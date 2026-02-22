Thanh Hóa thu 607 tỷ đồng trong 9 ngày Tết nhờ du lịch

Theo thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, từ ngày 14 đến ngày 22/2 (tức ngày 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), toàn tỉnh này ước đón 690.000 lượt khách, tăng 2,3% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2025; tổng thu du lịch đạt khoảng 607 tỷ đồng, tăng 6,5%.

Trong đó, Di tích Phủ Na dẫn đầu về lượng khách với hơn 50.000 lượt; Đền Cửa Đạt đón trên 48.000 lượt khách; Cụm di tích, danh thắng đền Độc Cước - đền Cô Tiên và Khu du lịch biển Sầm Sơn (khu vực Quần thể du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn) thu hút khoảng 18.600 lượt khách...

Đông đảo du khách đổ về Di tích đền Phủ Na trong dịp Tết (Ảnh: Hoàng Đông).

Một số điểm đến khác cũng ghi nhận lượng khách ổn định như Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông đón gần 13.000 lượt khách...

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các khu, điểm du lịch. Công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội được tăng cường; việc sắp xếp khu vực kinh doanh dịch vụ, trông giữ phương tiện, niêm yết và bán đúng giá được triển khai hiệu quả.