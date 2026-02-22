Hơn 1 triệu lượt khách mang gần 4.000 tỷ đồng “đổ” về Đà Nẵng

Ngày 22/2, ngành du lịch Đà Nẵng đã công bố những con số ấn tượng về tăng trưởng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đặc biệt là về doanh thu. Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố, tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 3.960 tỷ đồng, tăng mạnh 34% so với cùng kỳ năm 2025.

Thành công này được cho là nhờ vào việc tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn và mới lạ, thu hút đông đảo du khách đến với thành phố biển.

Người dân du xuân tại thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong khoảng thời gian từ ngày 14/2 đến 22/2, Đà Nẵng đã đón khoảng 1,1 triệu lượt khách tham quan, du lịch, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế chiếm hơn 510.000 lượt (tăng trên 32%), và khách nội địa khoảng 590.000 lượt (tăng 23%).

Công suất phòng bình quân trên toàn thành phố đạt 65-70%, riêng khối khách sạn 4-5 sao đạt mức ấn tượng 85%, thậm chí nhiều thời điểm đã kín phòng.

Đáng chú ý, 4 chuyến tàu biển đã cập Cảng Tiên Sa, mang theo hơn 4.200 du khách quốc tế cùng 2.300 thuyền viên. Các du khách này đã có cơ hội khám phá những điểm đến nổi tiếng như Ngũ Hành Sơn, Chùa Linh Ứng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn.

Du khách hái lộc đầu năm tại Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Để tạo không khí lễ hội sôi động, thành phố đã đồng loạt tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội, trang trí hoa xuân, cùng các màn phun lửa, phun nước tại cầu Rồng và quay nhịp cầu sông Hàn.

Các khu, điểm du lịch lớn như Sun World Ba Na Hills, Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài, VinWonders Nam Hội An… cũng đã góp phần không nhỏ vào thành công chung với hàng loạt hoạt động hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách.