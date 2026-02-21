Đầu năm viếng chùa có tượng Phật Dược Sư cao 33m, ăn bún nước lèo chay

Những ngày đầu năm Bính Ngọ, hàng nghìn du khách và Phật tử đã đổ về chùa Giác Hoa (xã Vĩnh Lợi, Cà Mau) du xuân, chiêm ngưỡng tượng Đức Phật Dược Sư, một trong những điểm nhấn tâm linh nổi bật của vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Chùa Giác Hoa vốn là một ngôi cổ tự có tiếng, trước đây thuộc tỉnh Bạc Liêu (nay là Cà Mau). Chùa thu hút sự chú ý đặc biệt với bức tượng Đức Phật Dược Sư hùng vĩ. Bức tượng này có chiều cao 33m (tính riêng tượng) và tổng cộng 44m nếu tính cả khối nhà thờ, tạo nên một công trình kiến trúc ấn tượng.

Đầu năm mới, du khách vãn cảnh chùa Giác Hoa, nơi có tượng Đức Phật Dược Sư cao hơn 30m rất ít có ở Việt Nam (Ảnh: Huỳnh Hải).

Sư cô Nghiêm Thành, trụ trì chùa, cho biết năm nay nhà chùa đã đầu tư trang trí nhiều tiểu cảnh độc đáo, tạo không gian lý tưởng cho Phật tử và du khách gần xa tham quan, chụp ảnh lưu niệm trong dịp Tết.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ mùng 1 Tết đến nay, mỗi ngày có hàng nghìn lượt khách hành hương về chùa, tạo nên không khí lễ hội sôi động.

Chùa trang trí nhiều điểm đẹp mắt để du khách chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ngoài việc cầu an, vãn cảnh, du khách còn được thưởng thức món bún nước lèo chay và cơm chay do nhà chùa phục vụ miễn phí.

Sư trụ trì chia sẻ: "Ngày mùng 1 Tết, nhà chùa đã phục vụ khoảng 3 tấn bún; từ mùng 2 đến nay, mỗi ngày hơn 1,5 tấn bún. Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo để Phật tử có một dịp đầu năm vui tươi, phấn khởi".

Bà Kim Hoàng, một du khách đến từ phường Bạc Liêu, bày tỏ: "Dịp Tết, gia đình tôi lên chùa Giác Hoa để cúng viếng, cầu mong mọi điều tốt đẹp trong năm mới. Tôi thấy chùa trang trí nhiều tiểu cảnh đẹp mắt, và món bún nước lèo chay ở đây cũng rất đặc biệt, khiến tôi cảm thấy rất vui".

Du khách thưởng thức món bún nước lèo chay miễn phí tại chùa ngày Tết (Ảnh: Huỳnh Hải).

Chùa Giác Hoa được xây dựng từ năm 1919, do bà Huỳnh Thị Ngó (còn gọi cô Hai Ngó) hiến tiền và đất. Ngôi chùa này nổi bật với kiến trúc giao thoa độc đáo giữa phương Đông và phương Tây.

Năm 2001, UBND tỉnh Bạc Liêu đã công nhận chùa Giác Hoa là di tích lịch sử cấp tỉnh, khẳng định giá trị văn hóa và lịch sử của ngôi chùa hơn 100 năm tuổi này.