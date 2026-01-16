Tim đập, chân run khi đi qua những cây cầu nguy hiểm nhất thế giới

Chứng sợ độ cao không phải là điều hiếm gặp, nhưng những cây cầu thách thức tử thần dưới đây có thể khiến nỗi sợ ấy tăng lên gấp bội.

Theo Mirror, trên khắp thế giới, có rất nhiều cây cầu ấn tượng bắc qua sông, hồ, hẻm núi và các tuyến đường giao thông. Một số được thiết kế như những tác phẩm nghệ thuật, trong khi số khác chỉ đơn thuần phục vụ mục đích đi lại và không mấy bắt mắt.

Dù tất cả đều đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế và đóng vai trò quan trọng trong giao thông, một số cây cầu lại khiến người ta “dựng tóc gáy”.

Cầu kính Trương Gia Giới (Trung Quốc)

Cầu kính Trương Gia Giới (Trung Quốc) là một trong những cây cầu khiến nhiều du khách e ngại khi trải nghiệm.

Khi khánh thành năm 2016, cây cầu kính ở Trương Gia Giới (tỉnh Hồ Nam) dài 375m treo lơ lửng ở độ cao khoảng 300m, từng giữ kỷ lục cầu kính dài và cao nhất thế giới (Ảnh: Getty Images).

Cây cầu dài 375m, có mặt sàn gồm 99 tấm kính cường lực, treo ở độ cao khoảng 300m so với thung lũng bên dưới. Đây là cầu dành riêng cho người đi bộ, được xây dựng như một điểm tham quan du lịch nhờ thiết kế sàn kính trong suốt.

Khi khánh thành vào tháng 8/2016, công trình này từng gây tiếng vang lớn và được ghi nhận là cầu kính dài và cao nhất thế giới.

Cầu Royal Gorge, Colorado, Mỹ

Cầu Royal Gorge (Mỹ) là cầu đi bộ bắc qua sông Arkansas, vượt qua hẻm núi Royal Gorge. Công trình gồm 1.257 tấm ván gỗ, treo ở độ cao gần 300m so với mặt đất.

Cầu đi bộ bắc qua sông Arkansas ở độ cao gần 300m với 1.257 tấm ván gỗ, từng là cây cầu cao nhất thế giới hơn 70 năm (Ảnh: Getty Images).

Đáng chú ý, hai đầu cầu đều bố trí các khu vui chơi giải trí nằm sát mép hẻm núi. Tại đây, du khách có thể tham gia các hoạt động mạo hiểm như trò “Skycoaster (trò đu dây rơi tự do trên cao) đáng sợ nhất thế giới” hoặc trải nghiệm đu dây zipline băng qua hẻm núi.

Cầu hẻm núi Huajiang, Trung Quốc

Cầu hẻm núi Huajiang (Trung Quốc) hiện được ghi nhận là cây cầu cao nhất thế giới, với chiều cao khoảng 625m tính từ đáy hẻm núi, gần gấp đôi chiều cao của tòa nhà The Shard ở London (Anh).

Cầu hẻm núi Huajiang, Trung Quốc, bắc qua sông Beipan với các hoạt động mạo hiểm như nhảy bungee và đi dây (Ảnh: Getty Images).

Công trình bắc qua sông Beipan, đoạn chảy qua hẻm núi Huajiang. Theo truyền thông địa phương, ngoài chức năng giao thông, cây cầu còn được khai thác cho các hoạt động mạo hiểm như nhảy bungee, đi dây thăng bằng và dự kiến tổ chức các sự kiện nhảy BASE (môn nhảy dù từ các công trình cố định).

Cầu chính thức mở cửa vào tháng 9/2025 và hiện được xem là một trong những công trình mới nổi bật.

Cầu treo Hussaini, Pakistan

Cây cầu treo dài gần 200m, được cấu thành từ các tấm ván gỗ và cố định bằng sáu sợi cáp chính chạy dọc theo thân cầu.

Cầu treo Hussaini, Pakistan, làm từ tấm ván gỗ và cáp dây, được mệnh danh là một trong những cây cầu nguy hiểm nhất thế giới (Ảnh: Getty Images).

Giữa các tấm ván có những khoảng trống, được thiết kế nhằm hạn chế rung lắc khi cầu chịu tác động của gió. Dù tiềm ẩn nhiều rủi ro, cây cầu vẫn thu hút đông đảo du khách ưa mạo hiểm băng qua dòng nước chảy xiết phía dưới.

Cầu Kazurabashi, Nhật Bản

Bên cạnh những hình ảnh quen thuộc như hoa anh đào hay rừng tre, Nhật Bản còn sở hữu nhiều cảnh quan hoang sơ, hiểm trở. Nằm sâu trong khu rừng nông thôn, cầu Kazurabashi, còn gọi là cầu dây leo thung lũng Iya, là một ví dụ điển hình.

Cầu dây leo Kazurabashi, Nhật Bản, đan bằng dây leo tự nhiên treo 14m trên sông Iya, là một trong những cây cầu dây leo truyền thống nổi tiếng nhất Nhật Bản (Ảnh: Getty Images).

Cây cầu dài 45m, bắc qua sông Iya, treo ở độ cao khoảng 14m và được làm hoàn toàn từ dây leo rừng. Do kết cấu tự nhiên, cầu thường đung đưa theo gió, mặt cầu gồ ghề, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người qua lại.

Cầu cạn Millau, Pháp

Dù không phải là cây cầu dài nhất thế giới, cầu cạn Millau (Pháp) vẫn được đánh giá là một trong những công trình giao thông ấn tượng.

Đây là cầu dây văng nhiều nhịp, bắc qua thung lũng sông Tarn, gần thành phố Millau, miền nam nước Pháp. Trước khi danh hiệu này thuộc về cầu hẻm núi Huajiang, Millau từng giữ kỷ lục là cây cầu cao nhất thế giới, với chiều cao 343m.

Cầu cạn Millau, Pháp, là dự án kỹ thuật nổi bật với chiều cao cấu trúc lên tới 343m, từng là cây cầu cao nhất thế giới trước khi bị soán ngôi bởi cầu hẻm núi Huajiang (Ảnh: Getty Images).

Độ cao của công trình này vẫn khiến nhiều người e ngại, đặc biệt vào những ngày cầu bị mây bao phủ. Đáng chú ý, năm 2024, nghệ sĩ đi dây người Pháp Nathan Paulin đã băng qua cầu trong một ngày cầu tạm thời không có phương tiện lưu thông.

Cầu Trift, Thụy Sĩ

Cây cầu treo dành riêng cho người đi bộ này nằm tại dãy Alps (Thụy Sĩ), treo ở độ cao khoảng 100m so với mặt hồ hình thành từ nước tan của sông băng Trift và có chiều dài 170m.

Cầu Trift (Thụy Sĩ) là cầu đi bộ dài khoảng 170m treo cao 100m trên hồ Triftsee giữa dãy Alps, thu hút khách ưa mạo hiểm với tầm nhìn ngoạn mục (Ảnh: Getty Images).

Do địa hình dốc, độ nghiêng của cầu khá lớn, và công trình được đánh giá là một trong những cây cầu treo dành cho người đi bộ dài và cao nhất khu vực Alps. Cầu được xây dựng lần đầu vào năm 2004, trước khi được thay thế bằng thiết kế an toàn hơn vào năm 2009.

Lối đi trên tán cây Kakum, Ghana

Kakum Canopy Walkway là lối đi treo nổi tiếng nằm trong Vườn quốc gia Kakum (Ghana). Công trình được xây dựng ở độ cao khoảng 40m so với mặt đất, cho phép du khách đi bộ quãng đường dài 250m trên lối đi hẹp, rung lắc giữa tán rừng nhiệt đới.

Kakum Canopy Walkway là lối đi bộ trên cao dài khoảng 330m giữa tán rừng Vườn quốc gia Kakum với nhiều đoạn treo trên không cao hơn 50m (Ảnh: Getty Images).

Đây được xem là một trong những điểm tham quan độc đáo, mang lại trải nghiệm mạnh cho người ưa khám phá thiên nhiên.

Cầu dây Carrick-a-Rede, Bắc Ireland

Cầu dây Carrick-a-Rede nằm tại Bắc Ireland, nổi bật với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Dù không được xem là quá đáng sợ so với nhiều cây cầu khác, công trình vẫn treo ở độ cao gần 30m so với mực nước biển, nối liền các vách đá gồ ghề ven biển.

Cầu dây Carrick-a-Rede là cầu dây nối lối đi dài khoảng 20m, treo gần 30m trên vách đá và biển, từng do ngư dân đánh cá xây dựng từ thế kỷ 18 (Ảnh: Getty Images).

Cây cầu được các ngư dân đánh cá hồi xây dựng từ năm 1755. Hiện nay, Carrick-a-Rede là điểm đến thu hút đông đảo du khách muốn trải nghiệm cảm giác mạnh khi băng qua cây cầu rung lắc này.