Toà nhà trang trí cờ đỏ sao vàng lấp ló sau cầu Thê Húc (Ảnh: Phùng Văn Tùng).

Đặc biệt, khi đến khu vực hồ Gươm, nhiều người không chỉ ấn tượng trước sắc đỏ rực rỡ của tòa nhà, mà còn bị cuốn hút bởi âm nhạc cách mạng vang vọng khắp các tuyến phố.

UBND TP Hà Nội đã lắp đặt hơn 284 màn hình cỡ lớn cùng gần 600 loa truyền thanh, nhằm phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hệ thống này đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn vận hành, đồng thời nội dung phát sóng được lựa chọn kỹ lưỡng để phù hợp không khí trọng đại.

Trên các tuyến phố như Nguyễn Thái Học, Đinh Tiên Hoàng, Bà Triệu…, những giai điệu quen thuộc của Tiến quân ca, Bài ca người lính… hay tiếng trống lệnh dõng dạc vang lên khiến nhiều người dân không khỏi xúc động.

Với những người lớn tuổi, từng nốt nhạc, từng hiệu lệnh như đưa họ trở về những năm tháng lịch sử hào hùng. Còn với lớp trẻ, đó là trải nghiệm vừa thiêng liêng, vừa mới lạ khi âm nhạc cách mạng hòa quyện với nhịp sống đô thị hôm nay.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Bàn Lan Anh - cư dân gần hồ Gươm - không khỏi xúc động: “Mỗi khi ra đường trong dịp lễ, tôi đều cảm thấy tự hào. Cờ đỏ bay, âm nhạc vang lên, tất cả hòa vào nhịp sống của thành phố, vừa thiêng liêng, vừa náo nhiệt. Nhiều bạn trẻ và du khách cũng dừng lại chụp ảnh, tạo nên không khí rất sôi nổi”.

Sắc đỏ cờ hoa cùng âm nhạc từ loa truyền thanh vang lên khắp phố phường, trở thành điểm nhấn văn hóa đặc biệt trong dịp đại lễ (Ảnh: Trần Văn Chung).

Với những người lớn tuổi, âm nhạc đưa họ trở lại những năm tháng lịch sử hào hùng. Còn lớp trẻ, đây là trải nghiệm vừa mới lạ, vừa cảm nhận được niềm tự hào dân tộc.

Sắc cờ đỏ hòa cùng âm thanh cách mạng khiến cả khu vực hồ Gươm trở thành điểm check-in đặc biệt, gắn kết người dân và du khách trong bầu không khí hân hoan của ngày lễ lớn.