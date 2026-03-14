Có dấu hiệu gia súc xâm nhập biệt thự giữa rừng của "lãnh chúa miền Trung"

Nhà chứng tích Ngô Đình Cẩn nằm trên đường Thiên Thai, phường An Cựu, thành phố Huế. Năm 1993, khu biệt thự này được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là di tích cấp quốc gia.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do, công trình bị bỏ hoang trong suốt nhiều năm qua, không được đầu tư sửa chữa, khai thác, khiến cỏ cây mọc um tùm, nhiều hạng mục hư hỏng, xuống cấp.

Ngôi biệt thự của "lãnh chúa miền Trung" hoang phế giữa rừng cây rậm rạp (Ảnh: Cao Tiến).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong điều kiện mưa lớn, nhiều căn phòng ở tầng 2 của căn biệt thự bị ẩm ướt do thấm dột trên phần mái nhà. Trong khi đó, tại khu vực tầng 1, có nhiều dấu hiệu cho thấy tình trạng gia súc xâm nhập. Phân trâu, bò vương vãi khắp nơi, gây mất vệ sinh, nhếch nhác tại di tích lịch sử.

Trước đó, vào đầu năm 2025, nhà chứng tích Ngô Đình Cẩn đã được đơn vị quản lý lắp đặt hàng rào thép gai dọc khu vực phía trước công trình. Phần cổng chính dẫn vào ngôi biệt thự nằm giữa rừng cũng đã được lắp cửa khung sắt hàn lưới B40, nhằm ngăn chặn người ngoài tự ý xâm nhập vào bên trong di tích.

Tầng 2 của công trình bị ẩm ướt do mái nhà xuống cấp, thấm dột (Ảnh: Cao Tiến).

Theo Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế, khu biệt thự từng là nơi ở của "lãnh chúa miền Trung" Ngô Đình Cẩn nay đã xuống cấp mạnh, nếu du khách tự ý đi vào sẽ không đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế, cho biết đơn vị quản lý đã lập dự án xin tu bổ, tôn tạo khu biệt thự này cùng di tích Chín Hầm gần đó, trình cấp có thẩm quyền xem xét nhưng đến nay chưa được phê duyệt.

Gia súc xâm nhập, gây mất vệ sinh, nhếch nhác tại di tích lịch sử cấp quốc gia (Ảnh: Cao Tiến).

Dự án nằm trong danh mục các di tích (nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế) đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) phê duyệt hỗ trợ đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi từ năm 2020.